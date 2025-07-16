Описание товара Материнская плата ASUS ROG STRIX B650-A GAMING WIFI Socket AM5 ATX (ROG STRIX B650-A GAMING WIFI)

Для кого и под какие задачи

Материнская плата ASUS ROG STRIX B650-A GAMING WIFI - это превосходный выбор для геймеров и создателей контента, которые собирают производительную систему на платформе AMD AM5 и ценят эстетику. Она идеально подходит для сборки мощного игрового ПК с процессорами уровня Ryzen 5 7600X, Ryzen 7 7800X3D или даже Ryzen 9 7900X, обеспечивая стабильную основу для высоких FPS в современных играх. Благодаря стильному бело-серебристому дизайну, плата станет центральным элементом в сборках с белым или светлым корпусом и комплектующими.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Основой платы служит чипсет AMD B650, представляющий собой золотую середину для платформы AM5: он поддерживает разгон процессора и памяти, предлагая при этом более привлекательную цену по сравнению со старшими X670. Установленный сокет AM5 предназначен для современных процессоров AMD Ryzen 7000-й серии и новее, открывая доступ к передовым технологиям. Стандартный форм-фактор ATX гарантирует широкую совместимость с большинством корпусов Mid-Tower и Full-Tower, а также предоставляет достаточно пространства для установки крупных видеокарт и систем охлаждения.

Память и расширение

Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, работающей в двухканальном режиме для максимальной пропускной способности. Поддерживаются модули с высоким частотным потенциалом и профили разгона AMD EXPO, что позволяет добиться впечатляющей производительности в играх и рабочих задачах. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для сверхбыстрых накопителей имеются три слота M.2: один с поддержкой новейшего интерфейса PCIe 5.0 и два с PCIe 4.0, все они укомплектованы массивными радиаторами для эффективного охлаждения и предотвращения троттлинга.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) построена по 12+2-фазной схеме с качественными силовыми каскадами, что обеспечивает стабильное и точное напряжение даже для многоядерных процессоров Ryzen 9 при работе под высокой нагрузкой. Массивные радиаторы эффективно отводят тепло от зоны VRM, гарантируя надежность и долговечность компонентов при длительных игровых сессиях или рендеринге. Для подключения питания процессора используются разъемы 8+4 pin, что говорит о готовности платы к работе с энергоемкими CPU.

Подключения и дополнительные возможности

Набор портов на задней панели включает всё необходимое для современного ПК: быстрые порты USB 3.2 Gen 2, в том числе симметричный Type-C, а также порты USB 2.0 для периферии. За сетевые возможности отвечает производительный 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер и встроенный модуль Wi-Fi 6E с Bluetooth 5.2, обеспечивая молниеносное подключение как по проводу, так и без него. Качественный звук гарантирует аудиокодек SupremeFX, а для любителей кастомизации предусмотрена поддержка фирменной технологии ASUS AURA Sync для управления RGB-подсветкой.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что вы приобретаете совместимые компоненты: процессоры AMD с сокетом AM5 и оперативную память стандарта DDR5, так как модули DDR4 с этой платой несовместимы. Для питания системы с мощной видеокартой и процессором потребуется качественный блок питания с соответствующими разъемами CPU 8+4 pin. Учитывайте ATX-размеры платы при выборе корпуса. Для поддержки самых новых процессоров может потребоваться обновление BIOS, но благодаря функции BIOS FlashBack это можно сделать легко, даже не устанавливая процессор в сокет.