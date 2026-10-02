Материнская плата MSI PRO Z790-A MAX WIFI
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Материнская плата MSI PRO Z790-A MAX WIFI
Для кого и под какие задачи
Материнская плата MSI PRO Z790-A MAX WIFI спроектирована как надёжная и многофункциональная основа для производительных систем. Она идеально подходит для профессионалов, создателей контента и энтузиастов, которым требуется стабильность для работы с такими процессорами Intel Core, как i7-14700K или i9-14900K. Эта плата станет отличным выбором для сборки мощной рабочей станции для видеомонтажа в 4K, 3D-моделирования и компиляции кода, а также для бескомпромиссного гейминга на высоких настройках с флагманскими видеокартами.
Чипсет, сокет и форм-фактор
В основе платы лежит флагманский чипсет Intel Z790, установленный на сокет LGA1700, что обеспечивает полную совместимость с процессорами Intel 12-го, 13-го и 14-го поколений, а также предоставляет возможности для разгона CPU и оперативной памяти. Стандартный форм-фактор ATX подразумевает установку в просторные корпуса Mid-Tower или Full-Tower, предлагая больше места для установки крупных видеокарт, систем охлаждения и карт расширения. Такой формат также способствует более эффективной циркуляции воздуха внутри системы.
Память и расширение
Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, работающей в двухканальном режиме, что является залогом высокой пропускной способности. Поддерживаются модули с высокими частотами (свыше 7800 МГц в режиме разгона) и общим объёмом до 192 ГБ. Для установки видеокарты предусмотрен основной усиленный слот PCIe 5.0 x16, а для накопителей и других устройств доступны четыре слота M.2 для быстрых NVMe SSD, каждый из которых оснащён радиатором M.2 Shield Frozr для предотвращения перегрева и падения скорости.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) построена по схеме 16+1+1 фаз с использованием качественных силовых каскадов (DrMOS), что гарантирует стабильную подачу энергии даже для самых требовательных и разогнанных процессоров. Массивные радиаторы эффективно отводят тепло от зоны VRM, поддерживая низкие температуры при длительных нагрузках. Для питания CPU используются два 8-контактных разъёма, подтверждая готовность платы к работе с флагманскими моделями Intel Core i9.
Подключения и дополнительные возможности
Задняя панель предлагает богатый набор портов, включая множество USB, в том числе быстрые USB 3.2 Gen 2 и порт Type-C. Сетевые возможности представлены скоростным 2.5-гигабитным Ethernet-контроллером Intel и новейшим беспроводным модулем Wi-Fi 7 с поддержкой Bluetooth 5.4, обеспечивающим минимальные задержки и высокую скорость соединения. Высококачественный звук на базе аудиокодека Realtek ALC4080 и наличие оптического выхода S/PDIF удовлетворят даже требовательных пользователей.
Важные нюансы перед покупкой
Для раскрытия полного потенциала этой материнской платы необходим качественный блок питания мощностью от 850 Вт с двумя разъёмами 8-pin для CPU, особенно при установке процессоров серий Core i7 или i9. Учитывая форм-фактор ATX, убедитесь, что ваш корпус поддерживает установку плат такого размера. Версия "MAX" обеспечивает поддержку процессоров Intel 14-го поколения прямо из коробки без необходимости предварительного обновления BIOS, что значительно упрощает первую сборку.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, c usb 2.0
Теги товара: atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 18 410 руб.4603 руб. в СплитМатеринская плата MSI B860 GAMING PLUS WIFI
-
В наличииЦена 18 520 руб.4630 руб. в СплитМатеринская плата Asus ROG STRIX B550-F GAMING Socket AM4 (90MB1...
-
В наличииЦена 18 930 руб.4733 руб. в СплитМатеринская плата MSI B650M PROJECT ZERO
-
В наличииЦена 18 990 руб.4748 руб. в СплитМатеринская плата Asus ROG STRIX B550-F GAMING WIFI II (90MB19V0...
