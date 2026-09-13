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Материнская плата ASRock Z890 PRO RS WIFI WHITE RTL купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата ASRock Z890 PRO RS WIFI WHITE RTL

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Материнская плата ASRock Z890 PRO RS WIFI WHITE RTL - фото 1
Материнская плата ASRock Z890 PRO RS WIFI WHITE RTL - фото 2
Материнская плата ASRock Z890 PRO RS WIFI WHITE RTL - фото 3
Материнская плата ASRock Z890 PRO RS WIFI WHITE RTL - фото 4
Материнская плата ASRock Z890 PRO RS WIFI WHITE RTL - фото 5
Материнская плата ASRock Z890 PRO RS WIFI WHITE RTL - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel Z890
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата ASRock Z890 PRO RS WIFI WHITE RTL - фото 1
  • Материнская плата ASRock Z890 PRO RS WIFI WHITE RTL - фото 2
  • Материнская плата ASRock Z890 PRO RS WIFI WHITE RTL - фото 3
  • Материнская плата ASRock Z890 PRO RS WIFI WHITE RTL - фото 4
  • Материнская плата ASRock Z890 PRO RS WIFI WHITE RTL - фото 5
  • Материнская плата ASRock Z890 PRO RS WIFI WHITE RTL - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718623
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Характеристики

Бренд
ASRock
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel Z890
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
9066 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x4
2
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2, HDMI, DisplayPort, 2 x Thunderbolt 4/USB-C, RJ-45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х36х30
Вес, кг.
1.2

Описание товара Материнская плата ASRock Z890 PRO RS WIFI WHITE RTL

Эта материнская плата ASRock формата ATX — настоящий простор для современных сборок. С поддержкой памяти DDR5 максимальной частотой до 9066 МГц и объёмом вплоть до 256 ГБ вы сможете раскрыть потенциал даже самых требовательных задач — от профессиональных приложений до новых игр. Четыре слота под планки памяти и целых четыре слота M.2 позволяют создать быструю и ёмкую систему хранения данных без компромиссов. Современный чипсет Intel Z890 и новейший сокет LGA 1851 поддержат процессоры актуальных поколений. Плата не поддерживает SLI/CrossFire, поэтому всё внимание — на производительность одной мощной видеокарты, что отлично подойдёт тем, кто делает ставку на стабильность и эффективность. Один слот PCI-E x16 для видеокарты и отдельный PCI-E x1 для дополнительной периферии — рациональное и продуманное решение. ASRock сочетает надежность с вместительностью: компактные размеры 30,5 х 24,4 см делают плату удобной для большинства корпусов, не занимая лишнего места, но обеспечивая богатый функционал.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата ASRock Z890 PRO RS WIFI WHITE RTL




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Характеристики
Бренд
ASRock
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel Z890
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Развернуть
Максимальная частота памяти
9066 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x4
2
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2, HDMI, DisplayPort, 2 x Thunderbolt 4/USB-C, RJ-45
Страна производитель
Китай
Описание
Эта материнская плата ASRock формата ATX — настоящий простор для современных сборок. С поддержкой памяти DDR5 максимальной частотой до 9066 МГц и объёмом вплоть до 256 ГБ вы сможете раскрыть потенциал даже самых требовательных задач — от профессиональных приложений до новых игр. Четыре слота под планки памяти и целых четыре слота M.2 позволяют создать быструю и ёмкую систему хранения данных без компромиссов. Современный чипсет Intel Z890 и новейший сокет LGA 1851 поддержат процессоры актуальных поколений. Плата не поддерживает SLI/CrossFire, поэтому всё внимание — на производительность одной мощной видеокарты, что отлично подойдёт тем, кто делает ставку на стабильность и эффективность. Один слот PCI-E x16 для видеокарты и отдельный PCI-E x1 для дополнительной периферии — рациональное и продуманное решение. ASRock сочетает надежность с вместительностью: компактные размеры 30,5 х 24,4 см делают плату удобной для большинства корпусов, не занимая лишнего места, но обеспечивая богатый функционал.


Теги товара: atx, ddr5, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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