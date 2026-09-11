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Материнская плата Asus ROG STRIX B760-I GAMING WIFI (90MB1D90-M0EAY0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Asus ROG STRIX B760-I GAMING WIFI (90MB1D90-M0EAY0)

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Материнская плата Asus ROG STRIX B760-I GAMING WIFI (90MB1D90-M0EAY0) - фото 1
Материнская плата Asus ROG STRIX B760-I GAMING WIFI (90MB1D90-M0EAY0) - фото 2
Материнская плата Asus ROG STRIX B760-I GAMING WIFI (90MB1D90-M0EAY0) - фото 3
Материнская плата Asus ROG STRIX B760-I GAMING WIFI (90MB1D90-M0EAY0) - фото 4
Материнская плата Asus ROG STRIX B760-I GAMING WIFI (90MB1D90-M0EAY0) - фото 5
Материнская плата Asus ROG STRIX B760-I GAMING WIFI (90MB1D90-M0EAY0) - фото 6
Материнская плата Asus ROG STRIX B760-I GAMING WIFI (90MB1D90-M0EAY0) - фото 7
Материнская плата Asus ROG STRIX B760-I GAMING WIFI (90MB1D90-M0EAY0) - фото 8
Материнская плата Asus ROG STRIX B760-I GAMING WIFI (90MB1D90-M0EAY0) - фото 9
Материнская плата Asus ROG STRIX B760-I GAMING WIFI (90MB1D90-M0EAY0) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
Mini-ITX
Чипсет
Intel B760
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B760-I GAMING WIFI (90MB1D90-M0EAY0) - фото 1
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B760-I GAMING WIFI (90MB1D90-M0EAY0) - фото 2
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B760-I GAMING WIFI (90MB1D90-M0EAY0) - фото 3
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B760-I GAMING WIFI (90MB1D90-M0EAY0) - фото 4
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B760-I GAMING WIFI (90MB1D90-M0EAY0) - фото 5
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B760-I GAMING WIFI (90MB1D90-M0EAY0) - фото 6
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B760-I GAMING WIFI (90MB1D90-M0EAY0) - фото 7
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B760-I GAMING WIFI (90MB1D90-M0EAY0) - фото 8
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B760-I GAMING WIFI (90MB1D90-M0EAY0) - фото 9
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B760-I GAMING WIFI (90MB1D90-M0EAY0) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 602831
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
Mini-ITX
Ширина, см
17
Высота, см
17
Чипсет
Intel B760
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
7600 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
HDMI, DP, 4xSATA, 3xUSB2.0, 3xUSB3.2, 2xUSB3.2 Type C
Размеры в упаковке, см
31х22х10
Вес, кг.
2

Описание товара Материнская плата Asus ROG STRIX B760-I GAMING WIFI (90MB1D90-M0EAY0)

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus ROG STRIX B760-I GAMING WIFI создана для энтузиастов, собирающих бескомпромиссные и при этом очень компактные игровые системы в SFF-формате (Small Form Factor). Она идеально подходит для геймеров, которые хотят получить максимальную производительность в требовательных играх, не занимая много места. Эта плата станет превосходной основой для сборок с процессорами Intel Core i5 и i7 12-го, 13-го и 14-го поколений, обеспечивая стабильную работу даже под высокой и продолжительной нагрузкой.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Основой платы является чипсет Intel B760, который работает в паре с процессорным разъемом LGA1700. Такое сочетание предоставляет доступ к современным технологиям, включая поддержку памяти DDR5 с разгоном через XMP, но без возможности разгона самого процессора, что является оптимальным для большинства игровых сборок. Ключевая особенность - форм-фактор Mini-ITX, который диктует выбор компактного корпуса и накладывает определённые требования к подбору системы охлаждения и видеокарты.

Память и расширение

Несмотря на компактные размеры, плата предлагает впечатляющие возможности для расширения. Она оснащена двумя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, поддерживая её работу в двухканальном режиме на высоких частотах для максимальной пропускной способности. Для установки видеокарты предусмотрен один усиленный слот PCIe 5.0 x16, что обеспечивает совместимость с самыми производительными графическими адаптерами будущего. Для скоростных накопителей доступно два слота M.2 с поддержкой NVMe SSD стандарта PCIe 4.0, причём основной слот снабжён массивным радиатором для эффективного отвода тепла.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на этой плате спроектирована с большим запасом прочности и включает 8+1 фазу с качественными силовыми каскадами. Такой мощный VRM, охлаждаемый крупными радиаторами, гарантирует абсолютно стабильное напряжение для процессора даже при пиковых нагрузках, что критически важно в тесных корпусах с ограниченной вентиляцией. Питание CPU осуществляется через один 8-pin разъём, чего вполне достаточно для обеспечения энергией мощных процессоров Core i7 и даже i9 без разгона.

