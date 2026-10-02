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Материнская плата Asus PRIME Z790-P WIFI (90MB1CJ0-M1EAY0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Asus PRIME Z790-P WIFI (90MB1CJ0-M1EAY0)

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Материнская плата Asus PRIME Z790-P WIFI (90MB1CJ0-M1EAY0) - фото 1
Материнская плата Asus PRIME Z790-P WIFI (90MB1CJ0-M1EAY0) - фото 2
Материнская плата Asus PRIME Z790-P WIFI (90MB1CJ0-M1EAY0) - фото 3
Материнская плата Asus PRIME Z790-P WIFI (90MB1CJ0-M1EAY0) - фото 4
Материнская плата Asus PRIME Z790-P WIFI (90MB1CJ0-M1EAY0) - фото 5
Материнская плата Asus PRIME Z790-P WIFI (90MB1CJ0-M1EAY0) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
  • Материнская плата Asus PRIME Z790-P WIFI (90MB1CJ0-M1EAY0) - фото 1
  • Материнская плата Asus PRIME Z790-P WIFI (90MB1CJ0-M1EAY0) - фото 2
  • Материнская плата Asus PRIME Z790-P WIFI (90MB1CJ0-M1EAY0) - фото 3
  • Материнская плата Asus PRIME Z790-P WIFI (90MB1CJ0-M1EAY0) - фото 4
  • Материнская плата Asus PRIME Z790-P WIFI (90MB1CJ0-M1EAY0) - фото 5
  • Материнская плата Asus PRIME Z790-P WIFI (90MB1CJ0-M1EAY0) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 645088
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Размеры в упаковке, см
34х27х7
Вес, кг.
1.88

Описание товара Материнская плата Asus PRIME Z790-P WIFI (90MB1CJ0-M1EAY0)

Материнская плата ASUS PRIME Z790-P WIFI разработана с использованием надежных компонентов для обеспечения стабильности в офисной и домашней системе ПК. Она поддерживает процессоры Intel с разъемом LGA 1700 и предусматривает совместную работу с максимум четырьмя модулями ОЗУ стандарта DDR5. Для подключения комплектующих предлагаются также слоты расширения PCI-E x16 и PCI-E x1, 3 разъема M.2 и 4 слота SATA для накопителей. ASUS PRIME Z790-P выполнена в полноразмерном форм-факторе и оборудована эффективным охлаждением с крупными серебристыми радиаторами. В материнской плате реализованы 7.1-канальный звуковой кодек, сетевой коннектор 2.5 Гбит/с, модуль беспроводной синхронизации с Wi-Fi/Bluetooth. Надежная элементная база с гарантирует стабильность в эксплуатации.

Отзывы о товаре Материнская плата Asus PRIME Z790-P WIFI (90MB1CJ0-M1EAY0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Описание
Материнская плата ASUS PRIME Z790-P WIFI разработана с использованием надежных компонентов для обеспечения стабильности в офисной и домашней системе ПК. Она поддерживает процессоры Intel с разъемом LGA 1700 и предусматривает совместную работу с максимум четырьмя модулями ОЗУ стандарта DDR5. Для подключения комплектующих предлагаются также слоты расширения PCI-E x16 и PCI-E x1, 3 разъема M.2 и 4 слота SATA для накопителей. ASUS PRIME Z790-P выполнена в полноразмерном форм-факторе и оборудована эффективным охлаждением с крупными серебристыми радиаторами. В материнской плате реализованы 7.1-канальный звуковой кодек, сетевой коннектор 2.5 Гбит/с, модуль беспроводной синхронизации с Wi-Fi/Bluetooth. Надежная элементная база с гарантирует стабильность в эксплуатации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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