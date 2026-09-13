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Материнская плата Asus PRIME Z890M-PLUS WIFI LGA1851 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Asus PRIME Z890M-PLUS WIFI LGA1851

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Материнская плата Asus PRIME Z890M-PLUS WIFI LGA1851 - фото 1
Материнская плата Asus PRIME Z890M-PLUS WIFI LGA1851 - фото 2
Материнская плата Asus PRIME Z890M-PLUS WIFI LGA1851 - фото 3
Материнская плата Asus PRIME Z890M-PLUS WIFI LGA1851 - фото 4
Материнская плата Asus PRIME Z890M-PLUS WIFI LGA1851 - фото 5
Материнская плата Asus PRIME Z890M-PLUS WIFI LGA1851 - фото 6
Материнская плата Asus PRIME Z890M-PLUS WIFI LGA1851 - фото 7
Материнская плата Asus PRIME Z890M-PLUS WIFI LGA1851 - фото 8
Материнская плата Asus PRIME Z890M-PLUS WIFI LGA1851 - фото 9
Материнская плата Asus PRIME Z890M-PLUS WIFI LGA1851 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel Z890
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата Asus PRIME Z890M-PLUS WIFI LGA1851 - фото 1
  • Материнская плата Asus PRIME Z890M-PLUS WIFI LGA1851 - фото 2
  • Материнская плата Asus PRIME Z890M-PLUS WIFI LGA1851 - фото 3
  • Материнская плата Asus PRIME Z890M-PLUS WIFI LGA1851 - фото 4
  • Материнская плата Asus PRIME Z890M-PLUS WIFI LGA1851 - фото 5
  • Материнская плата Asus PRIME Z890M-PLUS WIFI LGA1851 - фото 6
  • Материнская плата Asus PRIME Z890M-PLUS WIFI LGA1851 - фото 7
  • Материнская плата Asus PRIME Z890M-PLUS WIFI LGA1851 - фото 8
  • Материнская плата Asus PRIME Z890M-PLUS WIFI LGA1851 - фото 9
  • Материнская плата Asus PRIME Z890M-PLUS WIFI LGA1851 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718685
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel Z890
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Максимальная частота памяти
8666 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
4
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
4xUSB 2.0, 5xUSB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, USB 3.2 Gen1 Type-C, DisplayPort, HDMI, 3xAudio jacks
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х36х31
Вес, кг.
16.74

Описание товара Материнская плата Asus PRIME Z890M-PLUS WIFI LGA1851

ASUS PRIME Z890M-PLUS WIFI — это высокопроизводительная материнская плата формата microATX, разработанная для современных вычислительных задач. Она поддерживает процессоры Intel последнего поколения и оснащена передовыми технологиями, что делает её идеальным выбором для геймеров, энтузиастов и профессионалов, требующих высокой производительности и надежности. Поддержка DDR5 до 192 ГБ Материнская плата поддерживает оперативную память стандарта DDR5, что обеспечивает высокую скорость передачи данных и улучшенную энергоэффективность. С четырьмя слотами DIMM можно установить до 192 ГБ памяти, что делает её идеальной для ресурсоемких задач, таких как видеомонтаж, 3D-моделирование и многозадачность. Расширенные возможности подключения Плата оснащена одним слотом PCIe 5.0 x16 и тремя слотами PCIe 4.0 x16, что позволяет использовать современные видеокарты и другие устройства расширения с максимальной производительностью. Это особенно важно для геймеров и профессионалов, работающих с графикой и VR. Высокоскоростная сеть Встроенный сетевой контроллер 2.5GbE обеспечивает высокоскоростное подключение к интернету, что важно для онлайн-игр, потоковой передачи данных и работы в локальной сети. Также поддерживаются Wi-Fi и Bluetooth, что добавляет удобства при беспроводном подключении устройств. Универсальные порты и разъемы Материнская плата предлагает широкий выбор портов, включая 6 портов SATA 6Gb/s для подключения накопителей, 3 слота M.2 для высокоскоростных SSD, 1 порт USB-C и 7 портов USB 3.2. Это обеспечивает гибкость в подключении периферии и хранении данных. Компактный формат microATX Несмотря на компактные размеры, плата сохраняет все преимущества полноразмерных решений. Это делает её отличным выбором для сборки производительных систем в небольших корпусах. Надежность и качество от ASUS ASUS известна своими высококачественными материнскими платами, и модель Z890 s1851 не исключение. Она отличается стабильной работой, долговечностью и поддержкой современных технологий, что делает её надежным выбором для любых задач.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus PRIME Z890M-PLUS WIFI LGA1851




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel Z890
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Развернуть
Максимальная частота памяти
8666 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
4
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
4xUSB 2.0, 5xUSB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, USB 3.2 Gen1 Type-C, DisplayPort, HDMI, 3xAudio jacks
Страна производитель
Китай
Описание
ASUS PRIME Z890M-PLUS WIFI — это высокопроизводительная материнская плата формата microATX, разработанная для современных вычислительных задач. Она поддерживает процессоры Intel последнего поколения и оснащена передовыми технологиями, что делает её идеальным выбором для геймеров, энтузиастов и профессионалов, требующих высокой производительности и надежности. Поддержка DDR5 до 192 ГБ Материнская плата поддерживает оперативную память стандарта DDR5, что обеспечивает высокую скорость передачи данных и улучшенную энергоэффективность. С четырьмя слотами DIMM можно установить до 192 ГБ памяти, что делает её идеальной для ресурсоемких задач, таких как видеомонтаж, 3D-моделирование и многозадачность. Расширенные возможности подключения Плата оснащена одним слотом PCIe 5.0 x16 и тремя слотами PCIe 4.0 x16, что позволяет использовать современные видеокарты и другие устройства расширения с максимальной производительностью. Это особенно важно для геймеров и профессионалов, работающих с графикой и VR. Высокоскоростная сеть Встроенный сетевой контроллер 2.5GbE обеспечивает высокоскоростное подключение к интернету, что важно для онлайн-игр, потоковой передачи данных и работы в локальной сети. Также поддерживаются Wi-Fi и Bluetooth, что добавляет удобства при беспроводном подключении устройств. Универсальные порты и разъемы Материнская плата предлагает широкий выбор портов, включая 6 портов SATA 6Gb/s для подключения накопителей, 3 слота M.2 для высокоскоростных SSD, 1 порт USB-C и 7 портов USB 3.2. Это обеспечивает гибкость в подключении периферии и хранении данных. Компактный формат microATX Несмотря на компактные размеры, плата сохраняет все преимущества полноразмерных решений. Это делает её отличным выбором для сборки производительных систем в небольших корпусах. Надежность и качество от ASUS ASUS известна своими высококачественными материнскими платами, и модель Z890 s1851 не исключение. Она отличается стабильной работой, долговечностью и поддержкой современных технологий, что делает её надежным выбором для любых задач.


Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2
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Отзывы


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