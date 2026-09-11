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Материнская плата Gigabyte Z790 UD AX Soc-1700 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Gigabyte Z790 UD AX Soc-1700

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Материнская плата Gigabyte Z790 UD AX Soc-1700 - фото 4
Материнская плата Gigabyte Z790 UD AX Soc-1700 - фото 5
Материнская плата Gigabyte Z790 UD AX Soc-1700 - фото 6
Материнская плата Gigabyte Z790 UD AX Soc-1700 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel Z790
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
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  • Материнская плата Gigabyte Z790 UD AX Soc-1700 - фото 2
  • Материнская плата Gigabyte Z790 UD AX Soc-1700 - фото 3
  • Материнская плата Gigabyte Z790 UD AX Soc-1700 - фото 4
  • Материнская плата Gigabyte Z790 UD AX Soc-1700 - фото 5
  • Материнская плата Gigabyte Z790 UD AX Soc-1700 - фото 6
  • Материнская плата Gigabyte Z790 UD AX Soc-1700 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 591358
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
27.5
Высота, см
8
Чипсет
Intel Z790
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
7600 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
3
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
6
Количество слотов M.2
3
Наличие интерфейсов
PS/2, 4 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2x2 Type-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х27х8
Вес, кг.
1.4

Описание товара Материнская плата Gigabyte Z790 UD AX Soc-1700

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Gigabyte Z790 UD AX является превосходной основой для производительных игровых и рабочих систем, ориентированных на пользователей, которые ценят функциональность и надежность без переплаты за избыточный декор. Она идеально подходит для сборки мощного ПК для современных игр с высокой частотой кадров, стриминга или работы с контентом, вроде видеомонтажа в 4K. Плата оптимально сочетается с разблокированными процессорами Intel Core i5, i7 и даже i9 12-го, 13-го и 14-го поколений, позволяя раскрыть их потенциал благодаря возможностям разгона.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является флагманский чипсет Intel Z790, установленный на сокет LGA1700, что обеспечивает максимальную производительность и широкие возможности для оверклокинга как процессора, так и оперативной памяти. Стандартный форм-фактор ATX гарантирует удобство сборки и широкую совместимость с большинством корпусов формата Mid-Tower и Full-Tower. Такой размер позволил разместить достаточное количество слотов расширения и разъемов, не жертвуя эффективностью системы охлаждения компонентов.

Память и расширение

Плата рассчитана на работу с современной оперативной памятью стандарта DDR5, предлагая четыре слота с поддержкой двухканального режима и максимальным объемом до 192 ГБ. Возможность разгона модулей до частот свыше 7600 МГц открывает путь к достижению высочайшей пропускной способности, критически важной для игр и профессиональных приложений. Для установки видеокарты предусмотрен основной усиленный слот PCIe 5.0 x16, а для скоростных накопителей имеются три слота M.2, работающих по интерфейсу PCIe 4.0 x4, один из которых оснащен радиатором для предотвращения троттлинга.

Питание и компоненты VRM

Надежность и стабильность работы процессора под любой нагрузкой обеспечивает мощная цифровая система питания (VRM) с конфигурацией 16+1+1 фаз. Использование качественных компонентов и наличие массивных радиаторов на силовой обвязке гарантирует эффективный отвод тепла даже при длительной работе или умеренном разгоне старших моделей CPU. Для подключения питания процессора используются разъемы 8+4 pin, что говорит о готовности платы к работе с энергоемкими процессорами Intel Core.

Подключения и дополнительные возможности

Набор интерфейсов на задней панели включает все необходимое для современного ПК: скоростные порты USB, в том числе USB 3.2 Gen 2x2 Type-C со скоростью до 20 Гбит/с, и большое количество портов USB 3.2 Gen 1 и USB 2.0. За сетевые возможности отвечает быстрый 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер Realtek и встроенный модуль Wi-Fi 6E с поддержкой Bluetooth 5.3, обеспечивая стабильное проводное и беспроводное соединение. Встроенный звуковой кодек Realtek предоставляет качественное аудио для игр и мультимедиа, а поддержка технологии RGB Fusion 2.0 позволяет синхронизировать подсветку совместимых компонентов.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что вы планируете использовать оперативную память стандарта DDR5, так как DDR4 не поддерживается. Для работы с процессорами Intel 14-го поколения может потребоваться предварительное обновление BIOS; к счастью, плата поддерживает технологию Q-Flash Plus, позволяющую обновить прошивку без установленного процессора. Учитывая высокий потенциал производительности, для этой платы рекомендуется качественный блок питания мощностью от 750 Вт и эффективная система охлаждения процессора, особенно если планируется разгон.



