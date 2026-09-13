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Материнская плата Asus TUF GAMING B850M-E WIFI купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Asus TUF GAMING B850M-E WIFI

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Материнская плата Asus TUF GAMING B850M-E WIFI - фото 1
Материнская плата Asus TUF GAMING B850M-E WIFI - фото 2
Материнская плата Asus TUF GAMING B850M-E WIFI - фото 3
Материнская плата Asus TUF GAMING B850M-E WIFI - фото 4
Материнская плата Asus TUF GAMING B850M-E WIFI - фото 5
Материнская плата Asus TUF GAMING B850M-E WIFI - фото 6
Материнская плата Asus TUF GAMING B850M-E WIFI - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD B850
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B850M-E WIFI - фото 1
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B850M-E WIFI - фото 2
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B850M-E WIFI - фото 3
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B850M-E WIFI - фото 4
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B850M-E WIFI - фото 5
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B850M-E WIFI - фото 6
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B850M-E WIFI - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716675
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD B850
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
8000 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
PS/2, 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х28х1
Вес, кг.
1.7

Описание товара Материнская плата Asus TUF GAMING B850M-E WIFI

Для кого и под какие задачи

Эта материнская плата Asus TUF GAMING B850M-E WIFI станет отличной основой для производительного игрового или рабочего ПК на новой платформе AMD. Она идеально подходит для сборки с процессорами AMD Ryzen 7 и Ryzen 5 на сокете AM5, предлагая оптимальный баланс между ценой и возможностями для гейминга в 1440p, стриминга или работы с видео. Благодаря перспективному чипсету B850, плата обеспечивает совместимость с новейшими и будущими поколениями процессоров Ryzen, что делает ее разумным вложением в современную систему.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является чипсет AMD B850, установленный в сокет AM5, что гарантирует поддержку актуальных процессоров AMD Ryzen 7000-й, 8000-й серий и готовность к будущим релизам. Компактный форм-фактор Micro-ATX позволяет собирать мощные, но относительно небольшие системы, которые легко впишутся в современный интерьер или ограниченное пространство. При выборе учтите, что для такой платы необходим корпус, поддерживающий типоразмер mATX и обеспечивающий достаточный воздушный поток для охлаждения всех компонентов.

Память и расширение

Плата поддерживает исключительно оперативную память стандарта DDR5, предлагая четыре слота для установки модулей с максимальным объемом до 192 ГБ в двухканальном режиме. Это обеспечивает высокую пропускную способность для игр и профессиональных приложений, а поддержка профилей AMD EXPO облегчает настройку оптимальных частот. Для установки видеокарты предусмотрен основной усиленный слот PCIe 5.0 x16, готовый к работе с самыми производительными графическими ускорителями текущего и будущего поколений. Расширить хранилище данных позволяют несколько слотов M.2 для скоростных NVMe-накопителей, часть из которых оснащена радиаторами для стабильной работы под нагрузкой.

Питание и компоненты VRM

Надежная система питания процессора (VRM) является визитной карточкой серии TUF GAMING, и эта модель не стала исключением. Мощная многофазная подсистема питания с качественными компонентами и массивными радиаторами гарантирует стабильную работу даже с требовательными многоядерными процессорами. Наличие разъемов дополнительного питания CPU обеспечивает достаточный запас мощности для поддержания высоких частот в играх и при рендеринге видео без перегрева зоны VRM, что критически важно для долговечности и производительности системы.

Подключения и дополнительные возможности

Asus TUF GAMING B850M-E WIFI предлагает современный набор интерфейсов, включая многочисленные порты USB 3.2, среди которых есть и высокоскоростные варианты для быстрой передачи данных. За сетевые возможности отвечает быстрый 2.5G Ethernet контроллер и, что важно, встроенный модуль Wi-Fi с поддержкой Bluetooth, что избавляет от необходимости прокладывать кабели или покупать отдельные адаптеры. Качественный встроенный звуковой кодек и поддержка фирменной технологии ASUS Aura Sync для управления RGB-подсветкой завершают образ функционального и продуманного решения для современной сборки.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш процессор AMD совместим с сокетом AM5; для самых новых моделей может потребоваться обновление BIOS, что стоит уточнить на официальном сайте ASUS. Компактный формат Micro-ATX отлично подходит для небольших сборок, но может ограничивать количество устанавливаемых карт расширения по сравнению с полноразмерными ATX-платами. Также позаботьтесь о качественном блоке питания с необходимыми разъемами дополнительного питания CPU для обеспечения стабильности всей системы, особенно при использовании мощных комплектующих.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus TUF GAMING B850M-E WIFI




