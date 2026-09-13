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Материнская плата Gigabyte B860M AORUS ELITE WIFI6E ICE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Gigabyte B860M AORUS ELITE WIFI6E ICE

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Материнская плата Gigabyte B860M AORUS ELITE WIFI6E ICE - фото 1
Материнская плата Gigabyte B860M AORUS ELITE WIFI6E ICE - фото 2
Материнская плата Gigabyte B860M AORUS ELITE WIFI6E ICE - фото 3
Материнская плата Gigabyte B860M AORUS ELITE WIFI6E ICE - фото 4
Материнская плата Gigabyte B860M AORUS ELITE WIFI6E ICE - фото 5
Материнская плата Gigabyte B860M AORUS ELITE WIFI6E ICE - фото 6
Материнская плата Gigabyte B860M AORUS ELITE WIFI6E ICE - фото 7
Материнская плата Gigabyte B860M AORUS ELITE WIFI6E ICE - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Чипсет
Intel B860
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
  • Материнская плата Gigabyte B860M AORUS ELITE WIFI6E ICE - фото 1
  • Материнская плата Gigabyte B860M AORUS ELITE WIFI6E ICE - фото 2
  • Материнская плата Gigabyte B860M AORUS ELITE WIFI6E ICE - фото 3
  • Материнская плата Gigabyte B860M AORUS ELITE WIFI6E ICE - фото 4
  • Материнская плата Gigabyte B860M AORUS ELITE WIFI6E ICE - фото 5
  • Материнская плата Gigabyte B860M AORUS ELITE WIFI6E ICE - фото 6
  • Материнская плата Gigabyte B860M AORUS ELITE WIFI6E ICE - фото 7
  • Материнская плата Gigabyte B860M AORUS ELITE WIFI6E ICE - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718713
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнские платы
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel B860
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х32х32
Вес, кг.
1.68

Описание товара Материнская плата Gigabyte B860M AORUS ELITE WIFI6E ICE

**Материнская плата Gigabyte B860M AORUS ELITE WIFI6E ICE** — это высококачественное решение для сборки производительного компьютера. Она сочетает в себе передовые технологии, стильный дизайн и широкие возможности для разгона и настройки системы. **Основные характеристики:** * Поддержка процессоров Intel Core Ultra (LGA 1851). * Чипсет Intel B860. * 4 слота для оперативной памяти DDR4 с поддержкой частот до 5333 МГц (OC). * 1 слот PCIe 5.0 x16 для видеокарты. * 3 слота PCIe 4.0 для дополнительных устройств. * Поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 для высокоскоростного беспроводного подключения. * Аудиокодек Realtek ALC887 с поддержкой HD Audio и возможностью подключения до 7.1 каналов. * Сетевой контроллер Intel GbE LAN для быстрого проводного подключения к сети. * Несколько портов USB 3.2 Gen 2, USB 2.0, HDMI, DisplayPort и другие интерфейсы для подключения периферийных устройств. **Преимущества:** * Стильный дизайн с элементами RGB-подсветки, который подойдёт для игровых и производительных систем. * Качественные компоненты и продуманная схема питания для стабильной работы системы даже при высоких нагрузках. * Расширенные возможности для разгона процессора и оперативной памяти. * Поддержка современных стандартов беспроводной связи для быстрого и надёжного подключения к сети.



Теги товара: ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte B860M AORUS ELITE WIFI6E ICE




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнские платы
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel B860
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Развернуть
Слотов PCI-E x16
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Страна производитель
Китай
Описание
**Материнская плата Gigabyte B860M AORUS ELITE WIFI6E ICE** — это высококачественное решение для сборки производительного компьютера. Она сочетает в себе передовые технологии, стильный дизайн и широкие возможности для разгона и настройки системы. **Основные характеристики:** * Поддержка процессоров Intel Core Ultra (LGA 1851). * Чипсет Intel B860. * 4 слота для оперативной памяти DDR4 с поддержкой частот до 5333 МГц (OC). * 1 слот PCIe 5.0 x16 для видеокарты. * 3 слота PCIe 4.0 для дополнительных устройств. * Поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 для высокоскоростного беспроводного подключения. * Аудиокодек Realtek ALC887 с поддержкой HD Audio и возможностью подключения до 7.1 каналов. * Сетевой контроллер Intel GbE LAN для быстрого проводного подключения к сети. * Несколько портов USB 3.2 Gen 2, USB 2.0, HDMI, DisplayPort и другие интерфейсы для подключения периферийных устройств. **Преимущества:** * Стильный дизайн с элементами RGB-подсветки, который подойдёт для игровых и производительных систем. * Качественные компоненты и продуманная схема питания для стабильной работы системы даже при высоких нагрузках. * Расширенные возможности для разгона процессора и оперативной памяти. * Поддержка современных стандартов беспроводной связи для быстрого и надёжного подключения к сети.


Теги товара: ddr5, с m.2
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Отзывы


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