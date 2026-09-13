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Материнская плата Gigabyte B850M GAMING X WIFI6E купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Gigabyte B850M GAMING X WIFI6E

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Материнская плата Gigabyte B850M GAMING X WIFI6E - фото 1
Материнская плата Gigabyte B850M GAMING X WIFI6E - фото 2
Материнская плата Gigabyte B850M GAMING X WIFI6E - фото 3
Материнская плата Gigabyte B850M GAMING X WIFI6E - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD B850
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата Gigabyte B850M GAMING X WIFI6E - фото 1
  • Материнская плата Gigabyte B850M GAMING X WIFI6E - фото 2
  • Материнская плата Gigabyte B850M GAMING X WIFI6E - фото 3
  • Материнская плата Gigabyte B850M GAMING X WIFI6E - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718708
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD B850
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
8200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
PS/2, 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, HDMI, 2 x DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х32х31
Вес, кг.
13.74

Описание товара Материнская плата Gigabyte B850M GAMING X WIFI6E

Компактная материнская плата Gigabyte в форм-факторе mATX легко впишется даже в небольшой корпус, не жертвуя при этом мощностью. Благодаря современному чипсету AMD B850 и сокету AM5 эта плата открывает путь к сборке на свежих процессорах и оперативной памяти DDR5 с фантастической частотой до 8200 МГц. Установите до четырёх модулей памяти суммарно до 256 ГБ — идеальное решение для ресурсоёмких задач и многозадачности. Два слота M.2 обеспечивают молниеносный отклик системы за счёт высокоскоростных SSD. Встроенный Wi-Fi даст свободу расположения без лишних кабелей, а объёмный звук 7.1 создаст атмосферу полного погружения в играх и фильмах. Плата не поддерживает SLI/CrossFire, зато предлагает оптимальный баланс возможностей для современных сборок.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte B850M GAMING X WIFI6E




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD B850
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
8200 МГц
Развернуть
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
PS/2, 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, HDMI, 2 x DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Описание
Компактная материнская плата Gigabyte в форм-факторе mATX легко впишется даже в небольшой корпус, не жертвуя при этом мощностью. Благодаря современному чипсету AMD B850 и сокету AM5 эта плата открывает путь к сборке на свежих процессорах и оперативной памяти DDR5 с фантастической частотой до 8200 МГц. Установите до четырёх модулей памяти суммарно до 256 ГБ — идеальное решение для ресурсоёмких задач и многозадачности. Два слота M.2 обеспечивают молниеносный отклик системы за счёт высокоскоростных SSD. Встроенный Wi-Fi даст свободу расположения без лишних кабелей, а объёмный звук 7.1 создаст атмосферу полного погружения в играх и фильмах. Плата не поддерживает SLI/CrossFire, зато предлагает оптимальный баланс возможностей для современных сборок.


Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2
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Отзывы


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