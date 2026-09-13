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Материнская плата Asus TUF GAMING B860-PLUS WIFI купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Asus TUF GAMING B860-PLUS WIFI

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Материнская плата Asus TUF GAMING B860-PLUS WIFI - фото 1
Материнская плата Asus TUF GAMING B860-PLUS WIFI - фото 2
Материнская плата Asus TUF GAMING B860-PLUS WIFI - фото 3
Материнская плата Asus TUF GAMING B860-PLUS WIFI - фото 4
Материнская плата Asus TUF GAMING B860-PLUS WIFI - фото 5
Материнская плата Asus TUF GAMING B860-PLUS WIFI - фото 6
Материнская плата Asus TUF GAMING B860-PLUS WIFI - фото 7
Материнская плата Asus TUF GAMING B860-PLUS WIFI - фото 8
Материнская плата Asus TUF GAMING B860-PLUS WIFI - фото 9
Материнская плата Asus TUF GAMING B860-PLUS WIFI - фото 10
Материнская плата Asus TUF GAMING B860-PLUS WIFI - фото 11
Материнская плата Asus TUF GAMING B860-PLUS WIFI - фото 12
Материнская плата Asus TUF GAMING B860-PLUS WIFI - фото 13
Материнская плата Asus TUF GAMING B860-PLUS WIFI - фото 14
Материнская плата Asus TUF GAMING B860-PLUS WIFI - фото 15
Материнская плата Asus TUF GAMING B860-PLUS WIFI - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel B860
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B860-PLUS WIFI - фото 1
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B860-PLUS WIFI - фото 2
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B860-PLUS WIFI - фото 3
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B860-PLUS WIFI - фото 4
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B860-PLUS WIFI - фото 5
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B860-PLUS WIFI - фото 6
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B860-PLUS WIFI - фото 7
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B860-PLUS WIFI - фото 8
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B860-PLUS WIFI - фото 9
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B860-PLUS WIFI - фото 10
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B860-PLUS WIFI - фото 11
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B860-PLUS WIFI - фото 12
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B860-PLUS WIFI - фото 13
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B860-PLUS WIFI - фото 14
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B860-PLUS WIFI - фото 15
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B860-PLUS WIFI - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716679
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel B860
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
6400 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
2 x USB 2.0, 3 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2x2 Type-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х28х1
Вес, кг.
2.08

Описание товара Материнская плата Asus TUF GAMING B860-PLUS WIFI

Материнская плата Asus формата ATX — идеальный центр для современной производительной системы. Четыре слота под ультрабыструю память DDR5 с поддержкой до 256 ГБ позволят реализовать любые задачи: от сложной работы с графикой до комфортного игрового процесса. Три слота M.2 обеспечивают впечатляющее пространство для быстрейших SSD-накопителей и делают загрузку системы и приложений буквально мгновенной. Чипсет Intel B860 и современный Socket LGA 1851 открывают путь к использованию актуальных процессоров, а версия PCI Express 5.0 гарантирует максимальную скорость для видеокарты. Встроенный Wi-Fi избавит от необходимости прокладывать кабели — всегда быстрый выход в сеть. Кристально чистый звук 7.1 подарит новый уровень аудиовпечатлений. Asus — выбор для тех, кто ценит технологичность без компромиссов.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus TUF GAMING B860-PLUS WIFI




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel B860
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Развернуть
Максимальная частота памяти
6400 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
2 x USB 2.0, 3 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2x2 Type-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата Asus формата ATX — идеальный центр для современной производительной системы. Четыре слота под ультрабыструю память DDR5 с поддержкой до 256 ГБ позволят реализовать любые задачи: от сложной работы с графикой до комфортного игрового процесса. Три слота M.2 обеспечивают впечатляющее пространство для быстрейших SSD-накопителей и делают загрузку системы и приложений буквально мгновенной. Чипсет Intel B860 и современный Socket LGA 1851 открывают путь к использованию актуальных процессоров, а версия PCI Express 5.0 гарантирует максимальную скорость для видеокарты. Встроенный Wi-Fi избавит от необходимости прокладывать кабели — всегда быстрый выход в сеть. Кристально чистый звук 7.1 подарит новый уровень аудиовпечатлений. Asus — выбор для тех, кто ценит технологичность без компромиссов.


Теги товара: atx, ddr5, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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