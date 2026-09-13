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Материнская плата Gigabyte B850M EAGLE WF6E ICE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Gigabyte B850M EAGLE WF6E ICE

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Материнская плата Gigabyte B850M EAGLE WF6E ICE - фото 1
Материнская плата Gigabyte B850M EAGLE WF6E ICE - фото 2
Материнская плата Gigabyte B850M EAGLE WF6E ICE - фото 3
Материнская плата Gigabyte B850M EAGLE WF6E ICE - фото 4
Материнская плата Gigabyte B850M EAGLE WF6E ICE - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD B850
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата Gigabyte B850M EAGLE WF6E ICE - фото 1
  • Материнская плата Gigabyte B850M EAGLE WF6E ICE - фото 2
  • Материнская плата Gigabyte B850M EAGLE WF6E ICE - фото 3
  • Материнская плата Gigabyte B850M EAGLE WF6E ICE - фото 4
  • Материнская плата Gigabyte B850M EAGLE WF6E ICE - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716718
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD B850
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
5200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
PS/2, 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, HDMI, 2 x DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х26х5
Вес, кг.
1.7

Описание товара Материнская плата Gigabyte B850M EAGLE WF6E ICE

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Gigabyte B850M EAGLE WF6E ICE станет превосходной основой для сборки современных игровых и рабочих систем среднего и высокого класса. Она ориентирована на пользователей, которые планируют использовать новейшие процессоры AMD Ryzen на сокете AM5 и хотят получить сбалансированное решение, сочетающее производительность, стильный внешний вид и современные беспроводные возможности без переплаты за избыточный функционал флагманских моделей. Эта плата идеально подойдет для геймеров, собирающих ПК для комфортной игры в разрешении 1440p и 4K, а также для создателей контента, работающих с видеомонтажом и графикой.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит перспективный чипсет AMD B850, разработанный для процессоров с разъемом Socket AM5. Это обеспечивает полную совместимость с последними поколениями CPU от AMD, предлагая пользователю доступ к самым современным технологиям. Форм-фактор Micro-ATX делает эту модель универсальным выбором как для стандартных, так и для более компактных корпусов, позволяя собрать мощную, но не громоздкую систему. При этом на плате достаточно места для установки производительной видеокарты и эффективной системы охлаждения процессора.

Память и расширение

Плата поддерживает исключительно оперативную память стандарта DDR5, что является залогом высокой пропускной способности и производительности в современных играх и приложениях. Четыре слота DIMM позволяют установить до 192 ГБ памяти, работающей в двухканальном режиме, а поддержка профилей AMD EXPO упрощает разгон до высоких частот для достижения максимальной отдачи от системы. Для установки компонентов предусмотрен основной слот PCIe 5.0 x16 для видеокарты, а также несколько слотов M.2 для высокоскоростных NVMe SSD, один из которых также работает по интерфейсу PCIe 5.0, обеспечивая молниеносную загрузку системы и приложений.

Питание и компоненты VRM

Gigabyte B850M EAGLE WF6E ICE оснащена надежной многофазной системой питания процессора (VRM), которая обеспечивает стабильное напряжение даже при работе с требовательными многоядерными чипами Ryzen 7 и Ryzen 9. Массивные радиаторы эффективно отводят тепло от силовых элементов, предотвращая перегрев и троттлинг под продолжительной нагрузкой. Наличие разъемов питания CPU 8+4 pin свидетельствует о готовности платы к серьезным испытаниям и позволяет раскрыть потенциал процессора с помощью технологии Precision Boost Overdrive.

Подключения и дополнительные возможности

Особого внимания заслуживает сетевое оснащение: плата оборудована как быстрым 2.5-гигабитным Ethernet-контроллером, так и встроенным модулем Wi-Fi 6E, что гарантирует стабильное и высокоскоростное подключение к сети с минимальными задержками. Задняя панель предлагает богатый набор портов, включая множество USB 3.2 разной скорости и современный разъем USB Type-C. Эстетика "ICE" с белыми и серебристыми элементами делает эту модель отличным выбором для сборок в светлых тонах, а поддержка технологии RGB Fusion позволяет синхронизировать подсветку совместимых компонентов.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что вы выбрали совместимые компоненты: процессор для сокета AM5 и оперативную память стандарта DDR5, так как DDR4 не поддерживается. Форм-фактор Micro-ATX совместим с большинством корпусов, но в очень компактных моделях стоит заранее проверить габариты. Для стабильной работы системы с мощным процессором и видеокартой потребуется качественный блок питания с соответствующими разъемами дополнительного питания CPU. Учитывая новизну чипсета B850, для поддержки самых последних моделей процессоров может потребоваться обновление BIOS, поэтому рекомендуется проверить список совместимости на официальном сайте Gigabyte.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte B850M EAGLE WF6E ICE




