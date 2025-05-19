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Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
Mini-ITX
Чипсет
Intel B760
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
1
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 910 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 603589
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2 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х19х8
Вес, кг.
1
Описание товара Материнская плата MSI MPG B760I EDGE WIFI
Материнская плата MSI MPG B760I EDGE WIFI сочетает оригинальный дизайн, функциональность и технологичность. Модель создана для компьютерных энтузиастов. Благодаря типоразмеру Mini-ITX она ориентирована на сборку в компактном корпусе. Среди особенностей модели – 2 слота под установку модулей оперативной памяти стандарта DDR5, слот расширения PCI-E x16 для графического адаптера, 2 разъема M.2 и 4 слота SATA для накопителей.
MSI MPG B650 EDGE WIFI оснащена сетевым адаптером со скоростью 2.5 Гбит/с и интегрированным модулем с поддержкой Wi-Fi/Bluetooth. С боковой стороны предусмотрены порты USB стандарта Type-A и Type-C, видеовыходы HDMI и DisplayPort, LAN, аудио. Плата выделяется крупными охлаждающими радиаторами серебристого цвета с рисунком, которые стабильно и бесшумно рассеивают тепло.
Отзывы о товаре Материнская плата MSI MPG B760I EDGE WIFI
Источник: Яндекс Маркет
Никита Ч.
Достоинства:
Комментарий:
Новая плата, установил мутанта 13850HX, память поехала 6800Mhz, есть возможность регулировать напряжение SA.
Источник: Яндекс Маркет
Роман С.
Достоинства:
Комментарий:
Пришло вовремя. Упаковка в порядке, новая, работает хорошо!
Источник: Яндекс Маркет
Степан К.
Достоинства:
Комментарий:
Материнка пришла в срок, в заводской упаковке. Внутри все аккуратно упаковано, вся комплектация и бумажки на месте. Систему еще не ставил, но биос запускается, все остальные комплектующие определяет, вентиляторы крутит. Если после установки винды найду какие-то косяки, то дополню отзыв, а так мать рабочая. Боялся брать практически без отзывов, но из за хорошей цены решил рискнуть и не пожалел.
2 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата MSI MPG B760I EDGE WIFI сочетает оригинальный дизайн, функциональность и технологичность. Модель создана для компьютерных энтузиастов. Благодаря типоразмеру Mini-ITX она ориентирована на сборку в компактном корпусе. Среди особенностей модели – 2 слота под установку модулей оперативной памяти стандарта DDR5, слот расширения PCI-E x16 для графического адаптера, 2 разъема M.2 и 4 слота SATA для накопителей.
MSI MPG B650 EDGE WIFI оснащена сетевым адаптером со скоростью 2.5 Гбит/с и интегрированным модулем с поддержкой Wi-Fi/Bluetooth. С боковой стороны предусмотрены порты USB стандарта Type-A и Type-C, видеовыходы HDMI и DisplayPort, LAN, аудио. Плата выделяется крупными охлаждающими радиаторами серебристого цвета с рисунком, которые стабильно и бесшумно рассеивают тепло.
Комментарий:
Новая плата, установил мутанта 13850HX, память поехала 6800Mhz, есть возможность регулировать напряжение SA.
Источник: Яндекс Маркет
Роман С.
Достоинства:
Комментарий:
Пришло вовремя. Упаковка в порядке, новая, работает хорошо!
Источник: Яндекс Маркет
Степан К.
Достоинства:
Комментарий:
Материнка пришла в срок, в заводской упаковке. Внутри все аккуратно упаковано, вся комплектация и бумажки на месте. Систему еще не ставил, но биос запускается, все остальные комплектующие определяет, вентиляторы крутит. Если после установки винды найду какие-то косяки, то дополню отзыв, а так мать рабочая. Боялся брать практически без отзывов, но из за хорошей цены решил рискнуть и не пожалел.
Материнская плата MSI MPG B760I EDGE WIFI - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Материнская плата MSI MPG B760I EDGE WIFI
Достоинства:
Комментарий:
Новая плата, установил мутанта 13850HX, память поехала 6800Mhz, есть возможность регулировать напряжение SA.
Достоинства:
Комментарий:
Пришло вовремя. Упаковка в порядке, новая, работает хорошо!
Достоинства:
Комментарий:
Материнка пришла в срок, в заводской упаковке. Внутри все аккуратно упаковано, вся комплектация и бумажки на месте. Систему еще не ставил, но биос запускается, все остальные комплектующие определяет, вентиляторы крутит. Если после установки винды найду какие-то косяки, то дополню отзыв, а так мать рабочая. Боялся брать практически без отзывов, но из за хорошей цены решил рискнуть и не пожалел.