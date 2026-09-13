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Материнская плата Gigabyte X870 GAMING WF6 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Gigabyte X870 GAMING WF6

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Материнская плата Gigabyte X870 GAMING WF6 - фото 2
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Материнская плата Gigabyte X870 GAMING WF6 - фото 4
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Материнская плата Gigabyte X870 GAMING WF6 - фото 6
Материнская плата Gigabyte X870 GAMING WF6 - фото 7
Материнская плата Gigabyte X870 GAMING WF6 - фото 8
Материнская плата Gigabyte X870 GAMING WF6 - фото 9
Материнская плата Gigabyte X870 GAMING WF6 - фото 10
Материнская плата Gigabyte X870 GAMING WF6 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD X870
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата Gigabyte X870 GAMING WF6 - фото 1
  • Материнская плата Gigabyte X870 GAMING WF6 - фото 2
  • Материнская плата Gigabyte X870 GAMING WF6 - фото 3
  • Материнская плата Gigabyte X870 GAMING WF6 - фото 4
  • Материнская плата Gigabyte X870 GAMING WF6 - фото 5
  • Материнская плата Gigabyte X870 GAMING WF6 - фото 6
  • Материнская плата Gigabyte X870 GAMING WF6 - фото 7
  • Материнская плата Gigabyte X870 GAMING WF6 - фото 8
  • Материнская плата Gigabyte X870 GAMING WF6 - фото 9
  • Материнская плата Gigabyte X870 GAMING WF6 - фото 10
  • Материнская плата Gigabyte X870 GAMING WF6 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716729
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD X870
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
5200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
3
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х28х8
Вес, кг.
1.91

Описание товара Материнская плата Gigabyte X870 GAMING WF6

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Gigabyte X870 GAMING WF6 создана для энтузиастов и геймеров, планирующих сборку высокопроизводительной системы на новейшей платформе AMD. Она станет идеальной основой для ПК с флагманскими процессорами AMD Ryzen серии 9000 (Zen 5), а также полностью совместима с предыдущими поколениями Ryzen 7000 и 8000G, обеспечивая гибкий путь для будущего апгрейда. Эта плата отлично подходит для требовательных игр с топовыми видеокартами, стриминга в высоком разрешении, а также для работы с ресурсоемкими задачами, такими как видеомонтаж в 4K/8K и 3D-моделирование.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является передовой чипсет AMD X870, установленный на сокет AM5. Этот чипсет является стандартом для новой волны производительных ПК, гарантируя обязательную поддержку интерфейсов PCIe 5.0 для видеокарты и NVMe-накопителя, а также высокоскоростного порта USB4. Выполненная в стандартном форм-факторе ATX, плата Gigabyte X870 GAMING WF6 без проблем размещается в большинстве корпусов Mid-Tower и Full-Tower, предоставляя достаточно пространства для установки крупных систем охлаждения и нескольких карт расширения.

Память и расширение

Плата рассчитана на работу с оперативной памятью стандарта DDR5, предлагая четыре слота для установки модулей. Поддержка двухканального режима и профилей разгона AMD EXPO позволяет легко достичь высоких частот, что критически важно для раскрытия полного потенциала процессоров Ryzen. Для установки компонентов предусмотрен основной слот PCIe 5.0 x16 для видеокарты, готовый к будущим поколениям графических ускорителей, а также несколько слотов PCIe для дополнительных устройств. Система хранения данных может быть построена на базе нескольких M.2 слотов, один из которых работает по сверхскоростному протоколу PCIe 5.0 и оснащен массивным радиатором для эффективного отвода тепла от самых быстрых NVMe-накопителей.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на этой плате спроектирована с запасом прочности для стабильной работы даже самых мощных многоядерных чипов. Многофазная подсистема с качественными компонентами и эффективными радиаторами гарантирует стабильное напряжение под высокими нагрузками, будь то автоматический буст процессора Precision Boost Overdrive или ручной разгон. Для подключения питания CPU предусмотрены усиленные разъёмы, что свидетельствует о готовности платы к серьезным испытаниям и обеспечивает надежность всей системы в долгосрочной перспективе.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели Gigabyte X870 GAMING WF6 представлен богатый набор портов для любой периферии, включая обязательный для чипсета X870 порт USB4 с высокой пропускной способностью. Также доступны многочисленные порты USB 3.2, включая Type-A и Type-C, для подключения всех современных устройств. За сетевые возможности отвечают быстрый 2.5GbE Ethernet-контроллер для стабильного проводного соединения и встроенный модуль Wi-Fi 6E/Bluetooth для высокоскоростной беспроводной связи. Качественный звук обеспечивается современным аудиокодеком, а фирменная технология RGB Fusion позволяет настроить и синхронизировать подсветку совместимых компонентов.

