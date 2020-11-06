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Виниловая пластинка Doors, The, Live In New York (Remastered) (0081227981877)

Артикул: 98760
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Виниловая Пластинка Doors, The Live In New York
2 820 руб. 
3 710 руб. 
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+ 76 КэтКоинов
Артикул: 98760
В наличии
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Коллекция DOORS, THE
filter_noneТовар входит в коллекцию DOORS, THE

Коллекция DOORS, THE

БрендWarner Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode81227981877
ИсполнительDOORS, THE
Альбом (сингл)LIVE IN NEW YORK
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
Упаковка изданияGatefold
ЛэйблWarner Music
Дата релиза21.05.2010
Ремастированное изданиеRemastered

Track List

A1Start Of Show
A2Roadhouse Blues
A3Ship Of Fools
A4Break On Through (To The Other Side)
B1Tuning / Breather
B2Peace Frog
B3Blue Sunday
B4Alabama Song (Whisky Bar)
B5Back Door Man / Love Hides
B6Five To One
C1Tuning / Breather
C2Who Do You Love
C3Little Red Rooster
C3Money
D1Tuning / Breather
D2Light My Fire
D3More, More, More
D4Soul Kitchen
D5End Of Show


Теги товара: The Doors.


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Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Doors, The, Live In New York (Remastered) (0081227981877) - стоимость товара 2820 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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