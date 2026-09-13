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Материнская плата Gigabyte X870 GAMING X WIFI7 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Gigabyte X870 GAMING X WIFI7

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Материнская плата Gigabyte X870 GAMING X WIFI7 - фото 1
Материнская плата Gigabyte X870 GAMING X WIFI7 - фото 2
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Материнская плата Gigabyte X870 GAMING X WIFI7 - фото 6
Материнская плата Gigabyte X870 GAMING X WIFI7 - фото 7
Материнская плата Gigabyte X870 GAMING X WIFI7 - фото 8
Материнская плата Gigabyte X870 GAMING X WIFI7 - фото 9
Материнская плата Gigabyte X870 GAMING X WIFI7 - фото 10
Материнская плата Gigabyte X870 GAMING X WIFI7 - фото 11
Материнская плата Gigabyte X870 GAMING X WIFI7 - фото 12
Материнская плата Gigabyte X870 GAMING X WIFI7 - фото 13
Материнская плата Gigabyte X870 GAMING X WIFI7 - фото 14
Материнская плата Gigabyte X870 GAMING X WIFI7 - фото 15
Материнская плата Gigabyte X870 GAMING X WIFI7 - фото 16
Материнская плата Gigabyte X870 GAMING X WIFI7 - фото 17
Материнская плата Gigabyte X870 GAMING X WIFI7 - фото 18
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Материнская плата Gigabyte X870 GAMING X WIFI7 - фото 22
Материнская плата Gigabyte X870 GAMING X WIFI7 - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD X870
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата Gigabyte X870 GAMING X WIFI7 - фото 1
  • Материнская плата Gigabyte X870 GAMING X WIFI7 - фото 2
  • Материнская плата Gigabyte X870 GAMING X WIFI7 - фото 3
  • Материнская плата Gigabyte X870 GAMING X WIFI7 - фото 4
  • Материнская плата Gigabyte X870 GAMING X WIFI7 - фото 5
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  • Материнская плата Gigabyte X870 GAMING X WIFI7 - фото 7
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  • Материнская плата Gigabyte X870 GAMING X WIFI7 - фото 9
  • Материнская плата Gigabyte X870 GAMING X WIFI7 - фото 10
  • Материнская плата Gigabyte X870 GAMING X WIFI7 - фото 11
  • Материнская плата Gigabyte X870 GAMING X WIFI7 - фото 12
  • Материнская плата Gigabyte X870 GAMING X WIFI7 - фото 13
  • Материнская плата Gigabyte X870 GAMING X WIFI7 - фото 14
  • Материнская плата Gigabyte X870 GAMING X WIFI7 - фото 15
  • Материнская плата Gigabyte X870 GAMING X WIFI7 - фото 16
  • Материнская плата Gigabyte X870 GAMING X WIFI7 - фото 17
  • Материнская плата Gigabyte X870 GAMING X WIFI7 - фото 18
  • Материнская плата Gigabyte X870 GAMING X WIFI7 - фото 19
  • Материнская плата Gigabyte X870 GAMING X WIFI7 - фото 20
  • Материнская плата Gigabyte X870 GAMING X WIFI7 - фото 21
  • Материнская плата Gigabyte X870 GAMING X WIFI7 - фото 22
  • Материнская плата Gigabyte X870 GAMING X WIFI7 - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716730
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD X870
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
8200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
3
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
4 x USB 2.0, 3 x USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2, 2 x USB 4 Type-C, HDMI, RJ-45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х28х8
Вес, кг.
2.22

Описание товара Материнская плата Gigabyte X870 GAMING X WIFI7

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Gigabyte X870 GAMING X WIFI7 является превосходной основой для сборки мощного игрового или рабочего компьютера нового поколения. Она идеально подходит для энтузиастов и геймеров, планирующих использовать флагманские процессоры AMD Ryzen 9000-й серии (Zen 5), чтобы раскрыть их максимальный потенциал в требовательных играх и при стриминге в высоком разрешении. Создатели контента также оценят её возможности для ускорения задач видеомонтажа, 3D-моделирования и компиляции кода благодаря стабильной работе с многоядерными чипами Ryzen 7 и Ryzen 9.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит новейший чипсет AMD X870, разработанный специально для платформы AM5 и процессоров Ryzen 9000 серии. Он обеспечивает обязательную поддержку передовых стандартов, включая PCIe 5.0 для видеокарты и накопителя, а также USB 4.0, что делает систему по-настоящему готовой к будущему. Стандартный форм-фактор ATX гарантирует широкую совместимость с большинством корпусов Mid-Tower и Full-Tower, предоставляя достаточно пространства для установки габаритных видеокарт и продвинутых систем охлаждения.

Память и расширение

Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, работающей в эффективном двухканальном режиме. Поддержка высокочастотных профилей AMD EXPO позволяет легко настраивать и использовать модули памяти с частотой свыше 6000 МГц для достижения максимальной производительности в играх и рабочих приложениях. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 5.0 x16, а для сверхбыстрых накопителей - несколько слотов M.2, один из которых также работает по интерфейсу PCIe 5.0, обеспечивая рекордные скорости чтения и записи.

