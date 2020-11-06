Виниловая пластинка Doors, The, Live In New York (Remastered) (0081227981877)

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|Бренд
|Warner Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|81227981877
|Исполнитель
|DOORS, THE
|Альбом (сингл)
|LIVE IN NEW YORK
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Упаковка издания
|Gatefold
|Лэйбл
|Warner Music
|Дата релиза
|21.05.2010
|Ремастированное издание
|Remastered
|A1
|Start Of Show
|A2
|Roadhouse Blues
|A3
|Ship Of Fools
|A4
|Break On Through (To The Other Side)
|B1
|Tuning / Breather
|B2
|Peace Frog
|B3
|Blue Sunday
|B4
|Alabama Song (Whisky Bar)
|B5
|Back Door Man / Love Hides
|B6
|Five To One
|C1
|Tuning / Breather
|C2
|Who Do You Love
|C3
|Little Red Rooster
|C3
|Money
|D1
|Tuning / Breather
|D2
|Light My Fire
|D3
|More, More, More
|D4
|Soul Kitchen
|D5
|End Of Show
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