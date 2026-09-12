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Материнская плата Gigabyte B650 A ELITE AX V2 (B650 AORUS ELITE AX V2) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Gigabyte B650 A ELITE AX V2 (B650 AORUS ELITE AX V2)

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Материнская плата Gigabyte B650 A ELITE AX V2 (B650 AORUS ELITE AX V2) - фото 1
Материнская плата Gigabyte B650 A ELITE AX V2 (B650 AORUS ELITE AX V2) - фото 2
Материнская плата Gigabyte B650 A ELITE AX V2 (B650 AORUS ELITE AX V2) - фото 3
Материнская плата Gigabyte B650 A ELITE AX V2 (B650 AORUS ELITE AX V2) - фото 4
Материнская плата Gigabyte B650 A ELITE AX V2 (B650 AORUS ELITE AX V2) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
Standard-ATX
Чипсет
AMD B650
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
нет
  • Материнская плата Gigabyte B650 A ELITE AX V2 (B650 AORUS ELITE AX V2) - фото 1
  • Материнская плата Gigabyte B650 A ELITE AX V2 (B650 AORUS ELITE AX V2) - фото 2
  • Материнская плата Gigabyte B650 A ELITE AX V2 (B650 AORUS ELITE AX V2) - фото 3
  • Материнская плата Gigabyte B650 A ELITE AX V2 (B650 AORUS ELITE AX V2) - фото 4
  • Материнская плата Gigabyte B650 A ELITE AX V2 (B650 AORUS ELITE AX V2) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 661840
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Внешние выходы
2 x USB 3.2 Gen 2, 4 x USB 2.0, 5 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB 3.2 Gen 2
Интегрированное видео
есть
Форм-фактор
Standard-ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
4.6
Чипсет
AMD B650
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Максимальная частота памяти
5600-8000 МГц
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
нет
Слотов PCI
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
1 x USB 3.2 Gen 1 (19 pin), 2 x USB 2.0 (9 pin), 1 x USB 3.2 Gen 2x2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х27х8
Вес, кг.
1.99

Описание товара Материнская плата Gigabyte B650 A ELITE AX V2 (B650 AORUS ELITE AX V2)

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Gigabyte B650 AORUS ELITE AX V2 является превосходной основой для сборки производительных игровых и рабочих систем. Она идеально подходит для геймеров, которые планируют использовать мощные видеокарты и хотят получить максимальную отдачу от процессоров AMD Ryzen 7000 серии, включая популярные модели Ryzen 7 7800X3D или Ryzen 9 7900X. Создатели контента также оценят её возможности для видеомонтажа, стриминга и работы с 3D-графикой благодаря стабильной подсистеме питания и скоростным интерфейсам.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Эта плата базируется на чипсете AMD B650, который представляет собой золотую середину для платформы AM5, предлагая поддержку разгона оперативной памяти (AMD EXPO) и точной настройки процессора (Precision Boost Overdrive). Сокет AM5 гарантирует совместимость с актуальным и будущими поколениями процессоров AMD Ryzen. Выполненная в полноразмерном форм-факторе ATX, плата требует установки в просторный корпус типа Mid-Tower или Full-Tower, что обеспечивает лучшее охлаждение компонентов и удобство при монтаже и подключении кабелей.

Память и расширение

Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, работающей в двухканальном режиме, что позволяет установить до 192 ГБ. Поддержка высокочастотных модулей с профилями AMD EXPO обеспечивает значительный прирост производительности в играх и рабочих приложениях. Для установки видеокарты предусмотрен основной усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для дополнительных устройств, таких как карты захвата или звуковые карты, имеются другие слоты расширения. Особого внимания заслуживают три слота для M.2 накопителей: один с поддержкой сверхскоростного интерфейса PCIe 5.0 и два с PCIe 4.0, все они прикрыты массивными радиаторами M.2 Thermal Guard для предотвращения перегрева.

Питание и компоненты VRM

Надёжность и стабильность работы процессора обеспечивает мощная цифровая система питания (VRM) с конфигурацией 12+2+2 фаз, которая с лёгкостью справляется даже с флагманскими многоядерными чипами. Использование качественных компонентов и наличие крупных радиаторов на зоне VRM гарантируют эффективное рассеивание тепла при длительных высоких нагрузках, предотвращая троттлинг. Для подключения дополнительного питания процессора используются разъёмы 8+4 pin, что свидетельствует о готовности платы к работе с энергоёмкими CPU.

Подключения и дополнительные возможности

Задняя панель предлагает богатый набор портов, включая множество высокоскоростных USB, в том числе USB 3.2 Gen 2 и удобный Type-C. Сетевые возможности представлены быстрым 2.5-гигабитным Ethernet-контроллером для стабильного проводного подключения с низкой задержкой, а также современным беспроводным модулем Wi-Fi 6E с поддержкой Bluetooth, обеспечивающим отличное соединение в загруженных сетях. Встроенный звуковой кодек обеспечивает качественное аудиосопровождение в играх и при просмотре медиаконтента, а технология RGB Fusion 2.0 позволяет синхронизировать подсветку совместимых комплектующих.

