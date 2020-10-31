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Массажёр Gezatone AMG6093

Артикул: 76465
  • Массажер для тела Gezatone Amg6093 - фото 1
  • Массажер для тела Gezatone Amg6093 - фото 2
Массажер для тела Gezatone Amg6093 - фото 1
Массажер для тела Gezatone Amg6093 - фото 2
1 743 руб. 

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1 390 руб. 

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Артикул: 76465
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGezatone
Тип товараМассажер для тела
Назначениедля любой области тела
Питание от USBнет
Питание от батареек или аккумуляторанет
Питание от сетида
Работа от прикуривателя (в автомобиле)нет
ПроизводствоТайвань
Высота, см13
Длина, см43
Ширина, см13
Вес, кг1

Массажер Gezatone Amg6093 представляет собой интересный по дизайнерскому оформлению и удобный по форме массажер с длинной ручкой, позволяющий дотянуться до любых отделов спины. Три сменные насадки и две скорости их вращения позволяют подобрать нужный режим массажа. Функция инфракрасного прогрева усиливает массажный эффект, способствует лучшему расслаблению мышц и нормализации кровообращения. Массажер Gezatone Amg6093 рекомендован для домашнего использования.

Особенности:

  • Выполняет кулачковый массаж;
  • Имеет функцию инфракрасного прогрева для большего эффекта от процедур;
  • Три сменные насадки для точечного, общего и деликатного массажа;
  • Имеет два уровня интенсивности работы;
  • Хорошо нормализует мышечный тонус;
  • Улучшает кровообращение и обменные процессы в тканях;
  • Способствует расслаблению мышц и снятию спазмов;
  • Имеет интересное дизайнерское решение;
  • Удобная форма позволяет дотягиваться для труднодоступных мест.

Комплектация:

  • Массажер Gezatone Amg6093;
  • Руководство;
  • Упаковка.

Возможно наличие противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.



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Самовывоз невозможен
Массажёр Gezatone AMG6093 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 1743 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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