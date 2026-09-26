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Материнская плата Gigabyte B650M AORUS ELITE AX купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Gigabyte B650M AORUS ELITE AX

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Материнская плата Gigabyte B650M AORUS ELITE AX - фото 1
Материнская плата Gigabyte B650M AORUS ELITE AX - фото 2
Материнская плата Gigabyte B650M AORUS ELITE AX - фото 3
Материнская плата Gigabyte B650M AORUS ELITE AX - фото 4
Материнская плата Gigabyte B650M AORUS ELITE AX - фото 5
Материнская плата Gigabyte B650M AORUS ELITE AX - фото 6
Материнская плата Gigabyte B650M AORUS ELITE AX - фото 7
Материнская плата Gigabyte B650M AORUS ELITE AX - фото 8
Материнская плата Gigabyte B650M AORUS ELITE AX - фото 9
Материнская плата Gigabyte B650M AORUS ELITE AX - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD B650
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
  • Материнская плата Gigabyte B650M AORUS ELITE AX - фото 1
  • Материнская плата Gigabyte B650M AORUS ELITE AX - фото 2
  • Материнская плата Gigabyte B650M AORUS ELITE AX - фото 3
  • Материнская плата Gigabyte B650M AORUS ELITE AX - фото 4
  • Материнская плата Gigabyte B650M AORUS ELITE AX - фото 5
  • Материнская плата Gigabyte B650M AORUS ELITE AX - фото 6
  • Материнская плата Gigabyte B650M AORUS ELITE AX - фото 7
  • Материнская плата Gigabyte B650M AORUS ELITE AX - фото 8
  • Материнская плата Gigabyte B650M AORUS ELITE AX - фото 9
  • Материнская плата Gigabyte B650M AORUS ELITE AX - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 619574
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнские платы
Внешние выходы
4 x USB 2.0, 5 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Интегрированное видео
да (при использовании процессора с видеоядром)
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD B650
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
8000 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
1
Слотов PCI
нет
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
HDMI, DP, 4xUSB2.0, 7xUSB3.2, 1xUSB3.2 Type C
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х27х7
Вес, кг.
1.64

Описание товара Материнская плата Gigabyte B650M AORUS ELITE AX

Материнская плата GIGABYTE B650M AORUS ELITE AX благодаря компактным размерам позволяет создать мощную игровую платформу в условиях ограниченного пространства. Она выделяется классической расцветкой, массивными охлаждающими элементами и многозонным освещением с программируемой палитрой RGB. Плата предлагает 4 отсека для размещения модулей DDR5, поддержку процессорного разъема AM5, 2 слота расширения PCI-E x16 для графических карт, 2 разъема M.2 и 4 слота SATA для запоминающих устройств. В GIGABYTE B650M AORUS ELITE AX установлены адаптер LAN 2.5 Гбит/с и модуль беспроводной синхронизации с поддержкой Wi-Fi/Bluetooth. На боковой стороне расположены порты USB Type-A и Type-C, видеовыходы DisplayPort и HDMI, разъемы аудио 3.5 мм. Кнопка Flash BIOS позволяет легко выполнять настройки в системе BIOS.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte B650M AORUS ELITE AX




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнские платы
Внешние выходы
4 x USB 2.0, 5 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Интегрированное видео
да (при использовании процессора с видеоядром)
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD B650
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Развернуть
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
8000 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
1
Слотов PCI
нет
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
HDMI, DP, 4xUSB2.0, 7xUSB3.2, 1xUSB3.2 Type C
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата GIGABYTE B650M AORUS ELITE AX благодаря компактным размерам позволяет создать мощную игровую платформу в условиях ограниченного пространства. Она выделяется классической расцветкой, массивными охлаждающими элементами и многозонным освещением с программируемой палитрой RGB. Плата предлагает 4 отсека для размещения модулей DDR5, поддержку процессорного разъема AM5, 2 слота расширения PCI-E x16 для графических карт, 2 разъема M.2 и 4 слота SATA для запоминающих устройств. В GIGABYTE B650M AORUS ELITE AX установлены адаптер LAN 2.5 Гбит/с и модуль беспроводной синхронизации с поддержкой Wi-Fi/Bluetooth. На боковой стороне расположены порты USB Type-A и Type-C, видеовыходы DisplayPort и HDMI, разъемы аудио 3.5 мм. Кнопка Flash BIOS позволяет легко выполнять настройки в системе BIOS.


Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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