Top.Mail.Ru
Материнская плата Gigabyte X870 EAGLE WIFI7 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Материнская плата Gigabyte X870 EAGLE WIFI7

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Материнская плата Gigabyte X870 EAGLE WIFI7 - фото 1
Материнская плата Gigabyte X870 EAGLE WIFI7 - фото 2
Материнская плата Gigabyte X870 EAGLE WIFI7 - фото 3
Материнская плата Gigabyte X870 EAGLE WIFI7 - фото 4
Материнская плата Gigabyte X870 EAGLE WIFI7 - фото 5
Материнская плата Gigabyte X870 EAGLE WIFI7 - фото 6
Материнская плата Gigabyte X870 EAGLE WIFI7 - фото 7
Материнская плата Gigabyte X870 EAGLE WIFI7 - фото 8
Материнская плата Gigabyte X870 EAGLE WIFI7 - фото 9
Материнская плата Gigabyte X870 EAGLE WIFI7 - фото 10
Материнская плата Gigabyte X870 EAGLE WIFI7 - фото 11
Материнская плата Gigabyte X870 EAGLE WIFI7 - фото 12
Материнская плата Gigabyte X870 EAGLE WIFI7 - фото 13
Материнская плата Gigabyte X870 EAGLE WIFI7 - фото 14
Материнская плата Gigabyte X870 EAGLE WIFI7 - фото 15
Материнская плата Gigabyte X870 EAGLE WIFI7 - фото 16
Материнская плата Gigabyte X870 EAGLE WIFI7 - фото 17
Материнская плата Gigabyte X870 EAGLE WIFI7 - фото 18
Материнская плата Gigabyte X870 EAGLE WIFI7 - фото 19
Материнская плата Gigabyte X870 EAGLE WIFI7 - фото 20
Материнская плата Gigabyte X870 EAGLE WIFI7 - фото 21
Материнская плата Gigabyte X870 EAGLE WIFI7 - фото 22
Материнская плата Gigabyte X870 EAGLE WIFI7 - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD X870
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата Gigabyte X870 EAGLE WIFI7 - фото 1
  • Материнская плата Gigabyte X870 EAGLE WIFI7 - фото 2
  • Материнская плата Gigabyte X870 EAGLE WIFI7 - фото 3
  • Материнская плата Gigabyte X870 EAGLE WIFI7 - фото 4
  • Материнская плата Gigabyte X870 EAGLE WIFI7 - фото 5
  • Материнская плата Gigabyte X870 EAGLE WIFI7 - фото 6
  • Материнская плата Gigabyte X870 EAGLE WIFI7 - фото 7
  • Материнская плата Gigabyte X870 EAGLE WIFI7 - фото 8
  • Материнская плата Gigabyte X870 EAGLE WIFI7 - фото 9
  • Материнская плата Gigabyte X870 EAGLE WIFI7 - фото 10
  • Материнская плата Gigabyte X870 EAGLE WIFI7 - фото 11
  • Материнская плата Gigabyte X870 EAGLE WIFI7 - фото 12
  • Материнская плата Gigabyte X870 EAGLE WIFI7 - фото 13
  • Материнская плата Gigabyte X870 EAGLE WIFI7 - фото 14
  • Материнская плата Gigabyte X870 EAGLE WIFI7 - фото 15
  • Материнская плата Gigabyte X870 EAGLE WIFI7 - фото 16
  • Материнская плата Gigabyte X870 EAGLE WIFI7 - фото 17
  • Материнская плата Gigabyte X870 EAGLE WIFI7 - фото 18
  • Материнская плата Gigabyte X870 EAGLE WIFI7 - фото 19
  • Материнская плата Gigabyte X870 EAGLE WIFI7 - фото 20
  • Материнская плата Gigabyte X870 EAGLE WIFI7 - фото 21
  • Материнская плата Gigabyte X870 EAGLE WIFI7 - фото 22
  • Материнская плата Gigabyte X870 EAGLE WIFI7 - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716728
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD X870
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
8200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
3
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
4 x USB 2.0, 3 x USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2, 2 x USB 4 Type-C, HDMI, RJ-45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х26х5
Вес, кг.
2.06

Описание товара Материнская плата Gigabyte X870 EAGLE WIFI7

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Gigabyte X870 EAGLE WIFI7 служит превосходной основой для сборки современного и производительного ПК, ориентированного на будущее. Она идеально подойдёт энтузиастам и геймерам, планирующим переход на новейшие процессоры AMD Ryzen серии 9000, чтобы раскрыть их потенциал в требовательных играх и при стриминге. Также эта плата станет надёжным выбором для создателей контента, работающих с видеомонтажом в 4K/8K и 3D-моделированием, благодаря поддержке скоростной памяти и накопителей.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит передовой чипсет AMD X870, разработанный для процессоров на сокете AM5. Это гарантирует полную совместимость с последним поколением CPU от AMD и предоставляет доступ к таким технологиям, как обязательная поддержка PCIe 5.0 и USB4. Стандартный форм-фактор ATX обеспечивает широкие возможности для расширения и удобство при сборке в большинстве корпусов формата Mid-Tower и Full-Tower, позволяя разместить крупные видеокарты и эффективные системы охлаждения.

