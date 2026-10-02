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Материнская плата MSI PRO Z790-A MAX WIFI купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата MSI PRO Z790-A MAX WIFI

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Материнская плата MSI PRO Z790-A MAX WIFI - фото 2
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Материнская плата MSI PRO Z790-A MAX WIFI - фото 5
Материнская плата MSI PRO Z790-A MAX WIFI - фото 6
Материнская плата MSI PRO Z790-A MAX WIFI - фото 7
Материнская плата MSI PRO Z790-A MAX WIFI - фото 8
Материнская плата MSI PRO Z790-A MAX WIFI - фото 9
Материнская плата MSI PRO Z790-A MAX WIFI - фото 10
Материнская плата MSI PRO Z790-A MAX WIFI - фото 11
Материнская плата MSI PRO Z790-A MAX WIFI - фото 12
Материнская плата MSI PRO Z790-A MAX WIFI - фото 13
Материнская плата MSI PRO Z790-A MAX WIFI - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel Z790
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата MSI PRO Z790-A MAX WIFI - фото 1
  • Материнская плата MSI PRO Z790-A MAX WIFI - фото 2
  • Материнская плата MSI PRO Z790-A MAX WIFI - фото 3
  • Материнская плата MSI PRO Z790-A MAX WIFI - фото 4
  • Материнская плата MSI PRO Z790-A MAX WIFI - фото 5
  • Материнская плата MSI PRO Z790-A MAX WIFI - фото 6
  • Материнская плата MSI PRO Z790-A MAX WIFI - фото 7
  • Материнская плата MSI PRO Z790-A MAX WIFI - фото 8
  • Материнская плата MSI PRO Z790-A MAX WIFI - фото 9
  • Материнская плата MSI PRO Z790-A MAX WIFI - фото 10
  • Материнская плата MSI PRO Z790-A MAX WIFI - фото 11
  • Материнская плата MSI PRO Z790-A MAX WIFI - фото 12
  • Материнская плата MSI PRO Z790-A MAX WIFI - фото 13
  • Материнская плата MSI PRO Z790-A MAX WIFI - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 643818
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel Z790
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Максимальная частота памяти
7800 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
3
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
6
Количество слотов M.2
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
2xSMA (для антенны Wi-Fi), 2xUSB 2.0 Type-A, 2xUSB 3.2 Gen1 Type-A, 2xUSB 3.2 Gen2 Type-A, DisplayPort, HDMI, LAN RJ-45, USB 3.2 Gen2x2 Type-C, выход S/PDIF оптический
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х27х7
Вес, кг.
2.2

Описание товара Материнская плата MSI PRO Z790-A MAX WIFI

Для кого и под какие задачи

Материнская плата MSI PRO Z790-A MAX WIFI спроектирована как надёжная и многофункциональная основа для производительных систем. Она идеально подходит для профессионалов, создателей контента и энтузиастов, которым требуется стабильность для работы с такими процессорами Intel Core, как i7-14700K или i9-14900K. Эта плата станет отличным выбором для сборки мощной рабочей станции для видеомонтажа в 4K, 3D-моделирования и компиляции кода, а также для бескомпромиссного гейминга на высоких настройках с флагманскими видеокартами.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит флагманский чипсет Intel Z790, установленный на сокет LGA1700, что обеспечивает полную совместимость с процессорами Intel 12-го, 13-го и 14-го поколений, а также предоставляет возможности для разгона CPU и оперативной памяти. Стандартный форм-фактор ATX подразумевает установку в просторные корпуса Mid-Tower или Full-Tower, предлагая больше места для установки крупных видеокарт, систем охлаждения и карт расширения. Такой формат также способствует более эффективной циркуляции воздуха внутри системы.

Память и расширение

Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, работающей в двухканальном режиме, что является залогом высокой пропускной способности. Поддерживаются модули с высокими частотами (свыше 7800 МГц в режиме разгона) и общим объёмом до 192 ГБ. Для установки видеокарты предусмотрен основной усиленный слот PCIe 5.0 x16, а для накопителей и других устройств доступны четыре слота M.2 для быстрых NVMe SSD, каждый из которых оснащён радиатором M.2 Shield Frozr для предотвращения перегрева и падения скорости.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) построена по схеме 16+1+1 фаз с использованием качественных силовых каскадов (DrMOS), что гарантирует стабильную подачу энергии даже для самых требовательных и разогнанных процессоров. Массивные радиаторы эффективно отводят тепло от зоны VRM, поддерживая низкие температуры при длительных нагрузках. Для питания CPU используются два 8-контактных разъёма, подтверждая готовность платы к работе с флагманскими моделями Intel Core i9.

