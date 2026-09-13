Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel Z890
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718623
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2, HDMI, DisplayPort, 2 x Thunderbolt 4/USB-C, RJ-45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х36х30
Вес, кг.
1.2
Описание товара Материнская плата ASRock Z890 PRO RS WIFI WHITE RTL
Эта материнская плата ASRock формата ATX — настоящий простор для современных сборок. С поддержкой памяти DDR5 максимальной частотой до 9066 МГц и объёмом вплоть до 256 ГБ вы сможете раскрыть потенциал даже самых требовательных задач — от профессиональных приложений до новых игр. Четыре слота под планки памяти и целых четыре слота M.2 позволяют создать быструю и ёмкую систему хранения данных без компромиссов.
Современный чипсет Intel Z890 и новейший сокет LGA 1851 поддержат процессоры актуальных поколений. Плата не поддерживает SLI/CrossFire, поэтому всё внимание — на производительность одной мощной видеокарты, что отлично подойдёт тем, кто делает ставку на стабильность и эффективность. Один слот PCI-E x16 для видеокарты и отдельный PCI-E x1 для дополнительной периферии — рациональное и продуманное решение.
ASRock сочетает надежность с вместительностью: компактные размеры 30,5 х 24,4 см делают плату удобной для большинства корпусов, не занимая лишнего места, но обеспечивая богатый функционал.
4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2, HDMI, DisplayPort, 2 x Thunderbolt 4/USB-C, RJ-45
Страна производитель
Китай
Описание
Эта материнская плата ASRock формата ATX — настоящий простор для современных сборок. С поддержкой памяти DDR5 максимальной частотой до 9066 МГц и объёмом вплоть до 256 ГБ вы сможете раскрыть потенциал даже самых требовательных задач — от профессиональных приложений до новых игр. Четыре слота под планки памяти и целых четыре слота M.2 позволяют создать быструю и ёмкую систему хранения данных без компромиссов.
Современный чипсет Intel Z890 и новейший сокет LGA 1851 поддержат процессоры актуальных поколений. Плата не поддерживает SLI/CrossFire, поэтому всё внимание — на производительность одной мощной видеокарты, что отлично подойдёт тем, кто делает ставку на стабильность и эффективность. Один слот PCI-E x16 для видеокарты и отдельный PCI-E x1 для дополнительной периферии — рациональное и продуманное решение.
ASRock сочетает надежность с вместительностью: компактные размеры 30,5 х 24,4 см делают плату удобной для большинства корпусов, не занимая лишнего места, но обеспечивая богатый функционал.
Материнская плата ASRock Z890 PRO RS WIFI WHITE RTL - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Материнская плата ASRock Z890 PRO RS WIFI WHITE RTL