Память и расширение

Плата рассчитана на работу исключительно с оперативной памятью стандарта DDR5, предлагая четыре слота для установки модулей в двухканальном режиме. Поддержка высоких частот и профилей AMD EXPO позволяет добиться максимальной пропускной способности и низких задержек, что критически важно для игр и профессиональных приложений. Для установки компонентов предусмотрен основной слот PCIe 5.0 x16 для видеокарты, а также несколько слотов PCIe 4.0 для карт расширения и как минимум один слот M.2 с интерфейсом PCIe 5.0 для сверхбыстрых NVMe-накопителей.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на Gigabyte X870 EAGLE WIFI7 спроектирована с запасом прочности для стабильной работы даже с флагманскими многоядерными CPU. Использование качественных компонентов и массивных радиаторов на зоне VRM обеспечивает эффективное охлаждение и предотвращает перегрев при длительных высоких нагрузках или активации технологии Precision Boost Overdrive. Для подключения питания процессора используются разъёмы 8+4 pin или 8+8 pin, что говорит о готовности платы к серьёзным энергетическим запросам.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели ввода-вывода представлен исчерпывающий набор портов, включая высокоскоростные USB 3.2 Gen2 и обязательный для чипсета X870 порт USB4 с пропускной способностью до 40 Гбит/с. За сетевые возможности отвечает быстрый 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер и встроенный модуль Wi-Fi 7, обеспечивающий минимальные задержки и высочайшую скорость в беспроводных сетях. Качественный звуковой кодек Realtek и наличие разъёмов для подключения ARGB-подсветки дополняют функционал платы.

Важные нюансы перед покупкой

Эта материнская плата ориентирована на использование с самыми новыми процессорами AMD, и для раскрытия её полного потенциала рекомендуется использовать именно их. Хотя она совместима с процессорами Ryzen 7000-й серии, для таких сборок более рентабельными могут быть платы на чипсетах предыдущего поколения. Убедитесь, что ваш блок питания оснащён необходимыми коннекторами дополнительного питания CPU, а корпус имеет достаточно места для установки платы формата ATX. Для обновления BIOS без установки процессора пригодится фирменная технология Gigabyte Q-Flash Plus.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte X870 EAGLE WIFI7




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD X870
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Развернуть
Максимальная частота памяти
8200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
3
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
4 x USB 2.0, 3 x USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2, 2 x USB 4 Type-C, HDMI, RJ-45
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Gigabyte X870 EAGLE WIFI7 служит превосходной основой для сборки современного и производительного ПК, ориентированного на будущее. Она идеально подойдёт энтузиастам и геймерам, планирующим переход на новейшие процессоры AMD Ryzen серии 9000, чтобы раскрыть их потенциал в требовательных играх и при стриминге. Также эта плата станет надёжным выбором для создателей контента, работающих с видеомонтажом в 4K/8K и 3D-моделированием, благодаря поддержке скоростной памяти и накопителей.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит передовой чипсет AMD X870, разработанный для процессоров на сокете AM5. Это гарантирует полную совместимость с последним поколением CPU от AMD и предоставляет доступ к таким технологиям, как обязательная поддержка PCIe 5.0 и USB4. Стандартный форм-фактор ATX обеспечивает широкие возможности для расширения и удобство при сборке в большинстве корпусов формата Mid-Tower и Full-Tower, позволяя разместить крупные видеокарты и эффективные системы охлаждения.

Память и расширение

Плата рассчитана на работу исключительно с оперативной памятью стандарта DDR5, предлагая четыре слота для установки модулей в двухканальном режиме. Поддержка высоких частот и профилей AMD EXPO позволяет добиться максимальной пропускной способности и низких задержек, что критически важно для игр и профессиональных приложений. Для установки компонентов предусмотрен основной слот PCIe 5.0 x16 для видеокарты, а также несколько слотов PCIe 4.0 для карт расширения и как минимум один слот M.2 с интерфейсом PCIe 5.0 для сверхбыстрых NVMe-накопителей.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на Gigabyte X870 EAGLE WIFI7 спроектирована с запасом прочности для стабильной работы даже с флагманскими многоядерными CPU. Использование качественных компонентов и массивных радиаторов на зоне VRM обеспечивает эффективное охлаждение и предотвращает перегрев при длительных высоких нагрузках или активации технологии Precision Boost Overdrive. Для подключения питания процессора используются разъёмы 8+4 pin или 8+8 pin, что говорит о готовности платы к серьёзным энергетическим запросам.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели ввода-вывода представлен исчерпывающий набор портов, включая высокоскоростные USB 3.2 Gen2 и обязательный для чипсета X870 порт USB4 с пропускной способностью до 40 Гбит/с. За сетевые возможности отвечает быстрый 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер и встроенный модуль Wi-Fi 7, обеспечивающий минимальные задержки и высочайшую скорость в беспроводных сетях. Качественный звуковой кодек Realtek и наличие разъёмов для подключения ARGB-подсветки дополняют функционал платы.

Важные нюансы перед покупкой

Эта материнская плата ориентирована на использование с самыми новыми процессорами AMD, и для раскрытия её полного потенциала рекомендуется использовать именно их. Хотя она совместима с процессорами Ryzen 7000-й серии, для таких сборок более рентабельными могут быть платы на чипсетах предыдущего поколения. Убедитесь, что ваш блок питания оснащён необходимыми коннекторами дополнительного питания CPU, а корпус имеет достаточно места для установки платы формата ATX. Для обновления BIOS без установки процессора пригодится фирменная технология Gigabyte Q-Flash Plus.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата Gigabyte X870 EAGLE WIFI7 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...