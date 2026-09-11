Описание товара Материнская плата Gigabyte Z790 UD AX Soc-1700

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Gigabyte Z790 UD AX является превосходной основой для производительных игровых и рабочих систем, ориентированных на пользователей, которые ценят функциональность и надежность без переплаты за избыточный декор. Она идеально подходит для сборки мощного ПК для современных игр с высокой частотой кадров, стриминга или работы с контентом, вроде видеомонтажа в 4K. Плата оптимально сочетается с разблокированными процессорами Intel Core i5, i7 и даже i9 12-го, 13-го и 14-го поколений, позволяя раскрыть их потенциал благодаря возможностям разгона.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является флагманский чипсет Intel Z790, установленный на сокет LGA1700, что обеспечивает максимальную производительность и широкие возможности для оверклокинга как процессора, так и оперативной памяти. Стандартный форм-фактор ATX гарантирует удобство сборки и широкую совместимость с большинством корпусов формата Mid-Tower и Full-Tower. Такой размер позволил разместить достаточное количество слотов расширения и разъемов, не жертвуя эффективностью системы охлаждения компонентов.

Память и расширение

Плата рассчитана на работу с современной оперативной памятью стандарта DDR5, предлагая четыре слота с поддержкой двухканального режима и максимальным объемом до 192 ГБ. Возможность разгона модулей до частот свыше 7600 МГц открывает путь к достижению высочайшей пропускной способности, критически важной для игр и профессиональных приложений. Для установки видеокарты предусмотрен основной усиленный слот PCIe 5.0 x16, а для скоростных накопителей имеются три слота M.2, работающих по интерфейсу PCIe 4.0 x4, один из которых оснащен радиатором для предотвращения троттлинга.

Питание и компоненты VRM

Надежность и стабильность работы процессора под любой нагрузкой обеспечивает мощная цифровая система питания (VRM) с конфигурацией 16+1+1 фаз. Использование качественных компонентов и наличие массивных радиаторов на силовой обвязке гарантирует эффективный отвод тепла даже при длительной работе или умеренном разгоне старших моделей CPU. Для подключения питания процессора используются разъемы 8+4 pin, что говорит о готовности платы к работе с энергоемкими процессорами Intel Core.

Подключения и дополнительные возможности

Набор интерфейсов на задней панели включает все необходимое для современного ПК: скоростные порты USB, в том числе USB 3.2 Gen 2x2 Type-C со скоростью до 20 Гбит/с, и большое количество портов USB 3.2 Gen 1 и USB 2.0. За сетевые возможности отвечает быстрый 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер Realtek и встроенный модуль Wi-Fi 6E с поддержкой Bluetooth 5.3, обеспечивая стабильное проводное и беспроводное соединение. Встроенный звуковой кодек Realtek предоставляет качественное аудио для игр и мультимедиа, а поддержка технологии RGB Fusion 2.0 позволяет синхронизировать подсветку совместимых компонентов.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что вы планируете использовать оперативную память стандарта DDR5, так как DDR4 не поддерживается. Для работы с процессорами Intel 14-го поколения может потребоваться предварительное обновление BIOS; к счастью, плата поддерживает технологию Q-Flash Plus, позволяющую обновить прошивку без установленного процессора. Учитывая высокий потенциал производительности, для этой платы рекомендуется качественный блок питания мощностью от 750 Вт и эффективная система охлаждения процессора, особенно если планируется разгон.