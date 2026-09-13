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Материнская плата MSI PRO B850M-A WIFI купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата MSI PRO B850M-A WIFI

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Материнская плата MSI PRO B850M-A WIFI - фото 1
Материнская плата MSI PRO B850M-A WIFI - фото 2
Материнская плата MSI PRO B850M-A WIFI - фото 3
Материнская плата MSI PRO B850M-A WIFI - фото 4
Материнская плата MSI PRO B850M-A WIFI - фото 5
Материнская плата MSI PRO B850M-A WIFI - фото 6
Материнская плата MSI PRO B850M-A WIFI - фото 7
Материнская плата MSI PRO B850M-A WIFI - фото 8
Материнская плата MSI PRO B850M-A WIFI - фото 9
Материнская плата MSI PRO B850M-A WIFI - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD B850
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата MSI PRO B850M-A WIFI - фото 1
  • Материнская плата MSI PRO B850M-A WIFI - фото 2
  • Материнская плата MSI PRO B850M-A WIFI - фото 3
  • Материнская плата MSI PRO B850M-A WIFI - фото 4
  • Материнская плата MSI PRO B850M-A WIFI - фото 5
  • Материнская плата MSI PRO B850M-A WIFI - фото 6
  • Материнская плата MSI PRO B850M-A WIFI - фото 7
  • Материнская плата MSI PRO B850M-A WIFI - фото 8
  • Материнская плата MSI PRO B850M-A WIFI - фото 9
  • Материнская плата MSI PRO B850M-A WIFI - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716772
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD B850
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
8200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х27х7
Вес, кг.
1.51

Описание товара Материнская плата MSI PRO B850M-A WIFI

Для кого и под какие задачи

Материнская плата MSI PRO B850M-A WIFI является отличной основой для создания производительных и надежных систем, ориентированных на профессиональную деятельность и современные игры. Она идеально подходит для рабочих станций начального и среднего уровня, предназначенных для программирования, 2D/3D-моделирования и монтажа видео, а также для сборки эффективных домашних или офисных ПК. Плата станет сбалансированным выбором для геймеров, которые не стремятся к экстремальному разгону, но хотят получить стабильную производительность в связке с процессорами AMD Ryzen 7000 и 8000-й серии на сокете AM5, особенно с моделями линеек Ryzen 5 и Ryzen 7.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Эта модель построена на базе современного чипсета AMD B850, который предлагает сбалансированный набор функций для актуальных сборок и использует передовой сокет AM5. Данный сокет обеспечивает совместимость с новейшими процессорами AMD Ryzen и является заделом на будущие обновления, а также требует использования оперативной памяти стандарта DDR5. Компактный форм-фактор Micro-ATX делает плату универсальным решением, позволяя установить ее как в небольшие, так и в полноразмерные корпуса, хотя и предлагает несколько меньше слотов расширения по сравнению с полноформатными ATX-аналогами.

Память и расширение

Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, что позволяет организовать быстрый двухканальный режим, критически важный для раскрытия потенциала процессоров Ryzen. Поддерживаются высокие частоты памяти с помощью профилей AMD EXPO, а максимальный объем может достигать 192 ГБ, чего с запасом хватит для самых требовательных профессиональных задач. Для установки видеокарты предусмотрен основной усиленный слот PCIe x16, а для дополнительных устройств, таких как карты захвата или звуковые карты, имеются слоты расширения PCIe меньшего формата. Для организации быстрой дисковой подсистемы на плате распаяны несколько слотов M.2 для высокоскоростных NVMe-накопителей, при этом ключевые из них оснащены радиаторами M.2 Shield Frozr для предотвращения перегрева и троттлинга.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на MSI PRO B850M-A WIFI спроектирована с акцентом на стабильность и долговечность, что характерно для всей серии PRO. Она включает качественные компоненты и достаточное количество фаз, чтобы обеспечить уверенное питание для многоядерных процессоров Ryzen при работе в штатном режиме и с технологией автоматического буста Precision Boost Overdrive. Для подключения дополнительного питания CPU используется стандартный 8-pin коннектор, а продуманная конструкция радиаторов на зоне VRM гарантирует эффективное охлаждение силовых элементов даже при длительных нагрузках.

