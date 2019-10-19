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Вибромассажер CS Medica VibraPulsar CS-V1 медицинский купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вибромассажер CS Medica VibraPulsar CS-V1 медицинский

2 Отзывы
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Вибромассажер CS Medica VibraPulsar CS-V1 медицинский - фото 1
Вибромассажер CS Medica VibraPulsar CS-V1 медицинский - фото 2
Вибромассажер CS Medica VibraPulsar CS-V1 медицинский - фото 3
Вибромассажер CS Medica VibraPulsar CS-V1 медицинский - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Массажер для тела
  • Вибромассажер CS Medica VibraPulsar CS-V1 медицинский - фото 1
  • Вибромассажер CS Medica VibraPulsar CS-V1 медицинский - фото 2
  • Вибромассажер CS Medica VibraPulsar CS-V1 медицинский - фото 3
  • Вибромассажер CS Medica VibraPulsar CS-V1 медицинский - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 83175
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Характеристики

Бренд
CS Medica
Тип товара
Массажер для тела
Высота, см
9
Назначение
для любой области тела
Питание от сети
да
Страна производства
Китай
Ширина, см
39
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х15х11
Вес, кг.
1.06

Описание товара Вибромассажер CS Medica VibraPulsar CS-V1 медицинский

Вибромассажер CS Medica VibraPulsar CS-v1 − предназначен для проведения интенсивного вибрационного массажа разных частей тела человека. Он представляет собой устройство, позволяющее путем передачи колебательных движений различной частоты от массажной головки к массируемому участку тела, оказывать воздействие, сравнимое с техникой ручного массажа, при котором выполняются приемы постукивания и похлопывания. Используя вибромассажер CS Medica VibraPulsar CS-v1, вы сможете самостоятельно проводить эффективные массажные процедуры в домашних условиях. Благодаря системе электронного управления, 4 автоматическим режимам массажа разной интенсивности и 4 видам сменных массажных головок процедура массажа в домашних условиях станет легкой и максимально комфортной. 
Комплектация:

  • Вибромассажер
  • 4 сменные массажные насадки
  • Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном.

Видеообзор на Вибромассажер CS Medica VibraPulsar CS-V1 медицинский

Видеообзор Вибромассажер CS Medica VibraPulsar CS-V1 медицинский

Отзывы о товаре Вибромассажер CS Medica VibraPulsar CS-V1 медицинский

19.10.2019
Анастасия

Достоинства:
легкий по сравнению с другими похожими моделями, прост в использовании, сменные насадки для различных ситуаций.

Недостатки:
немного пахнет пластик. но должен выветриться

Комментарий:
купила в подарок, довольны остались все!!! это очень хорошая вещь))
теперь очень хочу себе приобрести))
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2019
Руслан

Достоинства:
Сперва отмечу простое удобство, все делается без усилий, функционально. Удобнейшая инструкция с расписанными методиками, можно самому во всем разобраться. Усталость после массажа как рукой снимает, главное, выбрать правильно насадку. Помощь при болях в мышцах просто неоценима, ощущения неимоверно приятные! Еще поставлю плюсик за качественные пластик и общий приятный дизайн, аппарат очень достойный!

Недостатки:
Не обнаружил

Комментарий:
Мне понравился, рекомендую



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
CS Medica
Тип товара
Массажер для тела
Высота, см
9
Назначение
для любой области тела
Питание от сети
да
Страна производства
Китай
Ширина, см
39
Страна производитель
Китай
Описание
Вибромассажер CS Medica VibraPulsar CS-v1 − предназначен для проведения интенсивного вибрационного массажа разных частей тела человека. Он представляет собой устройство, позволяющее путем передачи колебательных движений различной частоты от массажной головки к массируемому участку тела, оказывать воздействие, сравнимое с техникой ручного массажа, при котором выполняются приемы постукивания и похлопывания. Используя вибромассажер CS Medica VibraPulsar CS-v1, вы сможете самостоятельно проводить эффективные массажные процедуры в домашних условиях. Благодаря системе электронного управления, 4 автоматическим режимам массажа разной интенсивности и 4 видам сменных массажных головок процедура массажа в домашних условиях станет легкой и максимально комфортной. 
Комплектация:
  • Вибромассажер
  • 4 сменные массажные насадки
  • Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном.

Видеообзор на Вибромассажер CS Medica VibraPulsar CS-V1 медицинский

Видеообзор Вибромассажер CS Medica VibraPulsar CS-V1 медицинский
Самовывоз
Доставка
Отзывы
19.10.2019
Анастасия

Достоинства:
легкий по сравнению с другими похожими моделями, прост в использовании, сменные насадки для различных ситуаций.

Недостатки:
немного пахнет пластик. но должен выветриться

Комментарий:
купила в подарок, довольны остались все!!! это очень хорошая вещь))
теперь очень хочу себе приобрести))
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2019
Руслан

Достоинства:
Сперва отмечу простое удобство, все делается без усилий, функционально. Удобнейшая инструкция с расписанными методиками, можно самому во всем разобраться. Усталость после массажа как рукой снимает, главное, выбрать правильно насадку. Помощь при болях в мышцах просто неоценима, ощущения неимоверно приятные! Еще поставлю плюсик за качественные пластик и общий приятный дизайн, аппарат очень достойный!

Недостатки:
Не обнаружил

Комментарий:
Мне понравился, рекомендую


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