Подключения и дополнительные возможности

Набор интерфейсов на задней панели полностью соответствует премиальному статусу серии ROG STRIX. Пользователю доступны многочисленные порты USB, включая высокоскоростные USB 3.2 Gen 2 и Type-C, быстрый 2.5-гигабитный сетевой контроллер Intel Ethernet, а также модуль беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. За качественный звук отвечает флагманский аудиокодек ROG SupremeFX, обеспечивающий чистое и иммерсивное звучание в играх и при прослушивании музыки. Управление подсветкой компонентов осуществляется через фирменную технологию ASUS Aura Sync.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой этой материнской платы важно осознавать, что она предназначена исключительно для сборок в корпусах формата Mini-ITX. Это накладывает строгие ограничения на высоту процессорного кулера и длину видеокарты, поэтому необходимо тщательно проверять совместимость компонентов. Для питания системы, скорее всего, потребуется блок питания формата SFX или SFX-L. Также стоит учесть, что для использования с процессорами Intel 14-го поколения может потребоваться предварительное обновление BIOS, поэтому уточняйте версию прошивки перед сборкой.



Теги товара: mini-atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus ROG STRIX B760-I GAMING WIFI (90MB1D90-M0EAY0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
Mini-ITX
Ширина, см
17
Высота, см
17
Чипсет
Intel B760
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Развернуть
Максимальная частота памяти
7600 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
HDMI, DP, 4xSATA, 3xUSB2.0, 3xUSB3.2, 2xUSB3.2 Type C
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus ROG STRIX B760-I GAMING WIFI создана для энтузиастов, собирающих бескомпромиссные и при этом очень компактные игровые системы в SFF-формате (Small Form Factor). Она идеально подходит для геймеров, которые хотят получить максимальную производительность в требовательных играх, не занимая много места. Эта плата станет превосходной основой для сборок с процессорами Intel Core i5 и i7 12-го, 13-го и 14-го поколений, обеспечивая стабильную работу даже под высокой и продолжительной нагрузкой.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Основой платы является чипсет Intel B760, который работает в паре с процессорным разъемом LGA1700. Такое сочетание предоставляет доступ к современным технологиям, включая поддержку памяти DDR5 с разгоном через XMP, но без возможности разгона самого процессора, что является оптимальным для большинства игровых сборок. Ключевая особенность - форм-фактор Mini-ITX, который диктует выбор компактного корпуса и накладывает определённые требования к подбору системы охлаждения и видеокарты.

Память и расширение

Несмотря на компактные размеры, плата предлагает впечатляющие возможности для расширения. Она оснащена двумя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, поддерживая её работу в двухканальном режиме на высоких частотах для максимальной пропускной способности. Для установки видеокарты предусмотрен один усиленный слот PCIe 5.0 x16, что обеспечивает совместимость с самыми производительными графическими адаптерами будущего. Для скоростных накопителей доступно два слота M.2 с поддержкой NVMe SSD стандарта PCIe 4.0, причём основной слот снабжён массивным радиатором для эффективного отвода тепла.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на этой плате спроектирована с большим запасом прочности и включает 8+1 фазу с качественными силовыми каскадами. Такой мощный VRM, охлаждаемый крупными радиаторами, гарантирует абсолютно стабильное напряжение для процессора даже при пиковых нагрузках, что критически важно в тесных корпусах с ограниченной вентиляцией. Питание CPU осуществляется через один 8-pin разъём, чего вполне достаточно для обеспечения энергией мощных процессоров Core i7 и даже i9 без разгона.

Подключения и дополнительные возможности

Набор интерфейсов на задней панели полностью соответствует премиальному статусу серии ROG STRIX. Пользователю доступны многочисленные порты USB, включая высокоскоростные USB 3.2 Gen 2 и Type-C, быстрый 2.5-гигабитный сетевой контроллер Intel Ethernet, а также модуль беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. За качественный звук отвечает флагманский аудиокодек ROG SupremeFX, обеспечивающий чистое и иммерсивное звучание в играх и при прослушивании музыки. Управление подсветкой компонентов осуществляется через фирменную технологию ASUS Aura Sync.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой этой материнской платы важно осознавать, что она предназначена исключительно для сборок в корпусах формата Mini-ITX. Это накладывает строгие ограничения на высоту процессорного кулера и длину видеокарты, поэтому необходимо тщательно проверять совместимость компонентов. Для питания системы, скорее всего, потребуется блок питания формата SFX или SFX-L. Также стоит учесть, что для использования с процессорами Intel 14-го поколения может потребоваться предварительное обновление BIOS, поэтому уточняйте версию прошивки перед сборкой.



Теги товара: mini-atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2
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