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Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD B840
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 716593
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4 x USB 2.0, USB 3.2 Gen1 Type-C, 2 x USB 3.2 Gen2, HDMI, 2 x DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х27х5
Вес, кг.
1.55
Описание товара Материнская плата Asus PRIME B840M-A WIFI Socket AM5 AMD
Материнская плата Asus на базе чипсета AMD B840 — удачный выбор для создания производительного и компактного ПК. Поддержка памяти DDR5 и четыре слота DIMM позволят собрать систему с отличным запасом по скорости и ёмкости, а наличие трёх слотов PCI-E x16 версии 4.0 — простор для расширения и апгрейдов, будь то видеокарты или дополнительные платы. Форм-фактор mATX делает плату подходящей для средних и компактных корпусов, не занимая лишнее место. Встроенный модуль Wi-Fi позволит быстро подключиться к сети без лишних проводов. Звук 7.1 подарит насыщенное многоканальное звучание для фильмов и игр. Четыре разъёма SATA дадут возможность организовать хранение данных по своему вкусу — от быстрых SSD до вместительных HDD. Asus — качество и продуманность в каждой детали.
4 x USB 2.0, USB 3.2 Gen1 Type-C, 2 x USB 3.2 Gen2, HDMI, 2 x DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата Asus на базе чипсета AMD B840 — удачный выбор для создания производительного и компактного ПК. Поддержка памяти DDR5 и четыре слота DIMM позволят собрать систему с отличным запасом по скорости и ёмкости, а наличие трёх слотов PCI-E x16 версии 4.0 — простор для расширения и апгрейдов, будь то видеокарты или дополнительные платы. Форм-фактор mATX делает плату подходящей для средних и компактных корпусов, не занимая лишнее место. Встроенный модуль Wi-Fi позволит быстро подключиться к сети без лишних проводов. Звук 7.1 подарит насыщенное многоканальное звучание для фильмов и игр. Четыре разъёма SATA дадут возможность организовать хранение данных по своему вкусу — от быстрых SSD до вместительных HDD. Asus — качество и продуманность в каждой детали.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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