Теги товара: atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte Z790 UD AX Soc-1700




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
27.5
Высота, см
8
Чипсет
Intel Z790
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Развернуть
Максимальная частота памяти
7600 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
3
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
6
Количество слотов M.2
3
Наличие интерфейсов
PS/2, 4 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2x2 Type-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Gigabyte Z790 UD AX является превосходной основой для производительных игровых и рабочих систем, ориентированных на пользователей, которые ценят функциональность и надежность без переплаты за избыточный декор. Она идеально подходит для сборки мощного ПК для современных игр с высокой частотой кадров, стриминга или работы с контентом, вроде видеомонтажа в 4K. Плата оптимально сочетается с разблокированными процессорами Intel Core i5, i7 и даже i9 12-го, 13-го и 14-го поколений, позволяя раскрыть их потенциал благодаря возможностям разгона.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является флагманский чипсет Intel Z790, установленный на сокет LGA1700, что обеспечивает максимальную производительность и широкие возможности для оверклокинга как процессора, так и оперативной памяти. Стандартный форм-фактор ATX гарантирует удобство сборки и широкую совместимость с большинством корпусов формата Mid-Tower и Full-Tower. Такой размер позволил разместить достаточное количество слотов расширения и разъемов, не жертвуя эффективностью системы охлаждения компонентов.

Память и расширение

Плата рассчитана на работу с современной оперативной памятью стандарта DDR5, предлагая четыре слота с поддержкой двухканального режима и максимальным объемом до 192 ГБ. Возможность разгона модулей до частот свыше 7600 МГц открывает путь к достижению высочайшей пропускной способности, критически важной для игр и профессиональных приложений. Для установки видеокарты предусмотрен основной усиленный слот PCIe 5.0 x16, а для скоростных накопителей имеются три слота M.2, работающих по интерфейсу PCIe 4.0 x4, один из которых оснащен радиатором для предотвращения троттлинга.

Питание и компоненты VRM

Надежность и стабильность работы процессора под любой нагрузкой обеспечивает мощная цифровая система питания (VRM) с конфигурацией 16+1+1 фаз. Использование качественных компонентов и наличие массивных радиаторов на силовой обвязке гарантирует эффективный отвод тепла даже при длительной работе или умеренном разгоне старших моделей CPU. Для подключения питания процессора используются разъемы 8+4 pin, что говорит о готовности платы к работе с энергоемкими процессорами Intel Core.

Подключения и дополнительные возможности

Набор интерфейсов на задней панели включает все необходимое для современного ПК: скоростные порты USB, в том числе USB 3.2 Gen 2x2 Type-C со скоростью до 20 Гбит/с, и большое количество портов USB 3.2 Gen 1 и USB 2.0. За сетевые возможности отвечает быстрый 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер Realtek и встроенный модуль Wi-Fi 6E с поддержкой Bluetooth 5.3, обеспечивая стабильное проводное и беспроводное соединение. Встроенный звуковой кодек Realtek предоставляет качественное аудио для игр и мультимедиа, а поддержка технологии RGB Fusion 2.0 позволяет синхронизировать подсветку совместимых компонентов.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что вы планируете использовать оперативную память стандарта DDR5, так как DDR4 не поддерживается. Для работы с процессорами Intel 14-го поколения может потребоваться предварительное обновление BIOS; к счастью, плата поддерживает технологию Q-Flash Plus, позволяющую обновить прошивку без установленного процессора. Учитывая высокий потенциал производительности, для этой платы рекомендуется качественный блок питания мощностью от 750 Вт и эффективная система охлаждения процессора, особенно если планируется разгон.



Теги товара: atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2
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