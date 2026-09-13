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Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD B850
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 716770
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2хUSB 3.2 Gen2 Type-C, USB 3.2 Gen 2 Type-A, USB 3.2 Gen1 Type-C, 5хUSB 3.2 Gen 1 Type-A, 8хUSB 2.0, RJ-45, HDMI, СОМ, S/PDIF, 2хАудио
Звуковая схема
7.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х27х7
Вес, кг.
1.75
Описание товара Материнская плата MSI PRO B850-P WIFI
Материнская плата MSI – это высокопроизводительное решение для современных пользователей, требующих надежности и скорости. Данная модель оснащена четырьмя слотами для установки оперативной памяти типа DDR5, что позволяет достичь максимального объема памяти в 256 ГБ. Поддерживаемая максимальная частота памяти составляет впечатляющие 8200 МГц, что обеспечит высокую производительность и множество возможностей для оверклокинга.
Плата выполнена в форм-факторе ATX с чипсетом AMD B850 и предназначена для современных процессоров с сокетом AM5. Несмотря на отсутствие поддержки SLI и CrossFire, материнская плата предлагает широкую функциональность благодаря версии PCI Express 5.0, позволяющей использовать новейшие графические и другие карты расширения.
Встроенный модуль Wi-Fi обеспечивает стабильное и быстрое беспроводное подключение к интернету, что особенно удобно для онлайн-игр и стриминга. Кроме того, звуковая схема 7.1 гарантирует реалистичное и насыщенное звучание, делая ваш домашний компьютерный центр идеальным для мультимедиа развлечений.
Изготовленная в Китае, плата отвечает высоким стандартам качества бренда MSI, славящегося своей надежностью и инновациями в компьютерной индустрии. С учетом всех характеристик данная модель станет отличным выбором для энтузиастов и профессионалов, стремящихся к созданию мощной и технологичной системы.
2хUSB 3.2 Gen2 Type-C, USB 3.2 Gen 2 Type-A, USB 3.2 Gen1 Type-C, 5хUSB 3.2 Gen 1 Type-A, 8хUSB 2.0, RJ-45, HDMI, СОМ, S/PDIF, 2хАудио
Звуковая схема
7.1
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата MSI – это высокопроизводительное решение для современных пользователей, требующих надежности и скорости. Данная модель оснащена четырьмя слотами для установки оперативной памяти типа DDR5, что позволяет достичь максимального объема памяти в 256 ГБ. Поддерживаемая максимальная частота памяти составляет впечатляющие 8200 МГц, что обеспечит высокую производительность и множество возможностей для оверклокинга.
Плата выполнена в форм-факторе ATX с чипсетом AMD B850 и предназначена для современных процессоров с сокетом AM5. Несмотря на отсутствие поддержки SLI и CrossFire, материнская плата предлагает широкую функциональность благодаря версии PCI Express 5.0, позволяющей использовать новейшие графические и другие карты расширения.
Встроенный модуль Wi-Fi обеспечивает стабильное и быстрое беспроводное подключение к интернету, что особенно удобно для онлайн-игр и стриминга. Кроме того, звуковая схема 7.1 гарантирует реалистичное и насыщенное звучание, делая ваш домашний компьютерный центр идеальным для мультимедиа развлечений.
Изготовленная в Китае, плата отвечает высоким стандартам качества бренда MSI, славящегося своей надежностью и инновациями в компьютерной индустрии. С учетом всех характеристик данная модель станет отличным выбором для энтузиастов и профессионалов, стремящихся к созданию мощной и технологичной системы.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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