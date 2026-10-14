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Материнская плата Asus TUF GAMING B760-PLUS WIFI (90MB1ER0-M0EAY0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Asus TUF GAMING B760-PLUS WIFI (90MB1ER0-M0EAY0)

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Материнская плата Asus TUF GAMING B760-PLUS WIFI (90MB1ER0-M0EAY0) - фото 1
Материнская плата Asus TUF GAMING B760-PLUS WIFI (90MB1ER0-M0EAY0) - фото 2
Материнская плата Asus TUF GAMING B760-PLUS WIFI (90MB1ER0-M0EAY0) - фото 3
Материнская плата Asus TUF GAMING B760-PLUS WIFI (90MB1ER0-M0EAY0) - фото 4
Материнская плата Asus TUF GAMING B760-PLUS WIFI (90MB1ER0-M0EAY0) - фото 5
Материнская плата Asus TUF GAMING B760-PLUS WIFI (90MB1ER0-M0EAY0) - фото 6
Материнская плата Asus TUF GAMING B760-PLUS WIFI (90MB1ER0-M0EAY0) - фото 7
Материнская плата Asus TUF GAMING B760-PLUS WIFI (90MB1ER0-M0EAY0) - фото 8
Материнская плата Asus TUF GAMING B760-PLUS WIFI (90MB1ER0-M0EAY0) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel B760
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B760-PLUS WIFI (90MB1ER0-M0EAY0) - фото 1
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B760-PLUS WIFI (90MB1ER0-M0EAY0) - фото 2
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B760-PLUS WIFI (90MB1ER0-M0EAY0) - фото 3
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B760-PLUS WIFI (90MB1ER0-M0EAY0) - фото 4
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B760-PLUS WIFI (90MB1ER0-M0EAY0) - фото 5
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B760-PLUS WIFI (90MB1ER0-M0EAY0) - фото 6
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B760-PLUS WIFI (90MB1ER0-M0EAY0) - фото 7
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B760-PLUS WIFI (90MB1ER0-M0EAY0) - фото 8
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B760-PLUS WIFI (90MB1ER0-M0EAY0) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 150 руб. 
Начислим 275 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 634373
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Материнская плата Asus TUF GAMING B760-PLUS WIFI (90MB1ER0-M0EAY0)
17 150 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel B760
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Максимальная частота памяти
7200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Наличие интерфейсов
DisplayPort, HDMI, LAN RJ-45, USB 2.0 Type-A x 2
Размеры в упаковке, см
35х26х7
Вес, кг.
1.8

Описание товара Материнская плата Asus TUF GAMING B760-PLUS WIFI (90MB1ER0-M0EAY0)

Материнская плата ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI, LGA1700, B760, 2*DDR5, HDMI+DP, 4xSATA3 + RAID, M2, Audio, Gb LAN, USB 3.2, USB 2.0, ATX; 90MB1ER0-M0EAY0



Теги товара: atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus TUF GAMING B760-PLUS WIFI (90MB1ER0-M0EAY0)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel B760
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Максимальная частота памяти
7200 МГц
Wi-Fi
да
Развернуть
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Наличие интерфейсов
DisplayPort, HDMI, LAN RJ-45, USB 2.0 Type-A x 2
Описание
Материнская плата ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI, LGA1700, B760, 2*DDR5, HDMI+DP, 4xSATA3 + RAID, M2, Audio, Gb LAN, USB 3.2, USB 2.0, ATX; 90MB1ER0-M0EAY0


Теги товара: atx, ddr5, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата Asus TUF GAMING B760-PLUS WIFI (90MB1ER0-M0EAY0) - данный товар вы можете купить по цене 17150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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