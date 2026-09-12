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Материнская плата ASUS TUF Gaming B760M-PLUS WIFI II купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата ASUS TUF Gaming B760M-PLUS WIFI II

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Материнская плата ASUS TUF Gaming B760M-PLUS WIFI II - фото 1
Материнская плата ASUS TUF Gaming B760M-PLUS WIFI II - фото 2
Материнская плата ASUS TUF Gaming B760M-PLUS WIFI II - фото 3
Материнская плата ASUS TUF Gaming B760M-PLUS WIFI II - фото 4
Материнская плата ASUS TUF Gaming B760M-PLUS WIFI II - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel B760
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x1
1
  • Материнская плата ASUS TUF Gaming B760M-PLUS WIFI II - фото 1
  • Материнская плата ASUS TUF Gaming B760M-PLUS WIFI II - фото 2
  • Материнская плата ASUS TUF Gaming B760M-PLUS WIFI II - фото 3
  • Материнская плата ASUS TUF Gaming B760M-PLUS WIFI II - фото 4
  • Материнская плата ASUS TUF Gaming B760M-PLUS WIFI II - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 674887
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel B760
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Максимальная частота памяти
7800 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
7xUSB 2.0, 3xUSB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, USB 3.2 Gen 2 Type-C, HDMI, DisplayPort, 5xAudio jacks
Размеры в упаковке, см
28х28х7
Вес, кг.
1.5

Описание товара Материнская плата ASUS TUF Gaming B760M-PLUS WIFI II

Для кого и под какие задачи

Материнская плата ASUS TUF Gaming B760M-PLUS WIFI II представляет собой сбалансированное и надёжное решение для сборки современного игрового или рабочего ПК. Она идеально подходит для геймеров, которые хотят получить максимальную производительность в паре с процессорами Intel Core i5 или i7 12-го, 13-го и 14-го поколений без необходимости вникать в тонкости экстремального разгона. Благодаря мощной подсистеме питания и современным интерфейсам, эта плата станет отличной основой для систем, ориентированных на игры с высоким FPS, стриминг, а также на задачи создания контента, такие как видеомонтаж и работа с графикой.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Основой платы служит чипсет Intel B760, установленный на сокет LGA1700, что обеспечивает совместимость с широким спектром процессоров Intel Core последних поколений. Чипсет B760 является оптимальным выбором для большинства пользователей, так как он поддерживает разгон оперативной памяти (XMP), но не перегружен функцией разгона CPU, что делает его более доступным по сравнению с флагманскими Z-чипсетами. Компактный форм-фактор Micro-ATX позволяет собирать мощные системы в относительно небольших корпусах, сохраняя при этом достаточный набор слотов расширения и не жертвуя производительностью.

Память и расширение

Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, что позволяет установить до 192 ГБ в двухканальном режиме. Поддержка высокочастотных модулей памяти с профилями XMP обеспечивает существенный прирост производительности в играх и рабочих приложениях, раскрывая весь потенциал современных процессоров. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 5.0 x16, готовый к работе с самыми мощными графическими ускорителями как текущего, так и будущих поколений. Кроме того, на плате имеется два слота M.2 для высокоскоростных NVMe SSD, работающих по шине PCIe 4.0, причём оба оснащены радиаторами для эффективного охлаждения и поддержания стабильной скорости работы накопителей.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на ASUS TUF Gaming B760M-PLUS WIFI II выполнена по схеме 12+1 фазы с качественными силовыми каскадами, что гарантирует стабильную подачу энергии даже на требовательные процессоры уровня Core i7 и Core i9. Массивные радиаторы на зоне VRM эффективно отводят тепло, предотвращая перегрев и троттлинг при длительных высоких нагрузках, будь то интенсивная игровая сессия или рендеринг видео. Для подключения дополнительного питания CPU используются разъёмы 8+4 pin, что свидетельствует о запасе прочности и готовности платы к работе с мощными комплектующими.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположен богатый набор портов для подключения любой периферии, включая высокоскоростные USB 3.2 Gen 2 и универсальный порт USB Type-C. За сетевые возможности отвечают быстрый 2.5Gb Ethernet контроллер для стабильного проводного соединения и современный модуль Wi-Fi 6E с Bluetooth 5.3 для беспроводной связи с минимальными задержками. Встроенный звуковой кодек обеспечивает качественное аудио для игр и мультимедиа, а фирменная технология ASUS Aura Sync позволяет синхронизировать RGB-подсветку совместимых компонентов для создания единого стиля вашей сборки.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой стоит учесть, что чипсет B760 не поддерживает разгон множителя процессоров с индексом "K", поэтому плата ориентирована на работу CPU в штатном режиме или с использованием технологии Turbo Boost. Компактный форм-фактор Micro-ATX требует выбора совместимого корпуса, хотя она без проблем устанавливается и в стандартные ATX-корпуса. При использовании процессоров Intel 14-го поколения может потребоваться обновление BIOS; рекомендуется проверить актуальную версию на официальном сайте ASUS перед сборкой. Несмотря на мощный VRM, для стабильной работы топовых процессоров Core i7/i9 необходимо обеспечить им соответствующее охлаждение с помощью производительного воздушного кулера или системы жидкостного охлаждения.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата ASUS TUF Gaming B760M-PLUS WIFI II




