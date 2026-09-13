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Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel B860
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
5.0
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 050 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718697
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USB 3.2 Gen 2x2 Type C; 2xUSB 3.2 Gen 2; USB 3.2 Gen 2 Type C; 5xUSB 3.2 Gen 1; 2xUSB 2.0; DisplayPort; HDMI; 5xAudio jacks
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х27х7
Вес, кг.
1.65
Описание товара Материнская плата Asus TUF GAMING B860M-PLUS LGA1851
Материнская плата Asus на чипсете Intel B860 — современное решение для сборки производительных систем в компактном форм-факторе mATX. Она поддерживает до 256 ГБ быстрой памяти DDR5 с максимальной частотой 6400 МГц, что обеспечит отличную скорость работы даже в самых ресурсоёмких задачах. Четыре слота для модулей DIMM позволят создать гибкую и мощную конфигурацию под любые требования. Слот LGA 1851 открывает доступ к новейшим процессорам, а поддержка PCI Express 5.0 выводит возможности системы на новый уровень. Размеры 24,4 ? 24,4 см делают эту плату удобной для компактных корпусов без потери функционала. Если нужен баланс мощности и компактности — Asus оправдает самые высокие ожидания.
USB 3.2 Gen 2x2 Type C; 2xUSB 3.2 Gen 2; USB 3.2 Gen 2 Type C; 5xUSB 3.2 Gen 1; 2xUSB 2.0; DisplayPort; HDMI; 5xAudio jacks
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата Asus на чипсете Intel B860 — современное решение для сборки производительных систем в компактном форм-факторе mATX. Она поддерживает до 256 ГБ быстрой памяти DDR5 с максимальной частотой 6400 МГц, что обеспечит отличную скорость работы даже в самых ресурсоёмких задачах. Четыре слота для модулей DIMM позволят создать гибкую и мощную конфигурацию под любые требования. Слот LGA 1851 открывает доступ к новейшим процессорам, а поддержка PCI Express 5.0 выводит возможности системы на новый уровень. Размеры 24,4 ? 24,4 см делают эту плату удобной для компактных корпусов без потери функционала. Если нужен баланс мощности и компактности — Asus оправдает самые высокие ожидания.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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