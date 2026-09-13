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Материнская плата MSI B850 GAMING PLUS WIFI PZ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата MSI B850 GAMING PLUS WIFI PZ

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Материнская плата MSI B850 GAMING PLUS WIFI PZ - фото 1
Материнская плата MSI B850 GAMING PLUS WIFI PZ - фото 2
Материнская плата MSI B850 GAMING PLUS WIFI PZ - фото 3
Материнская плата MSI B850 GAMING PLUS WIFI PZ - фото 4
Материнская плата MSI B850 GAMING PLUS WIFI PZ - фото 5
Материнская плата MSI B850 GAMING PLUS WIFI PZ - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD B850
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата MSI B850 GAMING PLUS WIFI PZ - фото 1
  • Материнская плата MSI B850 GAMING PLUS WIFI PZ - фото 2
  • Материнская плата MSI B850 GAMING PLUS WIFI PZ - фото 3
  • Материнская плата MSI B850 GAMING PLUS WIFI PZ - фото 4
  • Материнская плата MSI B850 GAMING PLUS WIFI PZ - фото 5
  • Материнская плата MSI B850 GAMING PLUS WIFI PZ - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718736
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD B850
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
8200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
4
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
4 x USB 2.0, USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2, 2 x USB 3.2 Gen2 Type-C, DisplayPort, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х29х8
Вес, кг.
1.2

Описание товара Материнская плата MSI B850 GAMING PLUS WIFI PZ

Материнская плата MSI на чипсете AMD B850 интересна сразу несколькими особенностями. Форм-фактор ATX позволяет собрать мощную систему, а совместимость с современным сокетом AM5 открывает двери к новейшим процессорам. В распоряжении пользователя сразу 4 слота под оперативную память DDR5 с суммарным объёмом до 256 ГБ и поддержкой частоты вплоть до впечатляющих 8200 МГц — запас производительности даже для самых требовательных задач! Три слота M.2 подойдут тем, кто привык к высокой скорости и большому объёму хранилища. Версия PCI Express 5.0 выводит потоковые данные на новый уровень. Встроенный Wi-Fi избавляет от лишних проводов и всегда обеспечивает связь. Ширина 24,4 см и высота 30,5 см соответствуют стандарту, легко вписываются в большинство корпусов. Решение для тех, кто хочет собрать компьютер без компромиссов в скорости и гибкости.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата MSI B850 GAMING PLUS WIFI PZ




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD B850
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Развернуть
Максимальная частота памяти
8200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
4
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
4 x USB 2.0, USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2, 2 x USB 3.2 Gen2 Type-C, DisplayPort, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата MSI на чипсете AMD B850 интересна сразу несколькими особенностями. Форм-фактор ATX позволяет собрать мощную систему, а совместимость с современным сокетом AM5 открывает двери к новейшим процессорам. В распоряжении пользователя сразу 4 слота под оперативную память DDR5 с суммарным объёмом до 256 ГБ и поддержкой частоты вплоть до впечатляющих 8200 МГц — запас производительности даже для самых требовательных задач! Три слота M.2 подойдут тем, кто привык к высокой скорости и большому объёму хранилища. Версия PCI Express 5.0 выводит потоковые данные на новый уровень. Встроенный Wi-Fi избавляет от лишних проводов и всегда обеспечивает связь. Ширина 24,4 см и высота 30,5 см соответствуют стандарту, легко вписываются в большинство корпусов. Решение для тех, кто хочет собрать компьютер без компромиссов в скорости и гибкости.


Теги товара: atx, ddr5, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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