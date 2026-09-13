Top.Mail.Ru
Материнская плата Asus TUF GAMING B850M-PLUS WIFI7 W купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Материнская плата Asus TUF GAMING B850M-PLUS WIFI7 W

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Материнская плата Asus TUF GAMING B850M-PLUS WIFI7 W - фото 1
Материнская плата Asus TUF GAMING B850M-PLUS WIFI7 W - фото 2
Материнская плата Asus TUF GAMING B850M-PLUS WIFI7 W - фото 3
Материнская плата Asus TUF GAMING B850M-PLUS WIFI7 W - фото 4
Материнская плата Asus TUF GAMING B850M-PLUS WIFI7 W - фото 5
Материнская плата Asus TUF GAMING B850M-PLUS WIFI7 W - фото 6
Материнская плата Asus TUF GAMING B850M-PLUS WIFI7 W - фото 7
Материнская плата Asus TUF GAMING B850M-PLUS WIFI7 W - фото 8
Материнская плата Asus TUF GAMING B850M-PLUS WIFI7 W - фото 9
Материнская плата Asus TUF GAMING B850M-PLUS WIFI7 W - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD B850
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
1
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B850M-PLUS WIFI7 W - фото 1
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B850M-PLUS WIFI7 W - фото 2
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B850M-PLUS WIFI7 W - фото 3
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B850M-PLUS WIFI7 W - фото 4
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B850M-PLUS WIFI7 W - фото 5
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B850M-PLUS WIFI7 W - фото 6
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B850M-PLUS WIFI7 W - фото 7
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B850M-PLUS WIFI7 W - фото 8
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B850M-PLUS WIFI7 W - фото 9
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B850M-PLUS WIFI7 W - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716678
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD B850
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
8000 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х28х1
Вес, кг.
1.85

Описание товара Материнская плата Asus TUF GAMING B850M-PLUS WIFI7 W

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus TUF GAMING B850M-PLUS WIFI7 W представляет собой основу для сборки производительной и современной системы нового поколения. Она идеально подходит для геймеров, которые хотят построить мощный ПК с прицелом на будущее, а также для создателей контента, работающих с видеомонтажом, стримингом или 3D-графикой. Эта плата станет оптимальным выбором для будущих процессоров Intel, разработанных под сокет LGA1851, предлагая передовые технологии и высокую надежность, присущую серии TUF.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является чипсет Intel B850, который позиционируется как сбалансированное решение для массового сегмента, предлагая поддержку новейших интерфейсов без функций экстремального разгона процессора. Плата оснащена процессорным разъемом LGA1851, предназначенным исключительно для нового поколения процессоров Intel, что делает ее несовместимой с предыдущими поколениями CPU. Компактный форм-фактор Micro-ATX обеспечивает отличную совместимость с большинством современных корпусов, позволяя собрать мощную, но не громоздкую систему.

Память и расширение

Плата ориентирована на использование исключительно современной оперативной памяти стандарта DDR5, предлагая четыре слота для установки модулей. Это позволяет реализовать двухканальный режим работы и установить до 192 ГБ ОЗУ с поддержкой высоких частот через профили XMP, что критически важно для достижения максимальной производительности в играх и рабочих приложениях. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 5.0 x16, а для сверхбыстрых накопителей имеются слоты M.2, работающие по протоколу NVMe PCIe 5.0 и 4.0, часть из которых оснащена фирменными радиаторами для эффективного охлаждения.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) выполнена в соответствии со стандартами серии TUF Gaming, используя качественные компоненты: многофазную схему, надежные дроссели и силовые ступени. Массивные радиаторы эффективно отводят тепло от зоны VRM, обеспечивая стабильную подачу энергии даже при длительных высоких нагрузках, что гарантирует стабильность работы мощных процессоров нового поколения без перегрева и троттлинга. Для подключения дополнительного питания CPU используются надежные разъемы, рассчитанные на высокое энергопотребление.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположен внушительный набор портов, включающий несколько высокоскоростных USB, в том числе стандарт USB 3.2 Gen 2 и универсальный порт Type-C. Сетевые возможности представлены как быстрым проводным адаптером 2.5GbE Ethernet, так и передовым беспроводным модулем Wi-Fi 7, который обеспечивает минимальные задержки и высочайшую скорость соединения. Качественный встроенный звук на базе современного аудиокодека Realtek и наличие разъемов для подключения RGB-лент с поддержкой Aura Sync завершают образ универсальной и технологичной платы.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевой момент - эта материнская плата использует сокет LGA1851 и абсолютно несовместима с процессорами Intel 12-го, 13-го и 14-го поколений (сокет LGA1700). Для сборки потребуется процессор нового поколения, оперативная память стандарта DDR5 и блок питания с достаточным запасом мощности и современными коннекторами. Форм-фактор Micro-ATX требует соответствующего корпуса, поэтому перед покупкой убедитесь в совместимости габаритов. Плата является отличной инвестицией в новую платформу, но не подходит для апгрейда существующей системы на базе LGA1700.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus TUF GAMING B850M-PLUS WIFI7 W




