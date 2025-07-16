Top.Mail.Ru
Материнская плата ASUS ROG STRIX B650-A GAMING WIFI Socket AM5 ATX (ROG STRIX B650-A GAMING WIFI) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Материнская плата ASUS ROG STRIX B650-A GAMING WIFI Socket AM5 ATX (ROG STRIX B650-A GAMING WIFI)

1 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Материнская плата ASUS ROG STRIX B650-A GAMING WIFI Socket AM5 ATX (ROG STRIX B650-A GAMING WIFI) - фото 1
Материнская плата ASUS ROG STRIX B650-A GAMING WIFI Socket AM5 ATX (ROG STRIX B650-A GAMING WIFI) - фото 2
Материнская плата ASUS ROG STRIX B650-A GAMING WIFI Socket AM5 ATX (ROG STRIX B650-A GAMING WIFI) - фото 3
Материнская плата ASUS ROG STRIX B650-A GAMING WIFI Socket AM5 ATX (ROG STRIX B650-A GAMING WIFI) - фото 4
Материнская плата ASUS ROG STRIX B650-A GAMING WIFI Socket AM5 ATX (ROG STRIX B650-A GAMING WIFI) - фото 5
Материнская плата ASUS ROG STRIX B650-A GAMING WIFI Socket AM5 ATX (ROG STRIX B650-A GAMING WIFI) - фото 6
Материнская плата ASUS ROG STRIX B650-A GAMING WIFI Socket AM5 ATX (ROG STRIX B650-A GAMING WIFI) - фото 7
Материнская плата ASUS ROG STRIX B650-A GAMING WIFI Socket AM5 ATX (ROG STRIX B650-A GAMING WIFI) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD B650
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
  • Материнская плата ASUS ROG STRIX B650-A GAMING WIFI Socket AM5 ATX (ROG STRIX B650-A GAMING WIFI) - фото 1
  • Материнская плата ASUS ROG STRIX B650-A GAMING WIFI Socket AM5 ATX (ROG STRIX B650-A GAMING WIFI) - фото 2
  • Материнская плата ASUS ROG STRIX B650-A GAMING WIFI Socket AM5 ATX (ROG STRIX B650-A GAMING WIFI) - фото 3
  • Материнская плата ASUS ROG STRIX B650-A GAMING WIFI Socket AM5 ATX (ROG STRIX B650-A GAMING WIFI) - фото 4
  • Материнская плата ASUS ROG STRIX B650-A GAMING WIFI Socket AM5 ATX (ROG STRIX B650-A GAMING WIFI) - фото 5
  • Материнская плата ASUS ROG STRIX B650-A GAMING WIFI Socket AM5 ATX (ROG STRIX B650-A GAMING WIFI) - фото 6
  • Материнская плата ASUS ROG STRIX B650-A GAMING WIFI Socket AM5 ATX (ROG STRIX B650-A GAMING WIFI) - фото 7
  • Материнская плата ASUS ROG STRIX B650-A GAMING WIFI Socket AM5 ATX (ROG STRIX B650-A GAMING WIFI) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 626887
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD B650
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Максимальная частота памяти
6400 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
HDMI, DP, наушники/микрофон
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х28х7
Вес, кг.
2.5

Описание товара Материнская плата ASUS ROG STRIX B650-A GAMING WIFI Socket AM5 ATX (ROG STRIX B650-A GAMING WIFI)

Для кого и под какие задачи

Материнская плата ASUS ROG STRIX B650-A GAMING WIFI - это превосходный выбор для геймеров и создателей контента, которые собирают производительную систему на платформе AMD AM5 и ценят эстетику. Она идеально подходит для сборки мощного игрового ПК с процессорами уровня Ryzen 5 7600X, Ryzen 7 7800X3D или даже Ryzen 9 7900X, обеспечивая стабильную основу для высоких FPS в современных играх. Благодаря стильному бело-серебристому дизайну, плата станет центральным элементом в сборках с белым или светлым корпусом и комплектующими.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Основой платы служит чипсет AMD B650, представляющий собой золотую середину для платформы AM5: он поддерживает разгон процессора и памяти, предлагая при этом более привлекательную цену по сравнению со старшими X670. Установленный сокет AM5 предназначен для современных процессоров AMD Ryzen 7000-й серии и новее, открывая доступ к передовым технологиям. Стандартный форм-фактор ATX гарантирует широкую совместимость с большинством корпусов Mid-Tower и Full-Tower, а также предоставляет достаточно пространства для установки крупных видеокарт и систем охлаждения.

Память и расширение

Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, работающей в двухканальном режиме для максимальной пропускной способности. Поддерживаются модули с высоким частотным потенциалом и профили разгона AMD EXPO, что позволяет добиться впечатляющей производительности в играх и рабочих задачах. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для сверхбыстрых накопителей имеются три слота M.2: один с поддержкой новейшего интерфейса PCIe 5.0 и два с PCIe 4.0, все они укомплектованы массивными радиаторами для эффективного охлаждения и предотвращения троттлинга.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) построена по 12+2-фазной схеме с качественными силовыми каскадами, что обеспечивает стабильное и точное напряжение даже для многоядерных процессоров Ryzen 9 при работе под высокой нагрузкой. Массивные радиаторы эффективно отводят тепло от зоны VRM, гарантируя надежность и долговечность компонентов при длительных игровых сессиях или рендеринге. Для подключения питания процессора используются разъемы 8+4 pin, что говорит о готовности платы к работе с энергоемкими CPU.

