Top.Mail.Ru
Omega - Hall Of Floaters In The Sky (0885513026910) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Omega - Hall Of Floaters In The Sky (0885513026910) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Omega - Hall Of Floaters In The Sky (0885513026910) виниловая пластинка - фото 1
Omega - Hall Of Floaters In The Sky (0885513026910) виниловая пластинка - фото 2
Omega - Hall Of Floaters In The Sky (0885513026910) виниловая пластинка - фото 3
Omega - Hall Of Floaters In The Sky (0885513026910) виниловая пластинка - фото 4
Omega - Hall Of Floaters In The Sky (0885513026910) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
OMEGA
Альбом (сингл)
Hall Of Floaters In The Sky
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Omega - Hall Of Floaters In The Sky (0885513026910) виниловая пластинка - фото 1
  • Omega - Hall Of Floaters In The Sky (0885513026910) виниловая пластинка - фото 2
  • Omega - Hall Of Floaters In The Sky (0885513026910) виниловая пластинка - фото 3
  • Omega - Hall Of Floaters In The Sky (0885513026910) виниловая пластинка - фото 4
  • Omega - Hall Of Floaters In The Sky (0885513026910) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718005
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Omega - Hall Of Floaters In The Sky (0885513026910) виниловая пластинка
4 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MIG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
MIG
Barcode
[0885513026910]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
OMEGA
Альбом (сингл)
Hall Of Floaters In The Sky
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Movin' World, One Man Land, Magician, The Hall Of Floaters In The Sky, Never Feel Shame, 20th Century Town Dweller
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Omega - Hall Of Floaters In The Sky (0885513026910) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Movin' World, One Man Land, Magician, The Hall Of Floaters In The Sky, Never Feel Shame, 20th Century Town Dweller



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Omega - Hall Of Floaters In The Sky (0885513026910) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
MIG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
MIG
Barcode
[0885513026910]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
OMEGA
Альбом (сингл)
Hall Of Floaters In The Sky
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Movin' World, One Man Land, Magician, The Hall Of Floaters In The Sky, Never Feel Shame, 20th Century Town Dweller
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Movin' World, One Man Land, Magician, The Hall Of Floaters In The Sky, Never Feel Shame, 20th Century Town Dweller


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Omega - Hall Of Floaters In The Sky (0885513026910) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4330 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...