Питание и компоненты VRM

Мощная цифровая система питания процессора (VRM) является ключевым элементом для стабильной работы топовых чипов AMD. Она включает в себя множество фаз с качественными силовыми каскадами и массивные радиаторы для эффективного отвода тепла, что гарантирует стабильное напряжение даже при высоких нагрузках и умеренном разгоне. Для подключения питания CPU используются разъемы 8+8 pin, что обеспечивает достаточный запас мощности для многоядерных процессоров серии Ryzen 9.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели Gigabyte X870 GAMING X WIFI7 представлен богатый набор портов, включая высокоскоростные USB 3.2 и универсальный USB 4.0 Type-C для подключения современных периферийных устройств и внешних накопителей. Беспроводные возможности представлены новейшим модулем Wi-Fi 7, который обеспечивает минимальные задержки и высочайшую скорость, что критично для онлайн-гейминга. За проводное соединение отвечает быстрый 2.5GbE LAN-контроллер, а за качественный звук - современный аудиокодек.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш процессор совместим с сокетом AM5 и что вы планируете использовать оперативную память стандарта DDR5. Для обеспечения стабильного питания всех компонентов потребуется качественный блок питания с соответствующими коннекторами для CPU (8+8 pin). Хотя плата поддерживает процессоры Ryzen 7000 и 8000 серий, для раскрытия всего её потенциала рекомендуется использовать новейшие чипы Ryzen 9000, для которых может потребоваться обновление BIOS.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte X870 GAMING X WIFI7




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD X870
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Развернуть
Максимальная частота памяти
8200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
3
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
4 x USB 2.0, 3 x USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2, 2 x USB 4 Type-C, HDMI, RJ-45
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Gigabyte X870 GAMING X WIFI7 является превосходной основой для сборки мощного игрового или рабочего компьютера нового поколения. Она идеально подходит для энтузиастов и геймеров, планирующих использовать флагманские процессоры AMD Ryzen 9000-й серии (Zen 5), чтобы раскрыть их максимальный потенциал в требовательных играх и при стриминге в высоком разрешении. Создатели контента также оценят её возможности для ускорения задач видеомонтажа, 3D-моделирования и компиляции кода благодаря стабильной работе с многоядерными чипами Ryzen 7 и Ryzen 9.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит новейший чипсет AMD X870, разработанный специально для платформы AM5 и процессоров Ryzen 9000 серии. Он обеспечивает обязательную поддержку передовых стандартов, включая PCIe 5.0 для видеокарты и накопителя, а также USB 4.0, что делает систему по-настоящему готовой к будущему. Стандартный форм-фактор ATX гарантирует широкую совместимость с большинством корпусов Mid-Tower и Full-Tower, предоставляя достаточно пространства для установки габаритных видеокарт и продвинутых систем охлаждения.

Память и расширение

Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, работающей в эффективном двухканальном режиме. Поддержка высокочастотных профилей AMD EXPO позволяет легко настраивать и использовать модули памяти с частотой свыше 6000 МГц для достижения максимальной производительности в играх и рабочих приложениях. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 5.0 x16, а для сверхбыстрых накопителей - несколько слотов M.2, один из которых также работает по интерфейсу PCIe 5.0, обеспечивая рекордные скорости чтения и записи.

Питание и компоненты VRM

Мощная цифровая система питания процессора (VRM) является ключевым элементом для стабильной работы топовых чипов AMD. Она включает в себя множество фаз с качественными силовыми каскадами и массивные радиаторы для эффективного отвода тепла, что гарантирует стабильное напряжение даже при высоких нагрузках и умеренном разгоне. Для подключения питания CPU используются разъемы 8+8 pin, что обеспечивает достаточный запас мощности для многоядерных процессоров серии Ryzen 9.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели Gigabyte X870 GAMING X WIFI7 представлен богатый набор портов, включая высокоскоростные USB 3.2 и универсальный USB 4.0 Type-C для подключения современных периферийных устройств и внешних накопителей. Беспроводные возможности представлены новейшим модулем Wi-Fi 7, который обеспечивает минимальные задержки и высочайшую скорость, что критично для онлайн-гейминга. За проводное соединение отвечает быстрый 2.5GbE LAN-контроллер, а за качественный звук - современный аудиокодек.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш процессор совместим с сокетом AM5 и что вы планируете использовать оперативную память стандарта DDR5. Для обеспечения стабильного питания всех компонентов потребуется качественный блок питания с соответствующими коннекторами для CPU (8+8 pin). Хотя плата поддерживает процессоры Ryzen 7000 и 8000 серий, для раскрытия всего её потенциала рекомендуется использовать новейшие чипы Ryzen 9000, для которых может потребоваться обновление BIOS.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2
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