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Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel B860
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718715
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5 x USB 2.0, 3 x USB 3.2 Gen1, USB 4 Type-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х27х7
Вес, кг.
1.2
Описание товара Материнская плата Gigabyte B860M GAMING X WIFI6E
Материнская плата Gigabyte формата mATX — это компактное решение для тех, кто ценит мощность и вместительность в небольшом корпусе. 4 слота DIMM позволяют установить до 256 ГБ памяти новейшего типа DDR5 с завораживающей частотой 6400 МГц — такой запас мощности оценят геймеры и создатели контента. Передовой чипсет Intel B860 и современный сокет LGA 1851 открывают двери для сборки на свежих процессорах, а поддержка PCI Express 5.0 идеально подходит для подключения топовых видеокарт и других устройств. Встроенный модуль Wi-Fi добавляет мобильности и удобства — никаких лишних проводов. Gigabyte — для тех, кто хочет максимум в компактном формате.
5 x USB 2.0, 3 x USB 3.2 Gen1, USB 4 Type-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата Gigabyte формата mATX — это компактное решение для тех, кто ценит мощность и вместительность в небольшом корпусе. 4 слота DIMM позволяют установить до 256 ГБ памяти новейшего типа DDR5 с завораживающей частотой 6400 МГц — такой запас мощности оценят геймеры и создатели контента. Передовой чипсет Intel B860 и современный сокет LGA 1851 открывают двери для сборки на свежих процессорах, а поддержка PCI Express 5.0 идеально подходит для подключения топовых видеокарт и других устройств. Встроенный модуль Wi-Fi добавляет мобильности и удобства — никаких лишних проводов. Gigabyte — для тех, кто хочет максимум в компактном формате.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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