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Материнская плата Asus B650E MAX GAMING WIFI Socket AM5 AMD купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Asus B650E MAX GAMING WIFI Socket AM5 AMD

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Материнская плата Asus B650E MAX GAMING WIFI Socket AM5 AMD - фото 1
Материнская плата Asus B650E MAX GAMING WIFI Socket AM5 AMD - фото 2
Материнская плата Asus B650E MAX GAMING WIFI Socket AM5 AMD - фото 3
Материнская плата Asus B650E MAX GAMING WIFI Socket AM5 AMD - фото 4
Материнская плата Asus B650E MAX GAMING WIFI Socket AM5 AMD - фото 5
Материнская плата Asus B650E MAX GAMING WIFI Socket AM5 AMD - фото 6
Материнская плата Asus B650E MAX GAMING WIFI Socket AM5 AMD - фото 7
Материнская плата Asus B650E MAX GAMING WIFI Socket AM5 AMD - фото 8
Материнская плата Asus B650E MAX GAMING WIFI Socket AM5 AMD - фото 9
Материнская плата Asus B650E MAX GAMING WIFI Socket AM5 AMD - фото 10
Материнская плата Asus B650E MAX GAMING WIFI Socket AM5 AMD - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD B650
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
4
  • Материнская плата Asus B650E MAX GAMING WIFI Socket AM5 AMD - фото 1
  • Материнская плата Asus B650E MAX GAMING WIFI Socket AM5 AMD - фото 2
  • Материнская плата Asus B650E MAX GAMING WIFI Socket AM5 AMD - фото 3
  • Материнская плата Asus B650E MAX GAMING WIFI Socket AM5 AMD - фото 4
  • Материнская плата Asus B650E MAX GAMING WIFI Socket AM5 AMD - фото 5
  • Материнская плата Asus B650E MAX GAMING WIFI Socket AM5 AMD - фото 6
  • Материнская плата Asus B650E MAX GAMING WIFI Socket AM5 AMD - фото 7
  • Материнская плата Asus B650E MAX GAMING WIFI Socket AM5 AMD - фото 8
  • Материнская плата Asus B650E MAX GAMING WIFI Socket AM5 AMD - фото 9
  • Материнская плата Asus B650E MAX GAMING WIFI Socket AM5 AMD - фото 10
  • Материнская плата Asus B650E MAX GAMING WIFI Socket AM5 AMD - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716584
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD B650
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
8000 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
4
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
3xUSB 3.2 Gen 2 Type-A, USB 3.2 Gen 2 Type C, 3xUSB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 1 Type C, 5xUSB 2.0, DisplayPort, HDMI, 3xАудио
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
35х28х10
Вес, кг.
1.82

Описание товара Материнская плата Asus B650E MAX GAMING WIFI Socket AM5 AMD

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus B650E MAX GAMING WIFI является превосходной основой для производительной игровой или рабочей станции, ориентированной на процессоры AMD Ryzen 7000 и 8000-й серий. Она идеально подходит для энтузиастов и геймеров, которые собирают мощный ПК с прицелом на будущее, используя такие процессоры, как Ryzen 7 7800X3D или Ryzen 9. Благодаря поддержке передовых стандартов плата также станет отличным выбором для создателей контента, работающих с видеомонтажом в высоком разрешении и 3D-графикой, где важна максимальная скорость накопителей и стабильность системы.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы служит чипсет AMD B650E, где индекс "E" (Extreme) указывает на ключевое преимущество - одновременную поддержку интерфейса PCIe 5.0 как для видеокарты, так и для основного M.2-накопителя. Это обеспечивает максимальную пропускную способность для компонентов нового поколения. Плата выполнена на сокете AM5 и в форм-факторе ATX, что гарантирует широкую совместимость с большинством современных корпусов и позволяет разместить массивные системы охлаждения и несколько карт расширения без компромиссов.

Память и расширение

Плата работает исключительно с оперативной памятью стандарта DDR5, предлагая четыре слота для установки модулей в двухканальном режиме с максимальным объемом до 192 ГБ. Поддерживаются профили разгона AMD EXPO, позволяющие легко достичь высоких частот свыше 6000 МГц для оптимальной производительности процессоров Ryzen. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 5.0 x16, а для сверхбыстрых SSD есть несколько слотов M.2, включая один с поддержкой PCIe 5.0 и массивными радиаторами для эффективного отвода тепла.

