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Материнская плата MSI PRO X870E-P WIFI купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата MSI PRO X870E-P WIFI

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Материнская плата MSI PRO X870E-P WIFI - фото 1
Материнская плата MSI PRO X870E-P WIFI - фото 2
Материнская плата MSI PRO X870E-P WIFI - фото 3
Материнская плата MSI PRO X870E-P WIFI - фото 4
Материнская плата MSI PRO X870E-P WIFI - фото 5
Материнская плата MSI PRO X870E-P WIFI - фото 6
Материнская плата MSI PRO X870E-P WIFI - фото 7
Материнская плата MSI PRO X870E-P WIFI - фото 8
Материнская плата MSI PRO X870E-P WIFI - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD X870E
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата MSI PRO X870E-P WIFI - фото 1
  • Материнская плата MSI PRO X870E-P WIFI - фото 2
  • Материнская плата MSI PRO X870E-P WIFI - фото 3
  • Материнская плата MSI PRO X870E-P WIFI - фото 4
  • Материнская плата MSI PRO X870E-P WIFI - фото 5
  • Материнская плата MSI PRO X870E-P WIFI - фото 6
  • Материнская плата MSI PRO X870E-P WIFI - фото 7
  • Материнская плата MSI PRO X870E-P WIFI - фото 8
  • Материнская плата MSI PRO X870E-P WIFI - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718753
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.384
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD X870E
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
8200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
3
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х27х7
Вес, кг.
2.1

Описание товара Материнская плата MSI PRO X870E-P WIFI

PRO X870E-P WIFI отличается лаконичным дизайном и гармоничной серебристой цветовой гаммой, которая идеально сочетается как с белыми, так и с чёрными ПК. Плата оснащена множеством эксклюзивных функций MSI: полноценным Wi-Fi 7 с антенной EZ, 5G LAN, PCIe 5.0 M.2 с EZ M.2 Shield Frozr II и дополнительным модулем питания PCIe Power, совместимым с процессорами AMD Ryzen серии 9000. Серия PRO предназначена для профессионалов из всех сфер деятельности. Эта линейка отличается впечатляющей производительностью и высоким качеством, обеспечивая пользователям непревзойденный опыт работы. Пользователи, которым важны производительность и эффективность, могут положиться на серию MSI PRO, которая поможет им справиться с многозадачностью и повысить эффективность. Раскройте и поддерживайте максимальную производительность благодаря флагманской конструкции VRM с 14+2+1 цифровыми фазами питания. Благодаря двум разъёмам питания и системе Smart Power Stage на 60 А, PRO X870E-P WIFI готов к нагрузкам, создаваемым высокопроизводительными процессорами. Премиальное сетевое решение MSI обеспечивает невероятную скорость передачи данных для требовательных пользователей.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата MSI PRO X870E-P WIFI




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.384
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD X870E
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Развернуть
Максимальная частота памяти
8200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
3
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Страна производитель
Китай
Описание
PRO X870E-P WIFI отличается лаконичным дизайном и гармоничной серебристой цветовой гаммой, которая идеально сочетается как с белыми, так и с чёрными ПК. Плата оснащена множеством эксклюзивных функций MSI: полноценным Wi-Fi 7 с антенной EZ, 5G LAN, PCIe 5.0 M.2 с EZ M.2 Shield Frozr II и дополнительным модулем питания PCIe Power, совместимым с процессорами AMD Ryzen серии 9000. Серия PRO предназначена для профессионалов из всех сфер деятельности. Эта линейка отличается впечатляющей производительностью и высоким качеством, обеспечивая пользователям непревзойденный опыт работы. Пользователи, которым важны производительность и эффективность, могут положиться на серию MSI PRO, которая поможет им справиться с многозадачностью и повысить эффективность. Раскройте и поддерживайте максимальную производительность благодаря флагманской конструкции VRM с 14+2+1 цифровыми фазами питания. Благодаря двум разъёмам питания и системе Smart Power Stage на 60 А, PRO X870E-P WIFI готов к нагрузкам, создаваемым высокопроизводительными процессорами. Премиальное сетевое решение MSI обеспечивает невероятную скорость передачи данных для требовательных пользователей.


Теги товара: atx, ddr5, с m.2
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Отзывы


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