Подключения и дополнительные возможности

Набор портов на задней панели включает всё необходимое для современного ПК: быстрые порты USB 3.2 Gen 2, в том числе симметричный Type-C, а также порты USB 2.0 для периферии. За сетевые возможности отвечает производительный 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер и встроенный модуль Wi-Fi 6E с Bluetooth 5.2, обеспечивая молниеносное подключение как по проводу, так и без него. Качественный звук гарантирует аудиокодек SupremeFX, а для любителей кастомизации предусмотрена поддержка фирменной технологии ASUS AURA Sync для управления RGB-подсветкой.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что вы приобретаете совместимые компоненты: процессоры AMD с сокетом AM5 и оперативную память стандарта DDR5, так как модули DDR4 с этой платой несовместимы. Для питания системы с мощной видеокартой и процессором потребуется качественный блок питания с соответствующими разъемами CPU 8+4 pin. Учитывайте ATX-размеры платы при выборе корпуса. Для поддержки самых новых процессоров может потребоваться обновление BIOS, но благодаря функции BIOS FlashBack это можно сделать легко, даже не устанавливая процессор в сокет.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата ASUS ROG STRIX B650-A GAMING WIFI Socket AM5 ATX (ROG STRIX B650-A GAMING WIFI)

Источник: Яндекс Маркет
16.07.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Только сегодня собрал. Вроде все нормально работает.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD B650
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Максимальная частота памяти
6400 МГц
Развернуть
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
HDMI, DP, наушники/микрофон
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата ASUS ROG STRIX B650-A GAMING WIFI - это превосходный выбор для геймеров и создателей контента, которые собирают производительную систему на платформе AMD AM5 и ценят эстетику. Она идеально подходит для сборки мощного игрового ПК с процессорами уровня Ryzen 5 7600X, Ryzen 7 7800X3D или даже Ryzen 9 7900X, обеспечивая стабильную основу для высоких FPS в современных играх. Благодаря стильному бело-серебристому дизайну, плата станет центральным элементом в сборках с белым или светлым корпусом и комплектующими.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Основой платы служит чипсет AMD B650, представляющий собой золотую середину для платформы AM5: он поддерживает разгон процессора и памяти, предлагая при этом более привлекательную цену по сравнению со старшими X670. Установленный сокет AM5 предназначен для современных процессоров AMD Ryzen 7000-й серии и новее, открывая доступ к передовым технологиям. Стандартный форм-фактор ATX гарантирует широкую совместимость с большинством корпусов Mid-Tower и Full-Tower, а также предоставляет достаточно пространства для установки крупных видеокарт и систем охлаждения.

Память и расширение

Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, работающей в двухканальном режиме для максимальной пропускной способности. Поддерживаются модули с высоким частотным потенциалом и профили разгона AMD EXPO, что позволяет добиться впечатляющей производительности в играх и рабочих задачах. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для сверхбыстрых накопителей имеются три слота M.2: один с поддержкой новейшего интерфейса PCIe 5.0 и два с PCIe 4.0, все они укомплектованы массивными радиаторами для эффективного охлаждения и предотвращения троттлинга.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) построена по 12+2-фазной схеме с качественными силовыми каскадами, что обеспечивает стабильное и точное напряжение даже для многоядерных процессоров Ryzen 9 при работе под высокой нагрузкой. Массивные радиаторы эффективно отводят тепло от зоны VRM, гарантируя надежность и долговечность компонентов при длительных игровых сессиях или рендеринге. Для подключения питания процессора используются разъемы 8+4 pin, что говорит о готовности платы к работе с энергоемкими CPU.

Подключения и дополнительные возможности

Набор портов на задней панели включает всё необходимое для современного ПК: быстрые порты USB 3.2 Gen 2, в том числе симметричный Type-C, а также порты USB 2.0 для периферии. За сетевые возможности отвечает производительный 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер и встроенный модуль Wi-Fi 6E с Bluetooth 5.2, обеспечивая молниеносное подключение как по проводу, так и без него. Качественный звук гарантирует аудиокодек SupremeFX, а для любителей кастомизации предусмотрена поддержка фирменной технологии ASUS AURA Sync для управления RGB-подсветкой.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что вы приобретаете совместимые компоненты: процессоры AMD с сокетом AM5 и оперативную память стандарта DDR5, так как модули DDR4 с этой платой несовместимы. Для питания системы с мощной видеокартой и процессором потребуется качественный блок питания с соответствующими разъемами CPU 8+4 pin. Учитывайте ATX-размеры платы при выборе корпуса. Для поддержки самых новых процессоров может потребоваться обновление BIOS, но благодаря функции BIOS FlashBack это можно сделать легко, даже не устанавливая процессор в сокет.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
16.07.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Только сегодня собрал. Вроде все нормально работает.


Материнская плата ASUS ROG STRIX B650-A GAMING WIFI Socket AM5 ATX (ROG STRIX B650-A GAMING WIFI) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...