Питание и компоненты VRM

Надежное питание процессора обеспечивает мощная многофазная система VRM с качественными компонентами и эффективными радиаторами. Такая подсистема питания гарантирует стабильную работу даже самых требовательных многоядерных процессоров Ryzen 9 в режиме автоматического разгона Precision Boost Overdrive или при ручных настройках. Для подключения питания CPU используются разъемы 8+8 pin, что говорит о готовности платы к серьезным нагрузкам и обеспечивает достаточный запас мощности для всей системы.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположен богатый набор портов, включая множество высокоскоростных USB, в том числе USB 3.2 Gen 2x2 Type-C. За сетевые возможности отвечает быстрый 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер, а также передовой беспроводной модуль Wi-Fi 7 с Bluetooth, обеспечивающий минимальные задержки и высочайшую скорость соединения. Качественный звук гарантирует современный аудиокодек, а для ценителей эстетики предусмотрена поддержка фирменной технологии Asus AURA Sync для управления RGB-подсветкой.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что вы планируете использовать совместимый процессор для сокета AM5 и оперативную память стандарта DDR5, так как DDR4 не поддерживается. Учитывайте ATX-размер платы при выборе корпуса и проверьте наличие у вашего блока питания двух 8-pin разъемов для питания CPU. Модификация "MAX" в названии означает, что плата поставляется с обновленным BIOS для улучшенной совместимости с новейшими процессорами Ryzen 8000-й серии прямо из коробки, что упрощает первую сборку.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus B650E MAX GAMING WIFI Socket AM5 AMD




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD B650
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
8000 МГц
Развернуть
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
4
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
3xUSB 3.2 Gen 2 Type-A, USB 3.2 Gen 2 Type C, 3xUSB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 1 Type C, 5xUSB 2.0, DisplayPort, HDMI, 3xАудио
Страна производитель
Вьетнам
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus B650E MAX GAMING WIFI является превосходной основой для производительной игровой или рабочей станции, ориентированной на процессоры AMD Ryzen 7000 и 8000-й серий. Она идеально подходит для энтузиастов и геймеров, которые собирают мощный ПК с прицелом на будущее, используя такие процессоры, как Ryzen 7 7800X3D или Ryzen 9. Благодаря поддержке передовых стандартов плата также станет отличным выбором для создателей контента, работающих с видеомонтажом в высоком разрешении и 3D-графикой, где важна максимальная скорость накопителей и стабильность системы.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы служит чипсет AMD B650E, где индекс "E" (Extreme) указывает на ключевое преимущество - одновременную поддержку интерфейса PCIe 5.0 как для видеокарты, так и для основного M.2-накопителя. Это обеспечивает максимальную пропускную способность для компонентов нового поколения. Плата выполнена на сокете AM5 и в форм-факторе ATX, что гарантирует широкую совместимость с большинством современных корпусов и позволяет разместить массивные системы охлаждения и несколько карт расширения без компромиссов.

Память и расширение

Плата работает исключительно с оперативной памятью стандарта DDR5, предлагая четыре слота для установки модулей в двухканальном режиме с максимальным объемом до 192 ГБ. Поддерживаются профили разгона AMD EXPO, позволяющие легко достичь высоких частот свыше 6000 МГц для оптимальной производительности процессоров Ryzen. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 5.0 x16, а для сверхбыстрых SSD есть несколько слотов M.2, включая один с поддержкой PCIe 5.0 и массивными радиаторами для эффективного отвода тепла.

Питание и компоненты VRM

Надежное питание процессора обеспечивает мощная многофазная система VRM с качественными компонентами и эффективными радиаторами. Такая подсистема питания гарантирует стабильную работу даже самых требовательных многоядерных процессоров Ryzen 9 в режиме автоматического разгона Precision Boost Overdrive или при ручных настройках. Для подключения питания CPU используются разъемы 8+8 pin, что говорит о готовности платы к серьезным нагрузкам и обеспечивает достаточный запас мощности для всей системы.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположен богатый набор портов, включая множество высокоскоростных USB, в том числе USB 3.2 Gen 2x2 Type-C. За сетевые возможности отвечает быстрый 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер, а также передовой беспроводной модуль Wi-Fi 7 с Bluetooth, обеспечивающий минимальные задержки и высочайшую скорость соединения. Качественный звук гарантирует современный аудиокодек, а для ценителей эстетики предусмотрена поддержка фирменной технологии Asus AURA Sync для управления RGB-подсветкой.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что вы планируете использовать совместимый процессор для сокета AM5 и оперативную память стандарта DDR5, так как DDR4 не поддерживается. Учитывайте ATX-размер платы при выборе корпуса и проверьте наличие у вашего блока питания двух 8-pin разъемов для питания CPU. Модификация "MAX" в названии означает, что плата поставляется с обновленным BIOS для улучшенной совместимости с новейшими процессорами Ryzen 8000-й серии прямо из коробки, что упрощает первую сборку.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2
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Отзывы


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