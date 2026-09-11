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Материнская плата Gigabyte Z790 AORUS ELITE AX Soc-1700 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Gigabyte Z790 AORUS ELITE AX Soc-1700

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Материнская плата Gigabyte Z790 AORUS ELITE AX Soc-1700 - фото 1
Материнская плата Gigabyte Z790 AORUS ELITE AX Soc-1700 - фото 2
Материнская плата Gigabyte Z790 AORUS ELITE AX Soc-1700 - фото 3
Материнская плата Gigabyte Z790 AORUS ELITE AX Soc-1700 - фото 4
Материнская плата Gigabyte Z790 AORUS ELITE AX Soc-1700 - фото 5
Материнская плата Gigabyte Z790 AORUS ELITE AX Soc-1700 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel Z790
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Слотов PCI-E x16
3
Разъемы SATA, шт
6
  • Материнская плата Gigabyte Z790 AORUS ELITE AX Soc-1700 - фото 1
  • Материнская плата Gigabyte Z790 AORUS ELITE AX Soc-1700 - фото 2
  • Материнская плата Gigabyte Z790 AORUS ELITE AX Soc-1700 - фото 3
  • Материнская плата Gigabyte Z790 AORUS ELITE AX Soc-1700 - фото 4
  • Материнская плата Gigabyte Z790 AORUS ELITE AX Soc-1700 - фото 5
  • Материнская плата Gigabyte Z790 AORUS ELITE AX Soc-1700 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 591369
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнские платы
Внешние выходы
3хUSB 3.0, 4хUSB 2.0, 2хUSB 3.1, 1хUSB 3.2 (Type-C)
Интегрированное видео
да (при использовании процессора с видеоядром)
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
27.3
Высота, см
7.3
Чипсет
Intel Z790
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
5200 МГц, 5400 МГц, 5600 МГц, 5800 МГц, 6000 МГц, 6200 МГц, 6400 МГц, 6600 МГц, 6800 МГц, 7000 МГц, 7200 МГц, 7400 МГц, 7600 МГц
Слотов PCI-E x16
3
Разъемы SATA, шт
6
Количество слотов M.2
4
Поддержка SLI/CrossFire
CrossFire X
Наличие интерфейсов
4 x USB 2.0, 3 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2x2 Type-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х27х8
Вес, кг.
1.6

Описание товара Материнская плата Gigabyte Z790 AORUS ELITE AX Soc-1700

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Gigabyte Z790 AORUS ELITE AX представляет собой превосходную основу для создания мощного игрового или рабочего компьютера. Она идеально раскрывает потенциал процессоров Intel Core i5, i7 и i9 12-го, 13-го и 14-го поколений с разблокированным множителем (индекс "K"), позволяя добиться от них максимальной производительности. Эта плата станет отличным выбором для геймеров, стремящихся к высокому FPS в соревновательных играх, и для энтузиастов, занимающихся видеомонтажом, 3D-моделированием и стримингом, где важна стабильность под длительной нагрузкой.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит флагманский чипсет Intel Z790, установленный на сокет LGA 1700, что обеспечивает полную поддержку разгона как процессора, так и оперативной памяти. Стандартный форм-фактор ATX гарантирует широкую совместимость с большинством современных корпусов Mid-Tower и Full-Tower, предоставляя достаточно пространства для установки габаритных видеокарт и систем охлаждения. Такая компоновка также обеспечивает большое количество слотов расширения и разъемов для периферии.

Память и расширение

Плата ориентирована на использование современной оперативной памяти стандарта DDR5, для которой предусмотрено четыре слота с поддержкой двухканального режима. Система способна работать с модулями объемом до 192 ГБ и достигать впечатляющих частот свыше 7600 МГц при активации XMP-профилей и ручном разгоне. Для установки видеокарты предусмотрен основной усиленный слот PCIe 5.0 x16, а для сверхбыстрых накопителей - целых четыре слота M.2, работающих по интерфейсу PCIe 4.0 x4 и оснащенных фирменными радиаторами M.2 Thermal Guard для предотвращения перегрева.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) является одной из сильных сторон этой модели, построенной по схеме 16+1+2 фазы с использованием качественных силовых каскадов (DrMOS). Такая мощная подсистема, охлаждаемая массивными радиаторами, обеспечивает стабильное и чистое напряжение для самых требовательных процессоров даже в условиях серьезного разгона. Для подключения питания CPU используются два 8-контактных разъема (8+8 pin), что гарантирует достаточный запас мощности для флагманских чипов Intel Core i9.

Подключения и дополнительные возможности

Задняя панель Gigabyte Z790 AORUS ELITE AX предлагает исчерпывающий набор портов для любых задач, включая множество USB, в том числе высокоскоростные USB 3.2 Gen 2 и сверхбыстрый USB 3.2 Gen 2x2 Type-C. За сетевые возможности отвечает быстрый 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер Realtek и встроенный модуль Wi-Fi 6E с поддержкой Bluetooth 5.3, обеспечивая стабильное соединение как по проводу, так и без него. Качественный звук реализуется за счет аудиокодека Realtek ALC1220-VB, а управлять подсветкой подключенных устройств позволяет фирменная технология RGB Fusion 2.0.

