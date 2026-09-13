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Материнская плата Asus PRIME Z890-P купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Asus PRIME Z890-P

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Материнская плата Asus PRIME Z890-P - фото 1
Материнская плата Asus PRIME Z890-P - фото 2
Материнская плата Asus PRIME Z890-P - фото 3
Материнская плата Asus PRIME Z890-P - фото 4
Материнская плата Asus PRIME Z890-P - фото 5
Материнская плата Asus PRIME Z890-P - фото 6
Материнская плата Asus PRIME Z890-P - фото 7
Материнская плата Asus PRIME Z890-P - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel Z890
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
4
  • Материнская плата Asus PRIME Z890-P - фото 1
  • Материнская плата Asus PRIME Z890-P - фото 2
  • Материнская плата Asus PRIME Z890-P - фото 3
  • Материнская плата Asus PRIME Z890-P - фото 4
  • Материнская плата Asus PRIME Z890-P - фото 5
  • Материнская плата Asus PRIME Z890-P - фото 6
  • Материнская плата Asus PRIME Z890-P - фото 7
  • Материнская плата Asus PRIME Z890-P - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716603
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel Z890
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Максимальная частота памяти
8666 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
4
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
6xUSB 2.0, 4xUSB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, USB 3.2 Gen 2 Type-C, HDMI, DisplayPort, 3xAudio jacks
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х27х5
Вес, кг.
1.95

Описание товара Материнская плата Asus PRIME Z890-P

Материнские платы серии ASUS PRIME разработаны экспертами для раскрытия всего потенциала процессоров Intel Core Ultra. Обладая надежной конструкцией питания, комплексными решениями для охлаждения и интеллектуальными возможностями настройки, материнская плата PRIME Z890-P предоставляет пользователям и сборщикам ПК DIY ряд оптимизаций производительности с помощью интуитивно понятных функций программного обеспечения и прошивки. Она разработана для Advanced AI PC-ready, предлагая мощность и подключение, необходимые для требовательных приложений AI.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus PRIME Z890-P




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel Z890
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Максимальная частота памяти
8666 МГц
Развернуть
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
4
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
6xUSB 2.0, 4xUSB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, USB 3.2 Gen 2 Type-C, HDMI, DisplayPort, 3xAudio jacks
Страна производитель
Китай
Описание
Материнские платы серии ASUS PRIME разработаны экспертами для раскрытия всего потенциала процессоров Intel Core Ultra. Обладая надежной конструкцией питания, комплексными решениями для охлаждения и интеллектуальными возможностями настройки, материнская плата PRIME Z890-P предоставляет пользователям и сборщикам ПК DIY ряд оптимизаций производительности с помощью интуитивно понятных функций программного обеспечения и прошивки. Она разработана для Advanced AI PC-ready, предлагая мощность и подключение, необходимые для требовательных приложений AI.


Теги товара: atx, ddr5, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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