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD B850
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
8000 МГц
Развернуть
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus TUF GAMING B850M-PLUS WIFI7 W представляет собой основу для сборки производительной и современной системы нового поколения. Она идеально подходит для геймеров, которые хотят построить мощный ПК с прицелом на будущее, а также для создателей контента, работающих с видеомонтажом, стримингом или 3D-графикой. Эта плата станет оптимальным выбором для будущих процессоров Intel, разработанных под сокет LGA1851, предлагая передовые технологии и высокую надежность, присущую серии TUF.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является чипсет Intel B850, который позиционируется как сбалансированное решение для массового сегмента, предлагая поддержку новейших интерфейсов без функций экстремального разгона процессора. Плата оснащена процессорным разъемом LGA1851, предназначенным исключительно для нового поколения процессоров Intel, что делает ее несовместимой с предыдущими поколениями CPU. Компактный форм-фактор Micro-ATX обеспечивает отличную совместимость с большинством современных корпусов, позволяя собрать мощную, но не громоздкую систему.

Память и расширение

Плата ориентирована на использование исключительно современной оперативной памяти стандарта DDR5, предлагая четыре слота для установки модулей. Это позволяет реализовать двухканальный режим работы и установить до 192 ГБ ОЗУ с поддержкой высоких частот через профили XMP, что критически важно для достижения максимальной производительности в играх и рабочих приложениях. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 5.0 x16, а для сверхбыстрых накопителей имеются слоты M.2, работающие по протоколу NVMe PCIe 5.0 и 4.0, часть из которых оснащена фирменными радиаторами для эффективного охлаждения.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) выполнена в соответствии со стандартами серии TUF Gaming, используя качественные компоненты: многофазную схему, надежные дроссели и силовые ступени. Массивные радиаторы эффективно отводят тепло от зоны VRM, обеспечивая стабильную подачу энергии даже при длительных высоких нагрузках, что гарантирует стабильность работы мощных процессоров нового поколения без перегрева и троттлинга. Для подключения дополнительного питания CPU используются надежные разъемы, рассчитанные на высокое энергопотребление.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположен внушительный набор портов, включающий несколько высокоскоростных USB, в том числе стандарт USB 3.2 Gen 2 и универсальный порт Type-C. Сетевые возможности представлены как быстрым проводным адаптером 2.5GbE Ethernet, так и передовым беспроводным модулем Wi-Fi 7, который обеспечивает минимальные задержки и высочайшую скорость соединения. Качественный встроенный звук на базе современного аудиокодека Realtek и наличие разъемов для подключения RGB-лент с поддержкой Aura Sync завершают образ универсальной и технологичной платы.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевой момент - эта материнская плата использует сокет LGA1851 и абсолютно несовместима с процессорами Intel 12-го, 13-го и 14-го поколений (сокет LGA1700). Для сборки потребуется процессор нового поколения, оперативная память стандарта DDR5 и блок питания с достаточным запасом мощности и современными коннекторами. Форм-фактор Micro-ATX требует соответствующего корпуса, поэтому перед покупкой убедитесь в совместимости габаритов. Плата является отличной инвестицией в новую платформу, но не подходит для апгрейда существующей системы на базе LGA1700.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата Asus TUF GAMING B850M-PLUS WIFI7 W - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...