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD B850
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Развернуть
Максимальная частота памяти
5200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
PS/2, 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, HDMI, 2 x DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Gigabyte B850M EAGLE WF6E ICE станет превосходной основой для сборки современных игровых и рабочих систем среднего и высокого класса. Она ориентирована на пользователей, которые планируют использовать новейшие процессоры AMD Ryzen на сокете AM5 и хотят получить сбалансированное решение, сочетающее производительность, стильный внешний вид и современные беспроводные возможности без переплаты за избыточный функционал флагманских моделей. Эта плата идеально подойдет для геймеров, собирающих ПК для комфортной игры в разрешении 1440p и 4K, а также для создателей контента, работающих с видеомонтажом и графикой.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит перспективный чипсет AMD B850, разработанный для процессоров с разъемом Socket AM5. Это обеспечивает полную совместимость с последними поколениями CPU от AMD, предлагая пользователю доступ к самым современным технологиям. Форм-фактор Micro-ATX делает эту модель универсальным выбором как для стандартных, так и для более компактных корпусов, позволяя собрать мощную, но не громоздкую систему. При этом на плате достаточно места для установки производительной видеокарты и эффективной системы охлаждения процессора.

Память и расширение

Плата поддерживает исключительно оперативную память стандарта DDR5, что является залогом высокой пропускной способности и производительности в современных играх и приложениях. Четыре слота DIMM позволяют установить до 192 ГБ памяти, работающей в двухканальном режиме, а поддержка профилей AMD EXPO упрощает разгон до высоких частот для достижения максимальной отдачи от системы. Для установки компонентов предусмотрен основной слот PCIe 5.0 x16 для видеокарты, а также несколько слотов M.2 для высокоскоростных NVMe SSD, один из которых также работает по интерфейсу PCIe 5.0, обеспечивая молниеносную загрузку системы и приложений.

Питание и компоненты VRM

Gigabyte B850M EAGLE WF6E ICE оснащена надежной многофазной системой питания процессора (VRM), которая обеспечивает стабильное напряжение даже при работе с требовательными многоядерными чипами Ryzen 7 и Ryzen 9. Массивные радиаторы эффективно отводят тепло от силовых элементов, предотвращая перегрев и троттлинг под продолжительной нагрузкой. Наличие разъемов питания CPU 8+4 pin свидетельствует о готовности платы к серьезным испытаниям и позволяет раскрыть потенциал процессора с помощью технологии Precision Boost Overdrive.

Подключения и дополнительные возможности

Особого внимания заслуживает сетевое оснащение: плата оборудована как быстрым 2.5-гигабитным Ethernet-контроллером, так и встроенным модулем Wi-Fi 6E, что гарантирует стабильное и высокоскоростное подключение к сети с минимальными задержками. Задняя панель предлагает богатый набор портов, включая множество USB 3.2 разной скорости и современный разъем USB Type-C. Эстетика "ICE" с белыми и серебристыми элементами делает эту модель отличным выбором для сборок в светлых тонах, а поддержка технологии RGB Fusion позволяет синхронизировать подсветку совместимых компонентов.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что вы выбрали совместимые компоненты: процессор для сокета AM5 и оперативную память стандарта DDR5, так как DDR4 не поддерживается. Форм-фактор Micro-ATX совместим с большинством корпусов, но в очень компактных моделях стоит заранее проверить габариты. Для стабильной работы системы с мощным процессором и видеокартой потребуется качественный блок питания с соответствующими разъемами дополнительного питания CPU. Учитывая новизну чипсета B850, для поддержки самых последних моделей процессоров может потребоваться обновление BIOS, поэтому рекомендуется проверить список совместимости на официальном сайте Gigabyte.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2
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