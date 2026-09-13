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Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel B860
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718682
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USB 3.2 Gen 2x2 Type C; USB 3.2 Gen 2; USB 3.2 Gen 2 Type C; 3xUSB 3.2 Gen 1; 5xUSB 2.0; 2xDisplayPort; HDMI; 3xAudio jacks; COM; S/PDIF
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х28х7
Вес, кг.
1.37
Описание товара Материнская плата Asus Prime B860M-A WIFI LGA1851
Материнская плата Asus на чипсете Intel B860 — отличный выбор для современных задач и домашних компьютеров с акцентом на скорость и расширяемость. Форм-фактор mATX позволяет собрать компактную, но мощную систему, сохраняя место в корпусе. Два слота M.2 обеспечивают быстрый отклик системы и простор для хранения данных, а четыре слота под DDR5-память с поддержкой объема до 256 ГБ подойдут и для серьезных нагрузок, и для продвинутых пользователей.
Два слота PCI-E x16 с поддержкой версии 5.0 позволят установить современные видеокарты и настроить систему под свои задачи. Для быстрой работы в сети присутствует встроенный Wi-Fi, а универсальный сокет LGA 1851 открывает путь к новым процессорам. Нет поддержки SLI и CrossFire — всё внимание на эффективность одной видеокарты и высокую надежность.
USB 3.2 Gen 2x2 Type C; USB 3.2 Gen 2; USB 3.2 Gen 2 Type C; 3xUSB 3.2 Gen 1; 5xUSB 2.0; 2xDisplayPort; HDMI; 3xAudio jacks; COM; S/PDIF
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата Asus на чипсете Intel B860 — отличный выбор для современных задач и домашних компьютеров с акцентом на скорость и расширяемость. Форм-фактор mATX позволяет собрать компактную, но мощную систему, сохраняя место в корпусе. Два слота M.2 обеспечивают быстрый отклик системы и простор для хранения данных, а четыре слота под DDR5-память с поддержкой объема до 256 ГБ подойдут и для серьезных нагрузок, и для продвинутых пользователей.
Два слота PCI-E x16 с поддержкой версии 5.0 позволят установить современные видеокарты и настроить систему под свои задачи. Для быстрой работы в сети присутствует встроенный Wi-Fi, а универсальный сокет LGA 1851 открывает путь к новым процессорам. Нет поддержки SLI и CrossFire — всё внимание на эффективность одной видеокарты и высокую надежность.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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