Важные нюансы перед покупкой

Перед приобретением убедитесь, что вы планируете использовать процессор для сокета AM5 и оперативную память стандарта DDR5, так как модули DDR4 с этой платой несовместимы. Для её установки потребуется корпус формата ATX, а ваш блок питания должен иметь кабели для подключения процессорного питания по схеме 8+4 pin. Плата отлично подходит для разгона памяти и тонкой настройки процессора, но не предназначена для экстремального оверклокинга. Благодаря технологии Q-Flash Plus, вы сможете обновить BIOS даже без установленного процессора, что является большим плюсом при сборке системы с новейшим CPU.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte B650 A ELITE AX V2 (B650 AORUS ELITE AX V2)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Внешние выходы
2 x USB 3.2 Gen 2, 4 x USB 2.0, 5 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB 3.2 Gen 2
Интегрированное видео
есть
Форм-фактор
Standard-ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
4.6
Чипсет
AMD B650
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Развернуть
Максимальная частота памяти
5600-8000 МГц
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
нет
Слотов PCI
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
1 x USB 3.2 Gen 1 (19 pin), 2 x USB 2.0 (9 pin), 1 x USB 3.2 Gen 2x2
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Gigabyte B650 AORUS ELITE AX V2 является превосходной основой для сборки производительных игровых и рабочих систем. Она идеально подходит для геймеров, которые планируют использовать мощные видеокарты и хотят получить максимальную отдачу от процессоров AMD Ryzen 7000 серии, включая популярные модели Ryzen 7 7800X3D или Ryzen 9 7900X. Создатели контента также оценят её возможности для видеомонтажа, стриминга и работы с 3D-графикой благодаря стабильной подсистеме питания и скоростным интерфейсам.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Эта плата базируется на чипсете AMD B650, который представляет собой золотую середину для платформы AM5, предлагая поддержку разгона оперативной памяти (AMD EXPO) и точной настройки процессора (Precision Boost Overdrive). Сокет AM5 гарантирует совместимость с актуальным и будущими поколениями процессоров AMD Ryzen. Выполненная в полноразмерном форм-факторе ATX, плата требует установки в просторный корпус типа Mid-Tower или Full-Tower, что обеспечивает лучшее охлаждение компонентов и удобство при монтаже и подключении кабелей.

Память и расширение

Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, работающей в двухканальном режиме, что позволяет установить до 192 ГБ. Поддержка высокочастотных модулей с профилями AMD EXPO обеспечивает значительный прирост производительности в играх и рабочих приложениях. Для установки видеокарты предусмотрен основной усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для дополнительных устройств, таких как карты захвата или звуковые карты, имеются другие слоты расширения. Особого внимания заслуживают три слота для M.2 накопителей: один с поддержкой сверхскоростного интерфейса PCIe 5.0 и два с PCIe 4.0, все они прикрыты массивными радиаторами M.2 Thermal Guard для предотвращения перегрева.

Питание и компоненты VRM

Надёжность и стабильность работы процессора обеспечивает мощная цифровая система питания (VRM) с конфигурацией 12+2+2 фаз, которая с лёгкостью справляется даже с флагманскими многоядерными чипами. Использование качественных компонентов и наличие крупных радиаторов на зоне VRM гарантируют эффективное рассеивание тепла при длительных высоких нагрузках, предотвращая троттлинг. Для подключения дополнительного питания процессора используются разъёмы 8+4 pin, что свидетельствует о готовности платы к работе с энергоёмкими CPU.

Подключения и дополнительные возможности

Задняя панель предлагает богатый набор портов, включая множество высокоскоростных USB, в том числе USB 3.2 Gen 2 и удобный Type-C. Сетевые возможности представлены быстрым 2.5-гигабитным Ethernet-контроллером для стабильного проводного подключения с низкой задержкой, а также современным беспроводным модулем Wi-Fi 6E с поддержкой Bluetooth, обеспечивающим отличное соединение в загруженных сетях. Встроенный звуковой кодек обеспечивает качественное аудиосопровождение в играх и при просмотре медиаконтента, а технология RGB Fusion 2.0 позволяет синхронизировать подсветку совместимых комплектующих.

Важные нюансы перед покупкой

Перед приобретением убедитесь, что вы планируете использовать процессор для сокета AM5 и оперативную память стандарта DDR5, так как модули DDR4 с этой платой несовместимы. Для её установки потребуется корпус формата ATX, а ваш блок питания должен иметь кабели для подключения процессорного питания по схеме 8+4 pin. Плата отлично подходит для разгона памяти и тонкой настройки процессора, но не предназначена для экстремального оверклокинга. Благодаря технологии Q-Flash Plus, вы сможете обновить BIOS даже без установленного процессора, что является большим плюсом при сборке системы с новейшим CPU.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2
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