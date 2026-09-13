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Материнская плата Asus ROG STRIX B860-I GAMING WIFI купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Asus ROG STRIX B860-I GAMING WIFI

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Материнская плата Asus ROG STRIX B860-I GAMING WIFI - фото 1
Материнская плата Asus ROG STRIX B860-I GAMING WIFI - фото 2
Материнская плата Asus ROG STRIX B860-I GAMING WIFI - фото 3
Материнская плата Asus ROG STRIX B860-I GAMING WIFI - фото 4
Материнская плата Asus ROG STRIX B860-I GAMING WIFI - фото 5
Материнская плата Asus ROG STRIX B860-I GAMING WIFI - фото 6
Материнская плата Asus ROG STRIX B860-I GAMING WIFI - фото 7
Материнская плата Asus ROG STRIX B860-I GAMING WIFI - фото 8
Материнская плата Asus ROG STRIX B860-I GAMING WIFI - фото 9
Материнская плата Asus ROG STRIX B860-I GAMING WIFI - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
Mini-ITX
Чипсет
Intel B860
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B860-I GAMING WIFI - фото 1
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B860-I GAMING WIFI - фото 2
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B860-I GAMING WIFI - фото 3
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B860-I GAMING WIFI - фото 4
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B860-I GAMING WIFI - фото 5
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B860-I GAMING WIFI - фото 6
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B860-I GAMING WIFI - фото 7
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B860-I GAMING WIFI - фото 8
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B860-I GAMING WIFI - фото 9
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B860-I GAMING WIFI - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716662
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
Mini-ITX
Ширина, см
17
Высота, см
17
Чипсет
Intel B860
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
9066 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х28х1
Вес, кг.
1.46

Описание товара Материнская плата Asus ROG STRIX B860-I GAMING WIFI

Материнская плата ASUS ROG STRIX B860-I GAMING WIFI представляет собой высококачественное и компактное решение для сборки мощных игровых систем. С форм-фактором Mini-ITX, она идеально подходит для создания малогабаритных ПК, обеспечивая при этом отличную производительность и функциональность, что делает её идеальным выбором для геймеров и энтузиастов, стремящихся к максимальной эффективности в ограниченном пространстве. ASUS ROG STRIX B860-I GAMING WIFI предлагает надежную систему охлаждения и высококачественные компоненты, что гарантирует стабильную работу даже при высоких нагрузках. Серия ROG известна своим акцентом на производительность и стильный дизайн, что делает эту материнскую плату отличным выбором для тех, кто хочет создать мощный и эстетически привлекательный ПК. ASUS ROG STRIX B860-I GAMING WIFI — это идеальный выбор для создания компактного, но мощного игрового компьютера, способного справиться с любыми задачами. Оперативная память Одной из ключевых особенностей данной модели является поддержка оперативной памяти DDR5, что позволяет устанавливать суммарно до 128 Гб в двух слотах. Это обеспечивает высокую скорость обработки данных и отличную производительность, что особенно важно для многозадачности, работы с ресурсоемкими приложениями и современных игр. Плата поддерживает различные конфигурации памяти, что позволяет пользователям оптимизировать свою систему под конкретные задачи, будь то видеомонтаж, 3D-моделирование или интенсивные игровые сессии. Процессор Сокет LGA1851 совместим с процессорами Intel Core Ultra нового поколения, что открывает доступ к самым современным вычислительным технологиям и архитектуре. Это позволяет пользователям использовать новейшие процессоры, обеспечивая отличную производительность в играх и при выполнении сложных задач. Сетевое подключение ASUS ROG STRIX B860-I GAMING WIFI также предлагает передовые сетевые возможности. Встроенный модуль Wi-Fi 7 обеспечивает стабильное и быстрое беспроводное соединение, позволяя пользователям подключать различные устройства без лишних проводов. Порт 2.5Gb Ethernet обеспечивает высокоскоростное проводное подключение, что особенно важно для онлайн-игр и потоковой передачи данных, гарантируя минимальные задержки и стабильное соединение. Подключение периферийных устройств Плата оснащена множеством портов и разъемов, включая USB 3.2, что обеспечивает быструю передачу данных с внешними устройствами. Поддержка Bluetooth 5.4 позволяет легко подключать беспроводные аксессуары, такие как наушники и клавиатуры, что делает использование системы более удобным. Интуитивно понятный интерфейс BIOS и программное обеспечение ASUS ROG Armory Crate позволяют легко управлять настройками системы, включая мониторинг температуры и управление вентиляторами.



Теги товара: mini-atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus ROG STRIX B860-I GAMING WIFI




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
Mini-ITX
Ширина, см
17
Высота, см
17
Чипсет
Intel B860
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Развернуть
Максимальная частота памяти
9066 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата ASUS ROG STRIX B860-I GAMING WIFI представляет собой высококачественное и компактное решение для сборки мощных игровых систем. С форм-фактором Mini-ITX, она идеально подходит для создания малогабаритных ПК, обеспечивая при этом отличную производительность и функциональность, что делает её идеальным выбором для геймеров и энтузиастов, стремящихся к максимальной эффективности в ограниченном пространстве. ASUS ROG STRIX B860-I GAMING WIFI предлагает надежную систему охлаждения и высококачественные компоненты, что гарантирует стабильную работу даже при высоких нагрузках. Серия ROG известна своим акцентом на производительность и стильный дизайн, что делает эту материнскую плату отличным выбором для тех, кто хочет создать мощный и эстетически привлекательный ПК. ASUS ROG STRIX B860-I GAMING WIFI — это идеальный выбор для создания компактного, но мощного игрового компьютера, способного справиться с любыми задачами. Оперативная память Одной из ключевых особенностей данной модели является поддержка оперативной памяти DDR5, что позволяет устанавливать суммарно до 128 Гб в двух слотах. Это обеспечивает высокую скорость обработки данных и отличную производительность, что особенно важно для многозадачности, работы с ресурсоемкими приложениями и современных игр. Плата поддерживает различные конфигурации памяти, что позволяет пользователям оптимизировать свою систему под конкретные задачи, будь то видеомонтаж, 3D-моделирование или интенсивные игровые сессии. Процессор Сокет LGA1851 совместим с процессорами Intel Core Ultra нового поколения, что открывает доступ к самым современным вычислительным технологиям и архитектуре. Это позволяет пользователям использовать новейшие процессоры, обеспечивая отличную производительность в играх и при выполнении сложных задач. Сетевое подключение ASUS ROG STRIX B860-I GAMING WIFI также предлагает передовые сетевые возможности. Встроенный модуль Wi-Fi 7 обеспечивает стабильное и быстрое беспроводное соединение, позволяя пользователям подключать различные устройства без лишних проводов. Порт 2.5Gb Ethernet обеспечивает высокоскоростное проводное подключение, что особенно важно для онлайн-игр и потоковой передачи данных, гарантируя минимальные задержки и стабильное соединение. Подключение периферийных устройств Плата оснащена множеством портов и разъемов, включая USB 3.2, что обеспечивает быструю передачу данных с внешними устройствами. Поддержка Bluetooth 5.4 позволяет легко подключать беспроводные аксессуары, такие как наушники и клавиатуры, что делает использование системы более удобным. Интуитивно понятный интерфейс BIOS и программное обеспечение ASUS ROG Armory Crate позволяют легко управлять настройками системы, включая мониторинг температуры и управление вентиляторами.


Теги товара: mini-atx, ddr5, с m.2
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Отзывы


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