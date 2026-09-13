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Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD B850
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718736
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4 x USB 2.0, USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2, 2 x USB 3.2 Gen2 Type-C, DisplayPort, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х29х8
Вес, кг.
1.2
Описание товара Материнская плата MSI B850 GAMING PLUS WIFI PZ
Материнская плата MSI на чипсете AMD B850 интересна сразу несколькими особенностями. Форм-фактор ATX позволяет собрать мощную систему, а совместимость с современным сокетом AM5 открывает двери к новейшим процессорам. В распоряжении пользователя сразу 4 слота под оперативную память DDR5 с суммарным объёмом до 256 ГБ и поддержкой частоты вплоть до впечатляющих 8200 МГц — запас производительности даже для самых требовательных задач! Три слота M.2 подойдут тем, кто привык к высокой скорости и большому объёму хранилища. Версия PCI Express 5.0 выводит потоковые данные на новый уровень. Встроенный Wi-Fi избавляет от лишних проводов и всегда обеспечивает связь. Ширина 24,4 см и высота 30,5 см соответствуют стандарту, легко вписываются в большинство корпусов. Решение для тех, кто хочет собрать компьютер без компромиссов в скорости и гибкости.
4 x USB 2.0, USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2, 2 x USB 3.2 Gen2 Type-C, DisplayPort, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата MSI на чипсете AMD B850 интересна сразу несколькими особенностями. Форм-фактор ATX позволяет собрать мощную систему, а совместимость с современным сокетом AM5 открывает двери к новейшим процессорам. В распоряжении пользователя сразу 4 слота под оперативную память DDR5 с суммарным объёмом до 256 ГБ и поддержкой частоты вплоть до впечатляющих 8200 МГц — запас производительности даже для самых требовательных задач! Три слота M.2 подойдут тем, кто привык к высокой скорости и большому объёму хранилища. Версия PCI Express 5.0 выводит потоковые данные на новый уровень. Встроенный Wi-Fi избавляет от лишних проводов и всегда обеспечивает связь. Ширина 24,4 см и высота 30,5 см соответствуют стандарту, легко вписываются в большинство корпусов. Решение для тех, кто хочет собрать компьютер без компромиссов в скорости и гибкости.
Материнская плата MSI B850 GAMING PLUS WIFI PZ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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