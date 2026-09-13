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Материнская плата Asus TUF GAMING B860M-PLUS WIFI купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Asus TUF GAMING B860M-PLUS WIFI

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Материнская плата Asus TUF GAMING B860M-PLUS WIFI - фото 1
Материнская плата Asus TUF GAMING B860M-PLUS WIFI - фото 2
Материнская плата Asus TUF GAMING B860M-PLUS WIFI - фото 3
Материнская плата Asus TUF GAMING B860M-PLUS WIFI - фото 4
Материнская плата Asus TUF GAMING B860M-PLUS WIFI - фото 5
Материнская плата Asus TUF GAMING B860M-PLUS WIFI - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel B860
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B860M-PLUS WIFI - фото 1
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B860M-PLUS WIFI - фото 2
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B860M-PLUS WIFI - фото 3
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B860M-PLUS WIFI - фото 4
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B860M-PLUS WIFI - фото 5
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B860M-PLUS WIFI - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716680
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel B860
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
8800 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x4
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Наличие интерфейсов
USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2x2 Type-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х28х1
Вес, кг.
1.7

Описание товара Материнская плата Asus TUF GAMING B860M-PLUS WIFI

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus TUF GAMING B860M-PLUS WIFI является отличной основой для производительных игровых и рабочих систем среднего и высокого класса. Она идеально подходит для геймеров, которые хотят получить максимум от современных AAA-игр, а также для создателей контента, занимающихся видеомонтажом и стримингом. Эта плата оптимально сочетается с процессорами Intel Core i5 и Core i7 12-го, 13-го и 14-го поколений, обеспечивая им стабильное питание и pe?ne раскрытие потенциала без необходимости в экстремальном разгоне.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является новый чипсет Intel B860, установленный на сокет LGA1700. Данный чипсет представляет собой золотую середину, предлагая поддержку разгона оперативной памяти (XMP 3.0), но без возможности разгона самого процессора, что делает его рациональным выбором для большинства пользователей. Выполненная в форм-факторе Micro-ATX, эта модель позволяет собрать мощную, но при этом относительно компактную систему, которая без проблем поместится в большинстве современных корпусов, не жертвуя важными слотами расширения.

Память и расширение

Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, что позволяет установить до 192 ГБ с поддержкой высоких частот в двухканальном режиме для максимальной производительности. Для видеокарты предусмотрен основной усиленный слот PCIe 5.0 x16, готовый к работе с самыми мощными графическими ускорителями как текущего, так и будущих поколений. Для накопителей и других устройств расширения доступны три слота M.2, работающие по скоростному интерфейсу PCIe 4.0 x4, причем все они оснащены фирменными радиаторами для эффективного охлаждения и предотвращения троттлинга SSD.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) построена по схеме 10+1+1 фаз с использованием высококачественных компонентов TUF, включая долговечные дроссели и конденсаторы. Массивные радиаторы на силовой обвязке эффективно отводят тепло, гарантируя стабильную работу даже с требовательными процессорами вроде Core i7 и Core i9 в штатном режиме. Для подачи дополнительного питания на CPU используются разъемы 8+4 pin, что свидетельствует о запасе прочности и способности платы выдерживать длительные высокие нагрузки без перегрева и падения производительности.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположен богатый набор портов, включая множество разъемов USB, в том числе высокоскоростные USB 3.2 Gen 2 и универсальный USB Type-C. За сетевые подключения отвечают быстрый 2.5Gb Ethernet-контроллер для стабильного проводного соединения и встроенный модуль Wi-Fi 6 с Bluetooth 5.2 для удобного беспроводного доступа. Качественный звук обеспечивается современным аудиокодеком с технологией DTS Audio Processing, а для любителей кастомизации предусмотрены разъемы Aura Sync для управления RGB-подсветкой компонентов системы.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе этой материнской платы убедитесь, что ваш корпус поддерживает форм-фактор Micro-ATX и имеет достаточную вентиляцию для охлаждения мощных комплектующих. Для стабильной работы с производительными процессорами рекомендуется использовать блок питания, оснащенный коннекторами CPU 8+4 pin. Хотя плата не предназначена для экстремального разгона ЦП, ее надежная элементная база и эффективное охлаждение VRM делают ее прекрасным выбором для долговечной и стабильной сборки. Начинающим пользователям упростят сборку фирменные технологии ASUS, такие как M.2 Q-Latch для установки накопителей без винтов.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus TUF GAMING B860M-PLUS WIFI




