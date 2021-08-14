Deep Purple - Shades Of Deep Purple (Stereo) (0825646138357) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
Shades Of Deep Purple
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб.
В наличии
Код товара: 98726
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 500 руб.
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Коллекция DEEP PURPLE
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0825646138357]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
Shades Of Deep Purple
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
And the Address, Hush, One More Rainy Day, Prelude: Happiness / I'm So Glad, Mandrake Root, Help!, Love HeMe, Hey Joe
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Vinyl Collector
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Deep Purple - Shades Of Deep Purple (Stereo) (0825646138357) виниловая пластинка
Track List
|A1
|And The Address
|A2
|Hush
|A3
|One More Rainy Day
|A4a
|Prelude: Happiness
|A4b
|I'm So Glad
|B1
|Mandrake Root
|B2
|Help
|B3
|Love Help Me
|B4
|Hey Joe
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Deep Purple
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0825646138357]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
Shades Of Deep Purple
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
And the Address, Hush, One More Rainy Day, Prelude: Happiness / I'm So Glad, Mandrake Root, Help!, Love HeMe, Hey Joe
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Vinyl Collector
Страна производитель
Германия
Track List
|A1
|And The Address
|A2
|Hush
|A3
|One More Rainy Day
|A4a
|Prelude: Happiness
|A4b
|I'm So Glad
|B1
|Mandrake Root
|B2
|Help
|B3
|Love Help Me
|B4
|Hey Joe
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Deep Purple
Достоинства:
Очередной диск классики рока в коллекцию. Конверт выполнен в обычном стиле, но глянцевый, Пакет для диска бумажный антистатической вставкой внутри. Диск 180 грамм. Звук очень даже приятный, хотя записан в 1968 году. Спасибо звукорежиссерам.
Недостатки:
Не выявил.
Комментарий:
Этот диск Классика.
Достоинства:
Плотный картонный внешний конверт с отличной полиграфией. Диск ровный, без волны, при воспроизведении отсутствуют дефекты. Внутренний конверт бумажный с плёнкой внутри.
Вокал Рода Эванса.
Цена в Котофото - самая низкая из всех интернет-магазинов.
Недостатки:
Всё-таки хотелось, чтобы запись в студии была получше. Небольшой прогиб диска к центру, но очень незначительный и при проигрывании его не заметно.
Комментарий:
Shades Of Deep Purple - первый LP всемирно известной группы (этим он и интересен, потому я его и купил). Изготовлен отлично, но надо учитывать, что это - Первый и записывался более 50 лет назад.
Достоинства:
Хороший и качественный звук.
Недостатки:
Их нет
Комментарий:
Рекомендую к прослушиванию
Deep Purple - Shades Of Deep Purple (Stereo) (0825646138357) виниловая пластинка - стоимость товара 3500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Deep Purple - Shades Of Deep Purple (Stereo) (0825646138357) виниловая пластинка
Достоинства:
Очередной диск классики рока в коллекцию. Конверт выполнен в обычном стиле, но глянцевый, Пакет для диска бумажный антистатической вставкой внутри. Диск 180 грамм. Звук очень даже приятный, хотя записан в 1968 году. Спасибо звукорежиссерам.
Недостатки:
Не выявил.
Комментарий:
Этот диск Классика.
Достоинства:
Плотный картонный внешний конверт с отличной полиграфией. Диск ровный, без волны, при воспроизведении отсутствуют дефекты. Внутренний конверт бумажный с плёнкой внутри.
Вокал Рода Эванса.
Цена в Котофото - самая низкая из всех интернет-магазинов.
Недостатки:
Всё-таки хотелось, чтобы запись в студии была получше. Небольшой прогиб диска к центру, но очень незначительный и при проигрывании его не заметно.
Комментарий:
Shades Of Deep Purple - первый LP всемирно известной группы (этим он и интересен, потому я его и купил). Изготовлен отлично, но надо учитывать, что это - Первый и записывался более 50 лет назад.
Достоинства:
Хороший и качественный звук.
Недостатки:
Их нет
Комментарий:
Рекомендую к прослушиванию