Материнская плата GIGABYTE B850M EAGLE WIFI7, AM5, B850, 4*DDR5

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD B850
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 220 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733105
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Эта материнская плата Gigabyte в компактном форм-факторе mATX идеально впишется в сборку мощного и современного ПК, не занимая лишнего места. Благодаря четырём слотам для модулей DDR5 вы сможете установить до 256 ГБ оперативной памяти с впечатляющей частотой до 6400 МГц. Плата поддерживает процессоры с сокетом AM5 и работает на чипсете AMD B850, что открывает широкие возможности для современных решений. Два слота PCI-E x16 версии 5.0 позволят легко расширить вашу систему видеокартами. Встроенный Wi-Fi обеспечит быстрое подключение к беспроводной сети без лишних устройств. Gigabyte — сочетание производительности и компактности для тех, кто ценит мощность и функциональность.
PS/2, 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, HDMI, 2 x DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Описание
Эта материнская плата Gigabyte в компактном форм-факторе mATX идеально впишется в сборку мощного и современного ПК, не занимая лишнего места. Благодаря четырём слотам для модулей DDR5 вы сможете установить до 256 ГБ оперативной памяти с впечатляющей частотой до 6400 МГц. Плата поддерживает процессоры с сокетом AM5 и работает на чипсете AMD B850, что открывает широкие возможности для современных решений. Два слота PCI-E x16 версии 5.0 позволят легко расширить вашу систему видеокартами. Встроенный Wi-Fi обеспечит быстрое подключение к беспроводной сети без лишних устройств. Gigabyte — сочетание производительности и компактности для тех, кто ценит мощность и функциональность.
Материнская плата GIGABYTE B850M EAGLE WIFI7, AM5, B850, 4*DDR5 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Материнская плата GIGABYTE B850M EAGLE WIFI7, AM5, B850, 4*DDR5