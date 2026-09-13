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Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel B860
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 716776
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4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 3.2 Gen2, HDMI, DisplayPort, Thunderbolt 4/USB-C, RJ-45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х27х7
Вес, кг.
1.75
Описание товара Материнская плата MSI PRO B860-P WIFI
Эта материнская плата MSI формата ATX — идеальный выбор для тех, кто ценит современную производительность и простор для апгрейда. Четыре слота DIMM поддерживают оперативную память DDR5 объёмом до 256 ГБ, а максимальная частота в 8800 МГц раскрывает потенциал даже самых требовательных приложений и игр. Чипсет Intel B860 и сокет LGA 1851 подойдут для мощных сборок нового поколения. Встроенный Wi-Fi обеспечивает удобство беспроводного подключения, а поддержка объемного 7.1-звука порадует кристально чистым звучанием в фильмах и играх. Несмотря на отсутствие SLI/CrossFire, плата идеально сбалансирована для универсальных задач — от работы до развлечений. Высота 30,5 см впишется в стандартные корпуса, делая установку простой и без лишних хлопот.
4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 3.2 Gen2, HDMI, DisplayPort, Thunderbolt 4/USB-C, RJ-45
Страна производитель
Китай
Описание
Эта материнская плата MSI формата ATX — идеальный выбор для тех, кто ценит современную производительность и простор для апгрейда. Четыре слота DIMM поддерживают оперативную память DDR5 объёмом до 256 ГБ, а максимальная частота в 8800 МГц раскрывает потенциал даже самых требовательных приложений и игр. Чипсет Intel B860 и сокет LGA 1851 подойдут для мощных сборок нового поколения. Встроенный Wi-Fi обеспечивает удобство беспроводного подключения, а поддержка объемного 7.1-звука порадует кристально чистым звучанием в фильмах и играх. Несмотря на отсутствие SLI/CrossFire, плата идеально сбалансирована для универсальных задач — от работы до развлечений. Высота 30,5 см впишется в стандартные корпуса, делая установку простой и без лишних хлопот.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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