Подключения и дополнительные возможности

Задняя панель предлагает богатый набор портов, включая множество USB, в том числе быстрые USB 3.2 Gen 2 и порт Type-C. Сетевые возможности представлены скоростным 2.5-гигабитным Ethernet-контроллером Intel и новейшим беспроводным модулем Wi-Fi 7 с поддержкой Bluetooth 5.4, обеспечивающим минимальные задержки и высокую скорость соединения. Высококачественный звук на базе аудиокодека Realtek ALC4080 и наличие оптического выхода S/PDIF удовлетворят даже требовательных пользователей.

Важные нюансы перед покупкой

Для раскрытия полного потенциала этой материнской платы необходим качественный блок питания мощностью от 850 Вт с двумя разъёмами 8-pin для CPU, особенно при установке процессоров серий Core i7 или i9. Учитывая форм-фактор ATX, убедитесь, что ваш корпус поддерживает установку плат такого размера. Версия "MAX" обеспечивает поддержку процессоров Intel 14-го поколения прямо из коробки без необходимости предварительного обновления BIOS, что значительно упрощает первую сборку.



Теги товара: atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата MSI PRO Z790-A MAX WIFI




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel Z790
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Развернуть
Максимальная частота памяти
7800 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
3
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
6
Количество слотов M.2
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
2xSMA (для антенны Wi-Fi), 2xUSB 2.0 Type-A, 2xUSB 3.2 Gen1 Type-A, 2xUSB 3.2 Gen2 Type-A, DisplayPort, HDMI, LAN RJ-45, USB 3.2 Gen2x2 Type-C, выход S/PDIF оптический
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата MSI PRO Z790-A MAX WIFI спроектирована как надёжная и многофункциональная основа для производительных систем. Она идеально подходит для профессионалов, создателей контента и энтузиастов, которым требуется стабильность для работы с такими процессорами Intel Core, как i7-14700K или i9-14900K. Эта плата станет отличным выбором для сборки мощной рабочей станции для видеомонтажа в 4K, 3D-моделирования и компиляции кода, а также для бескомпромиссного гейминга на высоких настройках с флагманскими видеокартами.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит флагманский чипсет Intel Z790, установленный на сокет LGA1700, что обеспечивает полную совместимость с процессорами Intel 12-го, 13-го и 14-го поколений, а также предоставляет возможности для разгона CPU и оперативной памяти. Стандартный форм-фактор ATX подразумевает установку в просторные корпуса Mid-Tower или Full-Tower, предлагая больше места для установки крупных видеокарт, систем охлаждения и карт расширения. Такой формат также способствует более эффективной циркуляции воздуха внутри системы.

Память и расширение

Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, работающей в двухканальном режиме, что является залогом высокой пропускной способности. Поддерживаются модули с высокими частотами (свыше 7800 МГц в режиме разгона) и общим объёмом до 192 ГБ. Для установки видеокарты предусмотрен основной усиленный слот PCIe 5.0 x16, а для накопителей и других устройств доступны четыре слота M.2 для быстрых NVMe SSD, каждый из которых оснащён радиатором M.2 Shield Frozr для предотвращения перегрева и падения скорости.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) построена по схеме 16+1+1 фаз с использованием качественных силовых каскадов (DrMOS), что гарантирует стабильную подачу энергии даже для самых требовательных и разогнанных процессоров. Массивные радиаторы эффективно отводят тепло от зоны VRM, поддерживая низкие температуры при длительных нагрузках. Для питания CPU используются два 8-контактных разъёма, подтверждая готовность платы к работе с флагманскими моделями Intel Core i9.

Подключения и дополнительные возможности

Задняя панель предлагает богатый набор портов, включая множество USB, в том числе быстрые USB 3.2 Gen 2 и порт Type-C. Сетевые возможности представлены скоростным 2.5-гигабитным Ethernet-контроллером Intel и новейшим беспроводным модулем Wi-Fi 7 с поддержкой Bluetooth 5.4, обеспечивающим минимальные задержки и высокую скорость соединения. Высококачественный звук на базе аудиокодека Realtek ALC4080 и наличие оптического выхода S/PDIF удовлетворят даже требовательных пользователей.

Важные нюансы перед покупкой

Для раскрытия полного потенциала этой материнской платы необходим качественный блок питания мощностью от 850 Вт с двумя разъёмами 8-pin для CPU, особенно при установке процессоров серий Core i7 или i9. Учитывая форм-фактор ATX, убедитесь, что ваш корпус поддерживает установку плат такого размера. Версия "MAX" обеспечивает поддержку процессоров Intel 14-го поколения прямо из коробки без необходимости предварительного обновления BIOS, что значительно упрощает первую сборку.



Теги товара: atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2
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