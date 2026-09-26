Материнская плата Gigabyte B650M AORUS ELITE AX
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Gigabyte B650M AORUS ELITE AX
Материнская плата GIGABYTE B650M AORUS ELITE AX благодаря компактным размерам позволяет создать мощную игровую платформу в условиях ограниченного пространства. Она выделяется классической расцветкой, массивными охлаждающими элементами и многозонным освещением с программируемой палитрой RGB. Плата предлагает 4 отсека для размещения модулей DDR5, поддержку процессорного разъема AM5, 2 слота расширения PCI-E x16 для графических карт, 2 разъема M.2 и 4 слота SATA для запоминающих устройств. В GIGABYTE B650M AORUS ELITE AX установлены адаптер LAN 2.5 Гбит/с и модуль беспроводной синхронизации с поддержкой Wi-Fi/Bluetooth. На боковой стороне расположены порты USB Type-A и Type-C, видеовыходы DisplayPort и HDMI, разъемы аудио 3.5 мм. Кнопка Flash BIOS позволяет легко выполнять настройки в системе BIOS.
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