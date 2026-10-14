Материнская плата Asus TUF GAMING B760-PLUS WIFI (90MB1ER0-M0EAY0)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel B760
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 150 руб.
В наличии
Код товара: 634373
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
17 150 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel B760
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Максимальная частота памяти
7200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Наличие интерфейсов
DisplayPort, HDMI, LAN RJ-45, USB 2.0 Type-A x 2
Размеры в упаковке, см
35х26х7
Вес, кг.
1.8
Описание товара Материнская плата Asus TUF GAMING B760-PLUS WIFI (90MB1ER0-M0EAY0)
Материнская плата ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI, LGA1700, B760, 2*DDR5, HDMI+DP, 4xSATA3 + RAID, M2, Audio, Gb LAN, USB 3.2, USB 2.0, ATX; 90MB1ER0-M0EAY0
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel B760
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Максимальная частота памяти
7200 МГц
Wi-Fi
да
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Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Наличие интерфейсов
DisplayPort, HDMI, LAN RJ-45, USB 2.0 Type-A x 2
Материнская плата ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI, LGA1700, B760, 2*DDR5, HDMI+DP, 4xSATA3 + RAID, M2, Audio, Gb LAN, USB 3.2, USB 2.0, ATX; 90MB1ER0-M0EAY0
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, c usb 2.0
Материнская плата Asus TUF GAMING B760-PLUS WIFI (90MB1ER0-M0EAY0) - данный товар вы можете купить по цене 17150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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