Подключения и дополнительные возможности

Данная модель предлагает исчерпывающий набор интерфейсов для подключения периферии и сетевых устройств, что подтверждается приставкой WIFI в названии. На задней панели вы найдете порты USB разных поколений, включая скоростные USB 3.2 и универсальный разъем Type-C. За беспроводную связь отвечают современный модуль Wi-Fi 6E и Bluetooth, а для стабильного проводного подключения предусмотрен быстрый сетевой контроллер 2.5GbE. Встроенный звуковой кодек обеспечивает чистое и качественное звучание, а для ценителей визуальной кастомизации системы имеются разъемы для подключения RGB и ARGB-подсветки с возможностью управления через фирменное ПО MSI Mystic Light.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе этой материнской платы необходимо учитывать, что она совместима исключительно с процессорами AMD для сокета AM5 и оперативной памятью стандарта DDR5. Убедитесь, что выбранный вами корпус поддерживает установку плат формата Micro-ATX, а кулер для процессора имеет соответствующее крепление AM5. Благодаря новому чипсету B850, плата должна поддерживать все актуальные процессоры Ryzen без необходимости предварительного обновления BIOS. Эта модель является превосходным выбором для стабильной и функциональной системы, но не предназначена для энтузиастов экстремального ручного разгона - её сильная сторона заключается в надежности и балансе характеристик.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата MSI PRO B850M-A WIFI




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD B850
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Развернуть
Максимальная частота памяти
8200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата MSI PRO B850M-A WIFI является отличной основой для создания производительных и надежных систем, ориентированных на профессиональную деятельность и современные игры. Она идеально подходит для рабочих станций начального и среднего уровня, предназначенных для программирования, 2D/3D-моделирования и монтажа видео, а также для сборки эффективных домашних или офисных ПК. Плата станет сбалансированным выбором для геймеров, которые не стремятся к экстремальному разгону, но хотят получить стабильную производительность в связке с процессорами AMD Ryzen 7000 и 8000-й серии на сокете AM5, особенно с моделями линеек Ryzen 5 и Ryzen 7.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Эта модель построена на базе современного чипсета AMD B850, который предлагает сбалансированный набор функций для актуальных сборок и использует передовой сокет AM5. Данный сокет обеспечивает совместимость с новейшими процессорами AMD Ryzen и является заделом на будущие обновления, а также требует использования оперативной памяти стандарта DDR5. Компактный форм-фактор Micro-ATX делает плату универсальным решением, позволяя установить ее как в небольшие, так и в полноразмерные корпуса, хотя и предлагает несколько меньше слотов расширения по сравнению с полноформатными ATX-аналогами.

Память и расширение

Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, что позволяет организовать быстрый двухканальный режим, критически важный для раскрытия потенциала процессоров Ryzen. Поддерживаются высокие частоты памяти с помощью профилей AMD EXPO, а максимальный объем может достигать 192 ГБ, чего с запасом хватит для самых требовательных профессиональных задач. Для установки видеокарты предусмотрен основной усиленный слот PCIe x16, а для дополнительных устройств, таких как карты захвата или звуковые карты, имеются слоты расширения PCIe меньшего формата. Для организации быстрой дисковой подсистемы на плате распаяны несколько слотов M.2 для высокоскоростных NVMe-накопителей, при этом ключевые из них оснащены радиаторами M.2 Shield Frozr для предотвращения перегрева и троттлинга.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на MSI PRO B850M-A WIFI спроектирована с акцентом на стабильность и долговечность, что характерно для всей серии PRO. Она включает качественные компоненты и достаточное количество фаз, чтобы обеспечить уверенное питание для многоядерных процессоров Ryzen при работе в штатном режиме и с технологией автоматического буста Precision Boost Overdrive. Для подключения дополнительного питания CPU используется стандартный 8-pin коннектор, а продуманная конструкция радиаторов на зоне VRM гарантирует эффективное охлаждение силовых элементов даже при длительных нагрузках.

Подключения и дополнительные возможности

Данная модель предлагает исчерпывающий набор интерфейсов для подключения периферии и сетевых устройств, что подтверждается приставкой WIFI в названии. На задней панели вы найдете порты USB разных поколений, включая скоростные USB 3.2 и универсальный разъем Type-C. За беспроводную связь отвечают современный модуль Wi-Fi 6E и Bluetooth, а для стабильного проводного подключения предусмотрен быстрый сетевой контроллер 2.5GbE. Встроенный звуковой кодек обеспечивает чистое и качественное звучание, а для ценителей визуальной кастомизации системы имеются разъемы для подключения RGB и ARGB-подсветки с возможностью управления через фирменное ПО MSI Mystic Light.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе этой материнской платы необходимо учитывать, что она совместима исключительно с процессорами AMD для сокета AM5 и оперативной памятью стандарта DDR5. Убедитесь, что выбранный вами корпус поддерживает установку плат формата Micro-ATX, а кулер для процессора имеет соответствующее крепление AM5. Благодаря новому чипсету B850, плата должна поддерживать все актуальные процессоры Ryzen без необходимости предварительного обновления BIOS. Эта модель является превосходным выбором для стабильной и функциональной системы, но не предназначена для энтузиастов экстремального ручного разгона - её сильная сторона заключается в надежности и балансе характеристик.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2
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