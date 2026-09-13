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Материнская плата MSI B860 GAMING PLUS WIFI купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата MSI B860 GAMING PLUS WIFI

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Материнская плата MSI B860 GAMING PLUS WIFI - фото 2
Материнская плата MSI B860 GAMING PLUS WIFI - фото 3
Материнская плата MSI B860 GAMING PLUS WIFI - фото 4
Материнская плата MSI B860 GAMING PLUS WIFI - фото 5
Материнская плата MSI B860 GAMING PLUS WIFI - фото 6
Материнская плата MSI B860 GAMING PLUS WIFI - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel B860
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0 и 4.0
  • Материнская плата MSI B860 GAMING PLUS WIFI - фото 1
  • Материнская плата MSI B860 GAMING PLUS WIFI - фото 2
  • Материнская плата MSI B860 GAMING PLUS WIFI - фото 3
  • Материнская плата MSI B860 GAMING PLUS WIFI - фото 4
  • Материнская плата MSI B860 GAMING PLUS WIFI - фото 5
  • Материнская плата MSI B860 GAMING PLUS WIFI - фото 6
  • Материнская плата MSI B860 GAMING PLUS WIFI - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716756
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel B860
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
8800 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0 и 4.0
Слотов PCI-E x16
4
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 3.2 Gen2, HDMI, DisplayPort, Thunderbolt 4/USB-C, RJ-45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х27х7
Вес, кг.
1.75

Описание товара Материнская плата MSI B860 GAMING PLUS WIFI

Для кого и под какие задачи

Материнская плата MSI B860 GAMING PLUS WIFI станет отличной основой для производительной игровой системы или рабочей станции среднего и высокого уровня. Она ориентирована на пользователей, которые хотят собрать мощный ПК для современных игр, стриминга или работы с контентом, но не планируют заниматься экстремальным разгоном процессора. Эта модель идеально сочетается с процессорами Intel Core i5, i7 и даже Core i9 12-го, 13-го и 14-го поколений, обеспечивая стабильную работу без переплат за оверклокерские функции.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит современный чипсет Intel B860, установленный на сокет LGA1700, что гарантирует совместимость с широким спектром процессоров Intel Core 12-го, 13-го и 14-го поколений. Стандартный форм-фактор ATX предоставляет достаточно пространства для установки габаритных видеокарт, нескольких накопителей и эффективных систем охлаждения, но требует соответствующего корпуса формата Mid-Tower или больше. Чипсет B860 предлагает сбалансированный набор функций, включая поддержку разгона оперативной памяти, но без возможности оверклокинга центрального процессора.

Память и расширение

Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, поддерживая двухканальный режим работы и максимальный объем до 192 ГБ, что является отличным заделом на будущее. Поддержка высокочастотных модулей памяти с профилями XMP позволяет добиться максимальной производительности в играх и рабочих задачах. Для установки видеокарты предусмотрен основной усиленный слот PCIe 5.0 x16, а для дополнительных устройств расширения имеются другие слоты PCIe. Система хранения данных может быть организована при помощи нескольких высокоскоростных слотов M.2 для NVMe-накопителей, оснащенных радиаторами M.2 Shield Frozr для предотвращения перегрева и троттлинга.

Питание и компоненты VRM

Надежная подсистема питания процессора (VRM) с многофазной схемой и качественными компонентами обеспечивает стабильную подачу энергии даже на мощные модели Intel Core. Массивные радиаторы эффективно отводят тепло от зоны VRM, предотвращая перегрев и гарантируя долгосрочную производительность системы под высокими нагрузками. Для подключения питания процессора используются разъемы 8+8 pin, что говорит о готовности платы к работе с требовательными CPU и обеспечивает дополнительный запас прочности.