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel B860
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Развернуть
Максимальная частота памяти
8800 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x4
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Наличие интерфейсов
USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2x2 Type-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus TUF GAMING B860M-PLUS WIFI является отличной основой для производительных игровых и рабочих систем среднего и высокого класса. Она идеально подходит для геймеров, которые хотят получить максимум от современных AAA-игр, а также для создателей контента, занимающихся видеомонтажом и стримингом. Эта плата оптимально сочетается с процессорами Intel Core i5 и Core i7 12-го, 13-го и 14-го поколений, обеспечивая им стабильное питание и pe?ne раскрытие потенциала без необходимости в экстремальном разгоне.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является новый чипсет Intel B860, установленный на сокет LGA1700. Данный чипсет представляет собой золотую середину, предлагая поддержку разгона оперативной памяти (XMP 3.0), но без возможности разгона самого процессора, что делает его рациональным выбором для большинства пользователей. Выполненная в форм-факторе Micro-ATX, эта модель позволяет собрать мощную, но при этом относительно компактную систему, которая без проблем поместится в большинстве современных корпусов, не жертвуя важными слотами расширения.

Память и расширение

Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, что позволяет установить до 192 ГБ с поддержкой высоких частот в двухканальном режиме для максимальной производительности. Для видеокарты предусмотрен основной усиленный слот PCIe 5.0 x16, готовый к работе с самыми мощными графическими ускорителями как текущего, так и будущих поколений. Для накопителей и других устройств расширения доступны три слота M.2, работающие по скоростному интерфейсу PCIe 4.0 x4, причем все они оснащены фирменными радиаторами для эффективного охлаждения и предотвращения троттлинга SSD.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) построена по схеме 10+1+1 фаз с использованием высококачественных компонентов TUF, включая долговечные дроссели и конденсаторы. Массивные радиаторы на силовой обвязке эффективно отводят тепло, гарантируя стабильную работу даже с требовательными процессорами вроде Core i7 и Core i9 в штатном режиме. Для подачи дополнительного питания на CPU используются разъемы 8+4 pin, что свидетельствует о запасе прочности и способности платы выдерживать длительные высокие нагрузки без перегрева и падения производительности.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположен богатый набор портов, включая множество разъемов USB, в том числе высокоскоростные USB 3.2 Gen 2 и универсальный USB Type-C. За сетевые подключения отвечают быстрый 2.5Gb Ethernet-контроллер для стабильного проводного соединения и встроенный модуль Wi-Fi 6 с Bluetooth 5.2 для удобного беспроводного доступа. Качественный звук обеспечивается современным аудиокодеком с технологией DTS Audio Processing, а для любителей кастомизации предусмотрены разъемы Aura Sync для управления RGB-подсветкой компонентов системы.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе этой материнской платы убедитесь, что ваш корпус поддерживает форм-фактор Micro-ATX и имеет достаточную вентиляцию для охлаждения мощных комплектующих. Для стабильной работы с производительными процессорами рекомендуется использовать блок питания, оснащенный коннекторами CPU 8+4 pin. Хотя плата не предназначена для экстремального разгона ЦП, ее надежная элементная база и эффективное охлаждение VRM делают ее прекрасным выбором для долговечной и стабильной сборки. Начинающим пользователям упростят сборку фирменные технологии ASUS, такие как M.2 Q-Latch для установки накопителей без винтов.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2
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Отзывы


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