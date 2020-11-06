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Виниловая пластинка St Germain, St Germain (0825646121984)

Артикул: 99506
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Виниловая Пластинка St Germain St Germain
2 090 руб. 
2 750 руб. 
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+ 57 КэтКоинов
Артикул: 99506
В наличии
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендParlophone
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode825646121984
ИсполнительSt Germain
Альбом (сингл)ST GERMAIN
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
ЛэйблParlophone (Warner Music)
Дата релиза09.10.2015

Track List

A1Real Blues5:16
A2Sittin' Here6:21
B1Hanky-Panky7:05
B2Voila6:35
C1Family Tree7:54
C2How Dare You6:46
D1Mary L. (Instrumental)5:21
D2Forget Me Not (Instrumental)5:43


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Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка St Germain, St Germain (0825646121984) - стоимость товара 2090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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