Материнская плата Gigabyte B850M GAMING X WIFI6E
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Gigabyte B850M GAMING X WIFI6E
Компактная материнская плата Gigabyte в форм-факторе mATX легко впишется даже в небольшой корпус, не жертвуя при этом мощностью. Благодаря современному чипсету AMD B850 и сокету AM5 эта плата открывает путь к сборке на свежих процессорах и оперативной памяти DDR5 с фантастической частотой до 8200 МГц. Установите до четырёх модулей памяти суммарно до 256 ГБ — идеальное решение для ресурсоёмких задач и многозадачности. Два слота M.2 обеспечивают молниеносный отклик системы за счёт высокоскоростных SSD. Встроенный Wi-Fi даст свободу расположения без лишних кабелей, а объёмный звук 7.1 создаст атмосферу полного погружения в играх и фильмах. Плата не поддерживает SLI/CrossFire, зато предлагает оптимальный баланс возможностей для современных сборок.
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