Важные нюансы перед покупкой

При покупке этой платы убедитесь, что ваш блок питания оснащен двумя разъемами 8-pin EPS для питания процессора, особенно если вы планируете установку Core i7 или i9. Для поддержки процессоров Intel 14-го поколения может потребоваться обновление BIOS; к счастью, плата оснащена технологией Q-Flash Plus, которая позволяет прошить новую версию BIOS без установленного процессора, памяти и видеокарты. Форм-фактор ATX требует соответствующего просторного корпуса, поэтому проверьте совместимость перед сборкой.



Теги товара: atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte Z790 AORUS ELITE AX Soc-1700




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнские платы
Внешние выходы
3хUSB 3.0, 4хUSB 2.0, 2хUSB 3.1, 1хUSB 3.2 (Type-C)
Интегрированное видео
да (при использовании процессора с видеоядром)
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
27.3
Высота, см
7.3
Чипсет
Intel Z790
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Развернуть
Максимальная частота памяти
5200 МГц, 5400 МГц, 5600 МГц, 5800 МГц, 6000 МГц, 6200 МГц, 6400 МГц, 6600 МГц, 6800 МГц, 7000 МГц, 7200 МГц, 7400 МГц, 7600 МГц
Слотов PCI-E x16
3
Разъемы SATA, шт
6
Количество слотов M.2
4
Поддержка SLI/CrossFire
CrossFire X
Наличие интерфейсов
4 x USB 2.0, 3 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2x2 Type-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Gigabyte Z790 AORUS ELITE AX представляет собой превосходную основу для создания мощного игрового или рабочего компьютера. Она идеально раскрывает потенциал процессоров Intel Core i5, i7 и i9 12-го, 13-го и 14-го поколений с разблокированным множителем (индекс "K"), позволяя добиться от них максимальной производительности. Эта плата станет отличным выбором для геймеров, стремящихся к высокому FPS в соревновательных играх, и для энтузиастов, занимающихся видеомонтажом, 3D-моделированием и стримингом, где важна стабильность под длительной нагрузкой.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит флагманский чипсет Intel Z790, установленный на сокет LGA 1700, что обеспечивает полную поддержку разгона как процессора, так и оперативной памяти. Стандартный форм-фактор ATX гарантирует широкую совместимость с большинством современных корпусов Mid-Tower и Full-Tower, предоставляя достаточно пространства для установки габаритных видеокарт и систем охлаждения. Такая компоновка также обеспечивает большое количество слотов расширения и разъемов для периферии.

Память и расширение

Плата ориентирована на использование современной оперативной памяти стандарта DDR5, для которой предусмотрено четыре слота с поддержкой двухканального режима. Система способна работать с модулями объемом до 192 ГБ и достигать впечатляющих частот свыше 7600 МГц при активации XMP-профилей и ручном разгоне. Для установки видеокарты предусмотрен основной усиленный слот PCIe 5.0 x16, а для сверхбыстрых накопителей - целых четыре слота M.2, работающих по интерфейсу PCIe 4.0 x4 и оснащенных фирменными радиаторами M.2 Thermal Guard для предотвращения перегрева.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) является одной из сильных сторон этой модели, построенной по схеме 16+1+2 фазы с использованием качественных силовых каскадов (DrMOS). Такая мощная подсистема, охлаждаемая массивными радиаторами, обеспечивает стабильное и чистое напряжение для самых требовательных процессоров даже в условиях серьезного разгона. Для подключения питания CPU используются два 8-контактных разъема (8+8 pin), что гарантирует достаточный запас мощности для флагманских чипов Intel Core i9.

Подключения и дополнительные возможности

Задняя панель Gigabyte Z790 AORUS ELITE AX предлагает исчерпывающий набор портов для любых задач, включая множество USB, в том числе высокоскоростные USB 3.2 Gen 2 и сверхбыстрый USB 3.2 Gen 2x2 Type-C. За сетевые возможности отвечает быстрый 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер Realtek и встроенный модуль Wi-Fi 6E с поддержкой Bluetooth 5.3, обеспечивая стабильное соединение как по проводу, так и без него. Качественный звук реализуется за счет аудиокодека Realtek ALC1220-VB, а управлять подсветкой подключенных устройств позволяет фирменная технология RGB Fusion 2.0.

Важные нюансы перед покупкой

При покупке этой платы убедитесь, что ваш блок питания оснащен двумя разъемами 8-pin EPS для питания процессора, особенно если вы планируете установку Core i7 или i9. Для поддержки процессоров Intel 14-го поколения может потребоваться обновление BIOS; к счастью, плата оснащена технологией Q-Flash Plus, которая позволяет прошить новую версию BIOS без установленного процессора, памяти и видеокарты. Форм-фактор ATX требует соответствующего просторного корпуса, поэтому проверьте совместимость перед сборкой.



Теги товара: atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2
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