Важные нюансы перед покупкой

При покупке этой материнской платы для процессоров AMD Ryzen 9000-й серии будьте готовы к возможному обновлению BIOS до последней версии. Многие платы Gigabyte поддерживают технологию Q-Flash Plus, которая позволяет прошить BIOS без установленного процессора, что значительно упрощает сборку. Убедитесь, что ваш блок питания оснащен необходимыми разъемами дополнительного питания CPU (например, 8+4 pin или 8+8 pin). Форм-фактор ATX требует совместимого корпуса, а для охлаждения мощного процессора рекомендуется использовать производительную воздушную или жидкостную систему охлаждения, совместимую с сокетом AM5.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte X870 GAMING WF6




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD X870
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Развернуть
Максимальная частота памяти
5200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
3
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Gigabyte X870 GAMING WF6 создана для энтузиастов и геймеров, планирующих сборку высокопроизводительной системы на новейшей платформе AMD. Она станет идеальной основой для ПК с флагманскими процессорами AMD Ryzen серии 9000 (Zen 5), а также полностью совместима с предыдущими поколениями Ryzen 7000 и 8000G, обеспечивая гибкий путь для будущего апгрейда. Эта плата отлично подходит для требовательных игр с топовыми видеокартами, стриминга в высоком разрешении, а также для работы с ресурсоемкими задачами, такими как видеомонтаж в 4K/8K и 3D-моделирование.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является передовой чипсет AMD X870, установленный на сокет AM5. Этот чипсет является стандартом для новой волны производительных ПК, гарантируя обязательную поддержку интерфейсов PCIe 5.0 для видеокарты и NVMe-накопителя, а также высокоскоростного порта USB4. Выполненная в стандартном форм-факторе ATX, плата Gigabyte X870 GAMING WF6 без проблем размещается в большинстве корпусов Mid-Tower и Full-Tower, предоставляя достаточно пространства для установки крупных систем охлаждения и нескольких карт расширения.

Память и расширение

Плата рассчитана на работу с оперативной памятью стандарта DDR5, предлагая четыре слота для установки модулей. Поддержка двухканального режима и профилей разгона AMD EXPO позволяет легко достичь высоких частот, что критически важно для раскрытия полного потенциала процессоров Ryzen. Для установки компонентов предусмотрен основной слот PCIe 5.0 x16 для видеокарты, готовый к будущим поколениям графических ускорителей, а также несколько слотов PCIe для дополнительных устройств. Система хранения данных может быть построена на базе нескольких M.2 слотов, один из которых работает по сверхскоростному протоколу PCIe 5.0 и оснащен массивным радиатором для эффективного отвода тепла от самых быстрых NVMe-накопителей.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на этой плате спроектирована с запасом прочности для стабильной работы даже самых мощных многоядерных чипов. Многофазная подсистема с качественными компонентами и эффективными радиаторами гарантирует стабильное напряжение под высокими нагрузками, будь то автоматический буст процессора Precision Boost Overdrive или ручной разгон. Для подключения питания CPU предусмотрены усиленные разъёмы, что свидетельствует о готовности платы к серьезным испытаниям и обеспечивает надежность всей системы в долгосрочной перспективе.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели Gigabyte X870 GAMING WF6 представлен богатый набор портов для любой периферии, включая обязательный для чипсета X870 порт USB4 с высокой пропускной способностью. Также доступны многочисленные порты USB 3.2, включая Type-A и Type-C, для подключения всех современных устройств. За сетевые возможности отвечают быстрый 2.5GbE Ethernet-контроллер для стабильного проводного соединения и встроенный модуль Wi-Fi 6E/Bluetooth для высокоскоростной беспроводной связи. Качественный звук обеспечивается современным аудиокодеком, а фирменная технология RGB Fusion позволяет настроить и синхронизировать подсветку совместимых компонентов.

Важные нюансы перед покупкой

При покупке этой материнской платы для процессоров AMD Ryzen 9000-й серии будьте готовы к возможному обновлению BIOS до последней версии. Многие платы Gigabyte поддерживают технологию Q-Flash Plus, которая позволяет прошить BIOS без установленного процессора, что значительно упрощает сборку. Убедитесь, что ваш блок питания оснащен необходимыми разъемами дополнительного питания CPU (например, 8+4 pin или 8+8 pin). Форм-фактор ATX требует совместимого корпуса, а для охлаждения мощного процессора рекомендуется использовать производительную воздушную или жидкостную систему охлаждения, совместимую с сокетом AM5.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2
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