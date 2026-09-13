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Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel B860
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718709
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4 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 3.2 Gen2, USB 4 Type-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х39х32
Вес, кг.
2.47
Описание товара Материнская плата Gigabyte B860 AORUS ELITE WIFI7 ICE
Материнская плата Gigabyte на базе чипсета Intel B860 и современного сокета LGA 1851 создана для тех, кто ценит актуальные технологии и большие возможности апгрейда. Форм-фактор ATX с размерами 24,4 на 30,5 см отлично впишется в большинство корпусов и позволит собрать мощную систему для дома или работы. Целых 4 слота под оперативную память формата DDR5 открывают дорогу к молниеносно быстрой работе, а максимальный объём — до 256 ГБ — оценят и энтузиасты, и требовательные профессионалы.
Три слота M.2 обеспечивают простор для быстрой и объёмной памяти — легко установить несколько сверхскоростных SSD для системы и игр. Встроенный Wi-Fi избавит от проводов и подарит свободу при размещении ПК. Материнская плата не ориентирована на SLI/CrossFire, зато сочетание современного чипсета, поддержки памяти DDR5 и множества слотов памяти превращает её в отличную основу для производительной, но сбалансированной по бюджету сборки.
4 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 3.2 Gen2, USB 4 Type-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата Gigabyte на базе чипсета Intel B860 и современного сокета LGA 1851 создана для тех, кто ценит актуальные технологии и большие возможности апгрейда. Форм-фактор ATX с размерами 24,4 на 30,5 см отлично впишется в большинство корпусов и позволит собрать мощную систему для дома или работы. Целых 4 слота под оперативную память формата DDR5 открывают дорогу к молниеносно быстрой работе, а максимальный объём — до 256 ГБ — оценят и энтузиасты, и требовательные профессионалы.
Три слота M.2 обеспечивают простор для быстрой и объёмной памяти — легко установить несколько сверхскоростных SSD для системы и игр. Встроенный Wi-Fi избавит от проводов и подарит свободу при размещении ПК. Материнская плата не ориентирована на SLI/CrossFire, зато сочетание современного чипсета, поддержки памяти DDR5 и множества слотов памяти превращает её в отличную основу для производительной, но сбалансированной по бюджету сборки.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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