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel B760
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Максимальная частота памяти
7800 МГц
Развернуть
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
7xUSB 2.0, 3xUSB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, USB 3.2 Gen 2 Type-C, HDMI, DisplayPort, 5xAudio jacks
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата ASUS TUF Gaming B760M-PLUS WIFI II представляет собой сбалансированное и надёжное решение для сборки современного игрового или рабочего ПК. Она идеально подходит для геймеров, которые хотят получить максимальную производительность в паре с процессорами Intel Core i5 или i7 12-го, 13-го и 14-го поколений без необходимости вникать в тонкости экстремального разгона. Благодаря мощной подсистеме питания и современным интерфейсам, эта плата станет отличной основой для систем, ориентированных на игры с высоким FPS, стриминг, а также на задачи создания контента, такие как видеомонтаж и работа с графикой.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Основой платы служит чипсет Intel B760, установленный на сокет LGA1700, что обеспечивает совместимость с широким спектром процессоров Intel Core последних поколений. Чипсет B760 является оптимальным выбором для большинства пользователей, так как он поддерживает разгон оперативной памяти (XMP), но не перегружен функцией разгона CPU, что делает его более доступным по сравнению с флагманскими Z-чипсетами. Компактный форм-фактор Micro-ATX позволяет собирать мощные системы в относительно небольших корпусах, сохраняя при этом достаточный набор слотов расширения и не жертвуя производительностью.

Память и расширение

Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, что позволяет установить до 192 ГБ в двухканальном режиме. Поддержка высокочастотных модулей памяти с профилями XMP обеспечивает существенный прирост производительности в играх и рабочих приложениях, раскрывая весь потенциал современных процессоров. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 5.0 x16, готовый к работе с самыми мощными графическими ускорителями как текущего, так и будущих поколений. Кроме того, на плате имеется два слота M.2 для высокоскоростных NVMe SSD, работающих по шине PCIe 4.0, причём оба оснащены радиаторами для эффективного охлаждения и поддержания стабильной скорости работы накопителей.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на ASUS TUF Gaming B760M-PLUS WIFI II выполнена по схеме 12+1 фазы с качественными силовыми каскадами, что гарантирует стабильную подачу энергии даже на требовательные процессоры уровня Core i7 и Core i9. Массивные радиаторы на зоне VRM эффективно отводят тепло, предотвращая перегрев и троттлинг при длительных высоких нагрузках, будь то интенсивная игровая сессия или рендеринг видео. Для подключения дополнительного питания CPU используются разъёмы 8+4 pin, что свидетельствует о запасе прочности и готовности платы к работе с мощными комплектующими.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположен богатый набор портов для подключения любой периферии, включая высокоскоростные USB 3.2 Gen 2 и универсальный порт USB Type-C. За сетевые возможности отвечают быстрый 2.5Gb Ethernet контроллер для стабильного проводного соединения и современный модуль Wi-Fi 6E с Bluetooth 5.3 для беспроводной связи с минимальными задержками. Встроенный звуковой кодек обеспечивает качественное аудио для игр и мультимедиа, а фирменная технология ASUS Aura Sync позволяет синхронизировать RGB-подсветку совместимых компонентов для создания единого стиля вашей сборки.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой стоит учесть, что чипсет B760 не поддерживает разгон множителя процессоров с индексом "K", поэтому плата ориентирована на работу CPU в штатном режиме или с использованием технологии Turbo Boost. Компактный форм-фактор Micro-ATX требует выбора совместимого корпуса, хотя она без проблем устанавливается и в стандартные ATX-корпуса. При использовании процессоров Intel 14-го поколения может потребоваться обновление BIOS; рекомендуется проверить актуальную версию на официальном сайте ASUS перед сборкой. Несмотря на мощный VRM, для стабильной работы топовых процессоров Core i7/i9 необходимо обеспечить им соответствующее охлаждение с помощью производительного воздушного кулера или системы жидкостного охлаждения.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2
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