Виниловая пластинка Eagles, Hotel California (0081227961619)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Warner Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|81227961619
|Исполнитель
|Eagles
|Альбом (сингл)
|HOTEL CALIFORNIA
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Лэйбл
|Warner Music
|Дата релиза
|07.11.2014
|A1
|Hotel California
|6:30
|A2
|New Kid In Town
|5:04
|A3
|Life In The Fast Lane
|4:46
|A4
|Wasted Time
|4:55
|B1
|Wasted Time (Reprise)
|1:22
|B2
|Victim Of Love
|4:11
|B3
|Pretty Maids All In A Row
|4:05
|B4
|Try And Love Again
|5:10
|B5
|The Last Resort
|7:25
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