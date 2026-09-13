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Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel B860
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 716679
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2 x USB 2.0, 3 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2x2 Type-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х28х1
Вес, кг.
2.08
Описание товара Материнская плата Asus TUF GAMING B860-PLUS WIFI
Материнская плата Asus формата ATX — идеальный центр для современной производительной системы. Четыре слота под ультрабыструю память DDR5 с поддержкой до 256 ГБ позволят реализовать любые задачи: от сложной работы с графикой до комфортного игрового процесса. Три слота M.2 обеспечивают впечатляющее пространство для быстрейших SSD-накопителей и делают загрузку системы и приложений буквально мгновенной.
Чипсет Intel B860 и современный Socket LGA 1851 открывают путь к использованию актуальных процессоров, а версия PCI Express 5.0 гарантирует максимальную скорость для видеокарты. Встроенный Wi-Fi избавит от необходимости прокладывать кабели — всегда быстрый выход в сеть. Кристально чистый звук 7.1 подарит новый уровень аудиовпечатлений. Asus — выбор для тех, кто ценит технологичность без компромиссов.
2 x USB 2.0, 3 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2x2 Type-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата Asus формата ATX — идеальный центр для современной производительной системы. Четыре слота под ультрабыструю память DDR5 с поддержкой до 256 ГБ позволят реализовать любые задачи: от сложной работы с графикой до комфортного игрового процесса. Три слота M.2 обеспечивают впечатляющее пространство для быстрейших SSD-накопителей и делают загрузку системы и приложений буквально мгновенной.
Чипсет Intel B860 и современный Socket LGA 1851 открывают путь к использованию актуальных процессоров, а версия PCI Express 5.0 гарантирует максимальную скорость для видеокарты. Встроенный Wi-Fi избавит от необходимости прокладывать кабели — всегда быстрый выход в сеть. Кристально чистый звук 7.1 подарит новый уровень аудиовпечатлений. Asus — выбор для тех, кто ценит технологичность без компромиссов.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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