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD B850
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Развернуть
Максимальная частота памяти
8000 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
PS/2, 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Эта материнская плата Asus TUF GAMING B850M-E WIFI станет отличной основой для производительного игрового или рабочего ПК на новой платформе AMD. Она идеально подходит для сборки с процессорами AMD Ryzen 7 и Ryzen 5 на сокете AM5, предлагая оптимальный баланс между ценой и возможностями для гейминга в 1440p, стриминга или работы с видео. Благодаря перспективному чипсету B850, плата обеспечивает совместимость с новейшими и будущими поколениями процессоров Ryzen, что делает ее разумным вложением в современную систему.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является чипсет AMD B850, установленный в сокет AM5, что гарантирует поддержку актуальных процессоров AMD Ryzen 7000-й, 8000-й серий и готовность к будущим релизам. Компактный форм-фактор Micro-ATX позволяет собирать мощные, но относительно небольшие системы, которые легко впишутся в современный интерьер или ограниченное пространство. При выборе учтите, что для такой платы необходим корпус, поддерживающий типоразмер mATX и обеспечивающий достаточный воздушный поток для охлаждения всех компонентов.

Память и расширение

Плата поддерживает исключительно оперативную память стандарта DDR5, предлагая четыре слота для установки модулей с максимальным объемом до 192 ГБ в двухканальном режиме. Это обеспечивает высокую пропускную способность для игр и профессиональных приложений, а поддержка профилей AMD EXPO облегчает настройку оптимальных частот. Для установки видеокарты предусмотрен основной усиленный слот PCIe 5.0 x16, готовый к работе с самыми производительными графическими ускорителями текущего и будущего поколений. Расширить хранилище данных позволяют несколько слотов M.2 для скоростных NVMe-накопителей, часть из которых оснащена радиаторами для стабильной работы под нагрузкой.

Питание и компоненты VRM

Надежная система питания процессора (VRM) является визитной карточкой серии TUF GAMING, и эта модель не стала исключением. Мощная многофазная подсистема питания с качественными компонентами и массивными радиаторами гарантирует стабильную работу даже с требовательными многоядерными процессорами. Наличие разъемов дополнительного питания CPU обеспечивает достаточный запас мощности для поддержания высоких частот в играх и при рендеринге видео без перегрева зоны VRM, что критически важно для долговечности и производительности системы.

Подключения и дополнительные возможности

Asus TUF GAMING B850M-E WIFI предлагает современный набор интерфейсов, включая многочисленные порты USB 3.2, среди которых есть и высокоскоростные варианты для быстрой передачи данных. За сетевые возможности отвечает быстрый 2.5G Ethernet контроллер и, что важно, встроенный модуль Wi-Fi с поддержкой Bluetooth, что избавляет от необходимости прокладывать кабели или покупать отдельные адаптеры. Качественный встроенный звуковой кодек и поддержка фирменной технологии ASUS Aura Sync для управления RGB-подсветкой завершают образ функционального и продуманного решения для современной сборки.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш процессор AMD совместим с сокетом AM5; для самых новых моделей может потребоваться обновление BIOS, что стоит уточнить на официальном сайте ASUS. Компактный формат Micro-ATX отлично подходит для небольших сборок, но может ограничивать количество устанавливаемых карт расширения по сравнению с полноразмерными ATX-платами. Также позаботьтесь о качественном блоке питания с необходимыми разъемами дополнительного питания CPU для обеспечения стабильности всей системы, особенно при использовании мощных комплектующих.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2
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