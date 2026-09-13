Описание товара Материнская плата Asus PRIME B860-PLUS WIFI

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus PRIME B860-PLUS WIFI представляет собой сбалансированное и универсальное решение для сборки современных производительных ПК. Она станет оптимальным выбором для геймеров, создателей контента и профессионалов, которым нужна стабильная платформа для процессоров Intel Core 12-го, 13-го и 14-го поколений. Эта модель отлично подходит для работы с мощными чипами Core i5 и non-K версиями Core i7, обеспечивая надежную основу для игровых систем среднего и высокого класса, а также для рабочих станций, используемых для видеомонтажа и 3D-моделирования.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит чипсет Intel B860, работающий в паре с сокетом LGA1700, что гарантирует широкую совместимость с актуальными процессорами Intel. Чипсет B860 предлагает богатый набор современных интерфейсов, но без возможностей разгона CPU, что делает его прагматичным выбором для тех, кто не планирует заниматься оверклокингом. Выполненная в стандартном форм-факторе ATX, плата требует для установки просторного корпуса Mid-Tower или Full-Tower, но взамен предоставляет больше слотов расширения и упрощает процесс сборки и кабель-менеджмента.

Память и расширение

Asus PRIME B860-PLUS WIFI ориентирована на использование современной оперативной памяти стандарта DDR5, что обеспечивает повышенную пропускную способность для игр и ресурсоемких приложений. Четыре слота DIMM позволяют установить до 192 ГБ памяти в двухканальном режиме с поддержкой высокочастотных профилей XMP для достижения максимальной производительности. Для установки видеокарты предусмотрен основной усиленный слот PCIe 5.0 x16, а для других устройств расширения, таких как карты захвата или звуковые карты, имеются дополнительные слоты PCIe. Накопители подключаются через несколько слотов M.2, поддерживающих скоростные NVMe SSD стандарта PCIe 4.0, при этом ключевые слоты оснащены радиаторами для эффективного отвода тепла.

Питание и компоненты VRM

Стабильность работы процессора под нагрузкой обеспечивает надежная система питания VRM, состоящая из качественных компонентов и достаточного количества силовых фаз. Эта подсистема спроектирована с запасом для стабильного питания даже старших моделей процессоров Intel Core в рамках их штатных лимитов мощности. Для подключения дополнительного питания CPU используется разъем 8-pin, а массивные радиаторы на элементах VRM эффективно рассеивают тепло, предотвращая перегрев и троттлинг при длительных нагрузках.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели ввода-вывода расположен исчерпывающий набор портов для любой периферии, включая несколько высокоскоростных USB 3.2 Gen 1 и Gen 2, а также современный разъем USB Type-C. За сетевые возможности отвечает быстрый 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер, а встроенный модуль Wi-Fi 6 с Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное соединение. Качественное аудио сопровождение в играх и при просмотре контента обеспечивает 7.1-канальный звуковой кодек. Кроме того, плата поддерживает технологию Asus Aura Sync, позволяя синхронизировать и настраивать RGB-подсветку совместимых компонентов.

Важные нюансы перед покупкой

Следует помнить, что данная материнская плата на чипсете B860 не поддерживает разгон процессоров с индексом "K" по множителю, для этих целей лучше подойдут модели на чипсете Z790. Перед покупкой убедитесь, что ваш корпус поддерживает установку плат форм-фактора ATX, а блок питания оснащен необходимым 8-контактным разъемом для питания процессора. Для работы с процессорами Intel Core 14-го поколения из коробки может потребоваться обновление BIOS, что легко сделать с помощью фирменной утилиты ASUS EZ Flash.