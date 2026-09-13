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Материнская плата Asus TUF GAMING B860M-PLUS LGA1851 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Asus TUF GAMING B860M-PLUS LGA1851

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Материнская плата Asus TUF GAMING B860M-PLUS LGA1851 - фото 1
Материнская плата Asus TUF GAMING B860M-PLUS LGA1851 - фото 2
Материнская плата Asus TUF GAMING B860M-PLUS LGA1851 - фото 3
Материнская плата Asus TUF GAMING B860M-PLUS LGA1851 - фото 4
Материнская плата Asus TUF GAMING B860M-PLUS LGA1851 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel B860
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B860M-PLUS LGA1851 - фото 1
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B860M-PLUS LGA1851 - фото 2
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B860M-PLUS LGA1851 - фото 3
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B860M-PLUS LGA1851 - фото 4
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B860M-PLUS LGA1851 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718697
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel B860
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
6400 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x4
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Наличие интерфейсов
USB 3.2 Gen 2x2 Type C; 2xUSB 3.2 Gen 2; USB 3.2 Gen 2 Type C; 5xUSB 3.2 Gen 1; 2xUSB 2.0; DisplayPort; HDMI; 5xAudio jacks
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х27х7
Вес, кг.
1.65

Описание товара Материнская плата Asus TUF GAMING B860M-PLUS LGA1851

Материнская плата Asus на чипсете Intel B860 — современное решение для сборки производительных систем в компактном форм-факторе mATX. Она поддерживает до 256 ГБ быстрой памяти DDR5 с максимальной частотой 6400 МГц, что обеспечит отличную скорость работы даже в самых ресурсоёмких задачах. Четыре слота для модулей DIMM позволят создать гибкую и мощную конфигурацию под любые требования. Слот LGA 1851 открывает доступ к новейшим процессорам, а поддержка PCI Express 5.0 выводит возможности системы на новый уровень. Размеры 24,4 ? 24,4 см делают эту плату удобной для компактных корпусов без потери функционала. Если нужен баланс мощности и компактности — Asus оправдает самые высокие ожидания.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus TUF GAMING B860M-PLUS LGA1851




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel B860
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Развернуть
Максимальная частота памяти
6400 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x4
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Наличие интерфейсов
USB 3.2 Gen 2x2 Type C; 2xUSB 3.2 Gen 2; USB 3.2 Gen 2 Type C; 5xUSB 3.2 Gen 1; 2xUSB 2.0; DisplayPort; HDMI; 5xAudio jacks
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата Asus на чипсете Intel B860 — современное решение для сборки производительных систем в компактном форм-факторе mATX. Она поддерживает до 256 ГБ быстрой памяти DDR5 с максимальной частотой 6400 МГц, что обеспечит отличную скорость работы даже в самых ресурсоёмких задачах. Четыре слота для модулей DIMM позволят создать гибкую и мощную конфигурацию под любые требования. Слот LGA 1851 открывает доступ к новейшим процессорам, а поддержка PCI Express 5.0 выводит возможности системы на новый уровень. Размеры 24,4 ? 24,4 см делают эту плату удобной для компактных корпусов без потери функционала. Если нужен баланс мощности и компактности — Asus оправдает самые высокие ожидания.


Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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