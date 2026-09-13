Материнская плата Asus PRIME Z890M-PLUS WIFI LGA1851
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Asus PRIME Z890M-PLUS WIFI LGA1851
ASUS PRIME Z890M-PLUS WIFI — это высокопроизводительная материнская плата формата microATX, разработанная для современных вычислительных задач. Она поддерживает процессоры Intel последнего поколения и оснащена передовыми технологиями, что делает её идеальным выбором для геймеров, энтузиастов и профессионалов, требующих высокой производительности и надежности. Поддержка DDR5 до 192 ГБ Материнская плата поддерживает оперативную память стандарта DDR5, что обеспечивает высокую скорость передачи данных и улучшенную энергоэффективность. С четырьмя слотами DIMM можно установить до 192 ГБ памяти, что делает её идеальной для ресурсоемких задач, таких как видеомонтаж, 3D-моделирование и многозадачность. Расширенные возможности подключения Плата оснащена одним слотом PCIe 5.0 x16 и тремя слотами PCIe 4.0 x16, что позволяет использовать современные видеокарты и другие устройства расширения с максимальной производительностью. Это особенно важно для геймеров и профессионалов, работающих с графикой и VR. Высокоскоростная сеть Встроенный сетевой контроллер 2.5GbE обеспечивает высокоскоростное подключение к интернету, что важно для онлайн-игр, потоковой передачи данных и работы в локальной сети. Также поддерживаются Wi-Fi и Bluetooth, что добавляет удобства при беспроводном подключении устройств. Универсальные порты и разъемы Материнская плата предлагает широкий выбор портов, включая 6 портов SATA 6Gb/s для подключения накопителей, 3 слота M.2 для высокоскоростных SSD, 1 порт USB-C и 7 портов USB 3.2. Это обеспечивает гибкость в подключении периферии и хранении данных. Компактный формат microATX Несмотря на компактные размеры, плата сохраняет все преимущества полноразмерных решений. Это делает её отличным выбором для сборки производительных систем в небольших корпусах. Надежность и качество от ASUS ASUS известна своими высококачественными материнскими платами, и модель Z890 s1851 не исключение. Она отличается стабильной работой, долговечностью и поддержкой современных технологий, что делает её надежным выбором для любых задач.
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