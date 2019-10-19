Вибромассажер CS Medica VibraPulsar CS-V1 медицинский
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Вибромассажер CS Medica VibraPulsar CS-V1 медицинский
Вибромассажер CS Medica VibraPulsar CS-v1 − предназначен для проведения интенсивного вибрационного массажа разных частей тела человека. Он представляет собой устройство, позволяющее путем передачи колебательных движений различной частоты от массажной головки к массируемому участку тела, оказывать воздействие, сравнимое с техникой ручного массажа, при котором выполняются приемы постукивания и похлопывания. Используя вибромассажер CS Medica VibraPulsar CS-v1, вы сможете самостоятельно проводить эффективные массажные процедуры в домашних условиях. Благодаря системе электронного управления, 4 автоматическим режимам массажа разной интенсивности и 4 видам сменных массажных головок процедура массажа в домашних условиях станет легкой и максимально комфортной.
Комплектация:
- Вибромассажер
- 4 сменные массажные насадки
- Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном.
Видеообзор на Вибромассажер CS Medica VibraPulsar CS-V1 медицинский
Смотрите также: Массажеры для лица, Массажеры для тела
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Комплектация:
- Вибромассажер
- 4 сменные массажные насадки
- Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном.
Видеообзор на Вибромассажер CS Medica VibraPulsar CS-V1 медицинский
Смотрите также: Массажеры для лица, Массажеры для тела
Достоинства:
легкий по сравнению с другими похожими моделями, прост в использовании, сменные насадки для различных ситуаций.
Недостатки:
немного пахнет пластик. но должен выветриться
Комментарий:
купила в подарок, довольны остались все!!! это очень хорошая вещь))
теперь очень хочу себе приобрести))
Достоинства:
Сперва отмечу простое удобство, все делается без усилий, функционально. Удобнейшая инструкция с расписанными методиками, можно самому во всем разобраться. Усталость после массажа как рукой снимает, главное, выбрать правильно насадку. Помощь при болях в мышцах просто неоценима, ощущения неимоверно приятные! Еще поставлю плюсик за качественные пластик и общий приятный дизайн, аппарат очень достойный!
Недостатки:
Не обнаружил
Комментарий:
Мне понравился, рекомендую
Отзывы о товаре Вибромассажер CS Medica VibraPulsar CS-V1 медицинский
Достоинства:
легкий по сравнению с другими похожими моделями, прост в использовании, сменные насадки для различных ситуаций.
Недостатки:
немного пахнет пластик. но должен выветриться
Комментарий:
купила в подарок, довольны остались все!!! это очень хорошая вещь))
теперь очень хочу себе приобрести))
Достоинства:
Сперва отмечу простое удобство, все делается без усилий, функционально. Удобнейшая инструкция с расписанными методиками, можно самому во всем разобраться. Усталость после массажа как рукой снимает, главное, выбрать правильно насадку. Помощь при болях в мышцах просто неоценима, ощущения неимоверно приятные! Еще поставлю плюсик за качественные пластик и общий приятный дизайн, аппарат очень достойный!
Недостатки:
Не обнаружил
Комментарий:
Мне понравился, рекомендую