Материнская плата GIGABYTE B850 EAGLE WIFI6E, AM5, B850, 4*DDR5
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Характеристики
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD B850
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 740 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733106
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Характеристики
Бренд
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD B850
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
8200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
4
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
PS/2, 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen1 Type-C, 2 x USB 3.2 Gen2, HDMI, DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х27х8
Вес, кг.
1.6
Описание товара Материнская плата GIGABYTE B850 EAGLE WIFI6E, AM5, B850, 4*DDR5
Уникальные параметры оптимизации режима X3D Turbo Mode позволяют процессорам Ryzen™ 9000 X3D добиться игровой производительности, сопоставимой с процессорами Ryzen™ 9000 без X3D. Оцените более плавный игровой процесс, более высокую частоту кадров и меньшую задержку благодаря инновационному режиму X3D Turbo Mode от GIGABYTE в BIOS. Материнские платы EAGLE повышают производительность памяти DDR5 и обеспечивают первоклассную совместимость с помощью различных передовых методов. Серия Eagle со стабильной мощностью обеспечивает бесперебойную работу вашего ИИ.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD B850
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Развернуть
Максимальная частота памяти
8200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
4
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
PS/2, 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen1 Type-C, 2 x USB 3.2 Gen2, HDMI, DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Уникальные параметры оптимизации режима X3D Turbo Mode позволяют процессорам Ryzen™ 9000 X3D добиться игровой производительности, сопоставимой с процессорами Ryzen™ 9000 без X3D. Оцените более плавный игровой процесс, более высокую частоту кадров и меньшую задержку благодаря инновационному режиму X3D Turbo Mode от GIGABYTE в BIOS. Материнские платы EAGLE повышают производительность памяти DDR5 и обеспечивают первоклассную совместимость с помощью различных передовых методов. Серия Eagle со стабильной мощностью обеспечивает бесперебойную работу вашего ИИ.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, c usb 2.0
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, c usb 2.0
Материнская плата GIGABYTE B850 EAGLE WIFI6E, AM5, B850, 4*DDR5 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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