-
В наличииЦена 19 230 руб.4808 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B850M A ELT WF6E
-
В наличииЦена 19 280 руб.4820 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte Z790 UD AX Soc-1700
-
В наличииЦена 19 520 руб.4880 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B850 GAMING X WIFI6E
-
В наличииЦена 20 120 руб.5030 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte Z790 AORUS ELITE AX Soc-1700
-
В наличииЦена 20 390 руб.5098 руб. в СплитМатеринская плата ASUS ROG STRIX B760-A GAMING WIFI, LGA1700 4x...
-
В наличииЦена 20 570 руб.5143 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte X870 GAMING WF6
-
В наличииЦена 20 980 руб.5245 руб. в СплитМатеринская плата MSI B850M GAMING PLUS WIFI
-
В наличииЦена 21 100 руб.5275 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME Z790M-PLUS (90MB1E70-M0EAY0) 4xDDR5
Для кого и под какие задачи
Материнская плата MSI PRO Z790-A MAX WIFI спроектирована как надёжная и многофункциональная основа для производительных систем. Она идеально подходит для профессионалов, создателей контента и энтузиастов, которым требуется стабильность для работы с такими процессорами Intel Core, как i7-14700K или i9-14900K. Эта плата станет отличным выбором для сборки мощной рабочей станции для видеомонтажа в 4K, 3D-моделирования и компиляции кода, а также для бескомпромиссного гейминга на высоких настройках с флагманскими видеокартами.
Чипсет, сокет и форм-фактор
В основе платы лежит флагманский чипсет Intel Z790, установленный на сокет LGA1700, что обеспечивает полную совместимость с процессорами Intel 12-го, 13-го и 14-го поколений, а также предоставляет возможности для разгона CPU и оперативной памяти. Стандартный форм-фактор ATX подразумевает установку в просторные корпуса Mid-Tower или Full-Tower, предлагая больше места для установки крупных видеокарт, систем охлаждения и карт расширения. Такой формат также способствует более эффективной циркуляции воздуха внутри системы.
Память и расширение
Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, работающей в двухканальном режиме, что является залогом высокой пропускной способности. Поддерживаются модули с высокими частотами (свыше 7800 МГц в режиме разгона) и общим объёмом до 192 ГБ. Для установки видеокарты предусмотрен основной усиленный слот PCIe 5.0 x16, а для накопителей и других устройств доступны четыре слота M.2 для быстрых NVMe SSD, каждый из которых оснащён радиатором M.2 Shield Frozr для предотвращения перегрева и падения скорости.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) построена по схеме 16+1+1 фаз с использованием качественных силовых каскадов (DrMOS), что гарантирует стабильную подачу энергии даже для самых требовательных и разогнанных процессоров. Массивные радиаторы эффективно отводят тепло от зоны VRM, поддерживая низкие температуры при длительных нагрузках. Для питания CPU используются два 8-контактных разъёма, подтверждая готовность платы к работе с флагманскими моделями Intel Core i9.
Подключения и дополнительные возможности
Задняя панель предлагает богатый набор портов, включая множество USB, в том числе быстрые USB 3.2 Gen 2 и порт Type-C. Сетевые возможности представлены скоростным 2.5-гигабитным Ethernet-контроллером Intel и новейшим беспроводным модулем Wi-Fi 7 с поддержкой Bluetooth 5.4, обеспечивающим минимальные задержки и высокую скорость соединения. Высококачественный звук на базе аудиокодека Realtek ALC4080 и наличие оптического выхода S/PDIF удовлетворят даже требовательных пользователей.
Важные нюансы перед покупкой
Для раскрытия полного потенциала этой материнской платы необходим качественный блок питания мощностью от 850 Вт с двумя разъёмами 8-pin для CPU, особенно при установке процессоров серий Core i7 или i9. Учитывая форм-фактор ATX, убедитесь, что ваш корпус поддерживает установку плат такого размера. Версия "MAX" обеспечивает поддержку процессоров Intel 14-го поколения прямо из коробки без необходимости предварительного обновления BIOS, что значительно упрощает первую сборку.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, c usb 2.0
Теги товара: atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2
Отзывы о товаре Материнская плата MSI PRO Z790-A MAX WIFI