Виниловая пластинка St Germain, St Germain (0825646121984)

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|Бренд
|Parlophone
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|825646121984
|Исполнитель
|St Germain
|Альбом (сингл)
|ST GERMAIN
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Лэйбл
|Parlophone (Warner Music)
|Дата релиза
|09.10.2015
|A1
|Real Blues
|5:16
|A2
|Sittin' Here
|6:21
|B1
|Hanky-Panky
|7:05
|B2
|Voila
|6:35
|C1
|Family Tree
|7:54
|C2
|How Dare You
|6:46
|D1
|Mary L. (Instrumental)
|5:21
|D2
|Forget Me Not (Instrumental)
|5:43
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