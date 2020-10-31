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Массажер Gezatone Amg114 Body Sculptor

Артикул: 76460
  • Массажер для тела Gezatone Body Sculptor Amg114 - фото 1
  • Массажер для тела Gezatone Body Sculptor Amg114 - фото 2
  • Массажер для тела Gezatone Body Sculptor Amg114 - фото 3
  • Массажер для тела Gezatone Body Sculptor Amg114 - фото 4
Массажер для тела Gezatone Body Sculptor Amg114 - фото 1
Массажер для тела Gezatone Body Sculptor Amg114 - фото 2
Массажер для тела Gezatone Body Sculptor Amg114 - фото 3
Массажер для тела Gezatone Body Sculptor Amg114 - фото 4
1 180 руб. 
1 900 руб. 
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Артикул: 76460
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGezatone
Тип товараМассажер для тела
Назначениедля любой области тела
Питание от USBнет
Питание от батареек или аккумуляторада
Питание от сетинет
Работа от прикуривателя (в автомобиле)нет
ПроизводствоТайвань
Высота, см12
Длина, см25
Ширина, см19
Вес, кг1

Массажер Gezatone Amg114 Body Sculptor предназначен для проведения массажа в домашних условиях. Воздействует на глубокие слои кожи, регулируя лимфоток и улучшая кровоснабжение. Помогает в борьбе с целлюлитом и жировыми отложениями. Стимулирует или расслабляет мышцы, в зависимости от скорости вращательно-вибрационного движения насадок. Прост в использовании, понятен в управлении. Массажер Gezatone Amg114 Body Sculptor имеет небольшой вес, его удобно брать с собой в дорогу.

Особенности:

  • Скорость вращения насадок регулируемая, до 2500 оборотов в минуту;
  • Вибрационно-вращательное воздействие проникает в глубокие подкожные слои, расслабляет или стимулирует мышцы (в зависимости от скорости вращения);
  • Эффективно борется с проявлениями целлюлита и жировыми отложениями;
  • Улучшает кровообращение и лимфоотток;
  • Стимулирует обменные процессы;
  • Четыре различные насадки с разной степенью воздействия;
  • Диаметр насадок составляет 7 см;
  • Мощность прибора - 25 Вт;
  • Рекомендован для домашнего применения.

Комплектация:

  • Массажер Gezatone Amg114 Body Sculptor;
  • Насадки (4 шт.);
  • Документация;
  • Упаковка.

Возможно наличие противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

Видео:

Видеообзор на Массажер Gezatone Amg114 Body Sculptor

Видеообзор Массажер Gezatone Amg114 Body Sculptor



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Самовывоз невозможен
Массажер Gezatone Amg114 Body Sculptor - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 1180 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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