Подключения и дополнительные возможности

Задняя панель предлагает богатый набор портов, включая множество разъемов USB различных версий, в том числе высокоскоростные USB 3.2 Gen 2 и Type-C для современных устройств. За сетевые возможности отвечает быстрый 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер и встроенный модуль Wi-Fi, обеспечивающий стабильное беспроводное соединение и поддержку Bluetooth. Качественный звуковой кодек отвечает за чистое и объемное звучание в играх и при просмотре медиа, а наличие разъемов для RGB-лент позволяет настроить подсветку системы через утилиту MSI Mystic Light.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш корпус поддерживает материнские платы формата ATX и имеет достаточно места для установки всех компонентов. Эта плата предназначена для использования с оперативной памятью стандарта DDR5 и несовместима с модулями DDR4. Хотя она обеспечивает превосходную стабильность для мощных процессоров, она не рассчитана на экстремальный разгон CPU, для которого лучше подойдут модели на чипсете Z-серии. При сборке системы с новейшими процессорами Intel может потребоваться обновление BIOS, поэтому стоит заранее уточнить версию прошивки.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата MSI B860 GAMING PLUS WIFI




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel B860
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Развернуть
Максимальная частота памяти
8800 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0 и 4.0
Слотов PCI-E x16
4
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 3.2 Gen2, HDMI, DisplayPort, Thunderbolt 4/USB-C, RJ-45
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата MSI B860 GAMING PLUS WIFI станет отличной основой для производительной игровой системы или рабочей станции среднего и высокого уровня. Она ориентирована на пользователей, которые хотят собрать мощный ПК для современных игр, стриминга или работы с контентом, но не планируют заниматься экстремальным разгоном процессора. Эта модель идеально сочетается с процессорами Intel Core i5, i7 и даже Core i9 12-го, 13-го и 14-го поколений, обеспечивая стабильную работу без переплат за оверклокерские функции.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит современный чипсет Intel B860, установленный на сокет LGA1700, что гарантирует совместимость с широким спектром процессоров Intel Core 12-го, 13-го и 14-го поколений. Стандартный форм-фактор ATX предоставляет достаточно пространства для установки габаритных видеокарт, нескольких накопителей и эффективных систем охлаждения, но требует соответствующего корпуса формата Mid-Tower или больше. Чипсет B860 предлагает сбалансированный набор функций, включая поддержку разгона оперативной памяти, но без возможности оверклокинга центрального процессора.

Память и расширение

Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, поддерживая двухканальный режим работы и максимальный объем до 192 ГБ, что является отличным заделом на будущее. Поддержка высокочастотных модулей памяти с профилями XMP позволяет добиться максимальной производительности в играх и рабочих задачах. Для установки видеокарты предусмотрен основной усиленный слот PCIe 5.0 x16, а для дополнительных устройств расширения имеются другие слоты PCIe. Система хранения данных может быть организована при помощи нескольких высокоскоростных слотов M.2 для NVMe-накопителей, оснащенных радиаторами M.2 Shield Frozr для предотвращения перегрева и троттлинга.

Питание и компоненты VRM

Надежная подсистема питания процессора (VRM) с многофазной схемой и качественными компонентами обеспечивает стабильную подачу энергии даже на мощные модели Intel Core. Массивные радиаторы эффективно отводят тепло от зоны VRM, предотвращая перегрев и гарантируя долгосрочную производительность системы под высокими нагрузками. Для подключения питания процессора используются разъемы 8+8 pin, что говорит о готовности платы к работе с требовательными CPU и обеспечивает дополнительный запас прочности.

Подключения и дополнительные возможности

Задняя панель предлагает богатый набор портов, включая множество разъемов USB различных версий, в том числе высокоскоростные USB 3.2 Gen 2 и Type-C для современных устройств. За сетевые возможности отвечает быстрый 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер и встроенный модуль Wi-Fi, обеспечивающий стабильное беспроводное соединение и поддержку Bluetooth. Качественный звуковой кодек отвечает за чистое и объемное звучание в играх и при просмотре медиа, а наличие разъемов для RGB-лент позволяет настроить подсветку системы через утилиту MSI Mystic Light.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш корпус поддерживает материнские платы формата ATX и имеет достаточно места для установки всех компонентов. Эта плата предназначена для использования с оперативной памятью стандарта DDR5 и несовместима с модулями DDR4. Хотя она обеспечивает превосходную стабильность для мощных процессоров, она не рассчитана на экстремальный разгон CPU, для которого лучше подойдут модели на чипсете Z-серии. При сборке системы с новейшими процессорами Intel может потребоваться обновление BIOS, поэтому стоит заранее уточнить версию прошивки.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2
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