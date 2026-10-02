Материнская плата MSI MPG B650I EDGE WIFI
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Характеристики
Описание товара Материнская плата MSI MPG B650I EDGE WIFI
Для кого и под какие задачи
Материнская плата MSI MPG B650I EDGE WIFI - это решение для энтузиастов, стремящихся собрать максимально производительный и современный компьютер в компактном корпусе. Она идеально подходит для создания мощных игровых SFF-сборок (Small Form Factor), способных с легкостью справляться с ААА-проектами на высоких настройках, а также для портативных рабочих станций для разработчиков или создателей контента. Эта плата оптимально раскрывает потенциал процессоров AMD Ryzen 7000-й серии, от энергоэффективного Ryzen 5 7600 до флагманского Ryzen 9 7950X, благодаря своей мощной подсистеме питания.
Чипсет, сокет и форм-фактор
Основой платы служит чипсет AMD B650, установленный на сокете AM5, что обеспечивает поддержку актуальных процессоров Ryzen и доступ к современным технологиям. Форм-фактор Mini-ITX накладывает ключевые особенности на сборку: плата имеет миниатюрные размеры (17x17 см) и предназначена исключительно для соответствующих компактных корпусов. Это означает, что у вас будет только один слот для видеокарты и ограниченное пространство для систем охлаждения, поэтому к выбору кулера CPU и корпуса нужно подходить особенно внимательно.
Память и расширение
Плата оснащена двумя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, работающей в двухканальном режиме. Поддерживается установка до 64 ГБ ОЗУ с возможностью разгона до впечатляющих частот с помощью профилей AMD EXPO, что критически важно для производительности процессоров Ryzen. Для установки видеокарты предусмотрен один усиленный слот PCIe 4.0 x16. Особого внимания заслуживают возможности для хранения данных: имеется два слота M.2, один из которых работает по сверхскоростному интерфейсу PCIe 5.0 x4 и оснащен массивным радиатором M.2 Shield Frozr, а второй, расположенный на тыльной стороне платы, поддерживает стандарт PCIe 4.0 x4.
Питание и компоненты VRM
Несмотря на компактный размер, инженеры MSI оснастили плату впечатляющей системой питания процессора (VRM). Она выполнена по схеме 8+2+1 фазы с использованием 80-амперных силовых каскадов (Power Stages), что гарантирует стабильное и чистое питание даже для самых требовательных многоядерных процессоров Ryzen 9 в режиме автоматического буста (PBO) или умеренного ручного разгона. Для подключения дополнительного питания CPU используется один стандартный 8-pin разъем, что упрощает совместимость с большинством блоков питания.
Подключения и дополнительные возможности
Набор портов на задней панели полностью соответствует современным требованиям. Пользователю доступны высокоскоростные порты USB, включая USB 3.2 Gen 2 и Type-C, сетевой контроллер Realtek 2.5GbE для проводного подключения и встроенный модуль Wi-Fi 6E с поддержкой Bluetooth 5.2 для быстрой и стабильной беспроводной связи. За качественный звук отвечает продвинутый аудиокодек Realtek ALC4080. Плата также предлагает возможности для кастомизации сборки с помощью разъемов для подключения RGB-лент, управляемых через фирменное ПО MSI Mystic Light.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваш корпус имеет совместимость с форм-фактором Mini-ITX. Также стоит заранее продумать систему охлаждения, так как в SFF-сборках этот аспект критически важен; выбирайте низкопрофильные воздушные кулеры или компактные системы жидкостного охлаждения. Эта плата требует использования оперативной памяти стандарта DDR5 и процессора с сокетом AM5. Для поддержки самых новых моделей процессоров может потребоваться обновление BIOS, что можно сделать с помощью функции Flash BIOS Button даже без установленного CPU.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, сокет am4, сокет lga1700, c usb 2.0
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Для кого и под какие задачи
Материнская плата MSI MPG B650I EDGE WIFI - это решение для энтузиастов, стремящихся собрать максимально производительный и современный компьютер в компактном корпусе. Она идеально подходит для создания мощных игровых SFF-сборок (Small Form Factor), способных с легкостью справляться с ААА-проектами на высоких настройках, а также для портативных рабочих станций для разработчиков или создателей контента. Эта плата оптимально раскрывает потенциал процессоров AMD Ryzen 7000-й серии, от энергоэффективного Ryzen 5 7600 до флагманского Ryzen 9 7950X, благодаря своей мощной подсистеме питания.
Чипсет, сокет и форм-фактор
Основой платы служит чипсет AMD B650, установленный на сокете AM5, что обеспечивает поддержку актуальных процессоров Ryzen и доступ к современным технологиям. Форм-фактор Mini-ITX накладывает ключевые особенности на сборку: плата имеет миниатюрные размеры (17x17 см) и предназначена исключительно для соответствующих компактных корпусов. Это означает, что у вас будет только один слот для видеокарты и ограниченное пространство для систем охлаждения, поэтому к выбору кулера CPU и корпуса нужно подходить особенно внимательно.
Память и расширение
Плата оснащена двумя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, работающей в двухканальном режиме. Поддерживается установка до 64 ГБ ОЗУ с возможностью разгона до впечатляющих частот с помощью профилей AMD EXPO, что критически важно для производительности процессоров Ryzen. Для установки видеокарты предусмотрен один усиленный слот PCIe 4.0 x16. Особого внимания заслуживают возможности для хранения данных: имеется два слота M.2, один из которых работает по сверхскоростному интерфейсу PCIe 5.0 x4 и оснащен массивным радиатором M.2 Shield Frozr, а второй, расположенный на тыльной стороне платы, поддерживает стандарт PCIe 4.0 x4.
Питание и компоненты VRM
Несмотря на компактный размер, инженеры MSI оснастили плату впечатляющей системой питания процессора (VRM). Она выполнена по схеме 8+2+1 фазы с использованием 80-амперных силовых каскадов (Power Stages), что гарантирует стабильное и чистое питание даже для самых требовательных многоядерных процессоров Ryzen 9 в режиме автоматического буста (PBO) или умеренного ручного разгона. Для подключения дополнительного питания CPU используется один стандартный 8-pin разъем, что упрощает совместимость с большинством блоков питания.
Подключения и дополнительные возможности
Набор портов на задней панели полностью соответствует современным требованиям. Пользователю доступны высокоскоростные порты USB, включая USB 3.2 Gen 2 и Type-C, сетевой контроллер Realtek 2.5GbE для проводного подключения и встроенный модуль Wi-Fi 6E с поддержкой Bluetooth 5.2 для быстрой и стабильной беспроводной связи. За качественный звук отвечает продвинутый аудиокодек Realtek ALC4080. Плата также предлагает возможности для кастомизации сборки с помощью разъемов для подключения RGB-лент, управляемых через фирменное ПО MSI Mystic Light.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваш корпус имеет совместимость с форм-фактором Mini-ITX. Также стоит заранее продумать систему охлаждения, так как в SFF-сборках этот аспект критически важен; выбирайте низкопрофильные воздушные кулеры или компактные системы жидкостного охлаждения. Эта плата требует использования оперативной памяти стандарта DDR5 и процессора с сокетом AM5. Для поддержки самых новых моделей процессоров может потребоваться обновление BIOS, что можно сделать с помощью функции Flash BIOS Button даже без установленного CPU.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, сокет am4, сокет lga1700, c usb 2.0
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