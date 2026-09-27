Описание товара Материнская плата ASUS ROG STRIX B650E-I GAMING WIFII Socket AM5 mITX (ROG STRIX B650E-I GAMING WIFI)

Для кого и под какие задачи

Материнская плата ASUS ROG STRIX B650E-I GAMING WIFI - это ультимативное решение для энтузиастов, желающих собрать бескомпромиссно мощный, но при этом предельно компактный компьютер. Она идеально подходит для создания элитных игровых станций малого форм-фактора (SFF), способных справляться с любыми современными играми на максимальных настройках в связке с флагманскими видеокартами. Благодаря мощной подсистеме питания и поддержке процессоров AMD Ryzen 7000-й серии на сокете AM5, эта плата станет надёжной основой как для геймерского ПК с Ryzen 7 7800X3D, так и для компактной рабочей станции для монтажа видео или 3D-моделирования на базе Ryzen 9.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является чипсет AMD B650E, который представляет собой топовую версию в линейке B650. Ключевое отличие с литерой "E" (Extreme) - это гарантированная поддержка интерфейса PCIe 5.0 не только для видеокарты, но и для одного из слотов M.2, что обеспечивает максимальную производительность и задел на будущее. Использование сокета AM5 открывает доступ к современным процессорам AMD Ryzen и поддержке памяти DDR5. Компактный форм-фактор Mini-ITX (17x17 см) накладывает строгие требования к выбору корпуса, который должен быть совместим с ITX-платами, а также к системе охлаждения процессора из-за ограниченного пространства.

Память и расширение

Несмотря на миниатюрный размер, плата предлагает два слота для оперативной памяти стандарта DDR5, поддерживая двухканальный режим работы и установку модулей общим объёмом до 96 ГБ. Благодаря оптимизированной разводке и профилям AMD EXPO, достигается стабильная работа высокочастотных комплектов памяти, что критически важно для производительности процессоров Ryzen. Для установки видеокарты предусмотрен один усиленный слот PCIe 5.0 x16, готовый к работе с самыми быстрыми графическими ускорителями. Для хранения данных доступны два слота M.2: один с поддержкой сверхскоростных накопителей PCIe 5.0 x4 и второй - PCIe 4.0 x4, оба оснащены эффективными радиаторами для предотвращения перегрева и троттлинга.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на этой плате спроектирована с большим запасом прочности, что нетипично для столь компактного решения, и построена по схеме 10+2+1 фаз. Использование качественных силовых каскадов и дросселей обеспечивает абсолютно стабильное напряжение для самых требовательных многоядерных процессоров Ryzen 9 даже при активации технологии Precision Boost Overdrive. Массивный радиатор, покрывающий зону VRM, эффективно рассеивает тепло, что является залогом долгой и надёжной работы в тесных корпусах с ограниченным воздушным потоком, а для подключения используется один стандартный 8-pin разъем питания CPU.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположен богатый набор портов, включающий множество высокоскоростных USB, в том числе USB 3.2 Gen 2 и универсальный порт Type-C. За сетевые возможности отвечают быстрый 2.5GbE LAN-контроллер от Intel для проводного подключения и современный беспроводной модуль Wi-Fi 6E, обеспечивающий минимальные задержки в онлайн-играх и высокую скорость передачи данных. Качественный звук реализован на базе аудиокодека ROG SupremeFX ALC4080 с усилителем Savitech SV3H712, что гарантирует чистое и мощное звучание в играх и при прослушивании музыки. Плата также полностью совместима с экосистемой ASUS AURA Sync, позволяя управлять RGB-подсветкой подключенных компонентов.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой ASUS ROG STRIX B650E-I GAMING WIFI необходимо убедиться, что ваш корпус имеет типоразмер Mini-ITX, а выбранный процессорный кулер совместим с платой по высоте и не конфликтует с радиаторами VRM. Учитывая компактность, для сборки рекомендуется использовать модульный блок питания формата SFX или SFX-L для удобства прокладки кабелей. Для раскрытия потенциала памяти DDR5 стоит выбирать комплекты из списка рекомендованных производителем (QVL). При использовании новейших процессоров AMD, выпущенных после релиза платы, может потребоваться обновление BIOS, которое на данной модели можно выполнить с помощью функции BIOS FlashBack даже без установленного процессора.